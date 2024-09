A 30-szoros válogatott Schäfer András 2022 januárjában, a DAC-tól szerződött a fővárosi csapathoz, majd február 13-án mutatkozott be a német élvonalban – akárcsak most szombaton, akkor is a Dortmund volt az ellenfél, hívta fel a figyelmet a játékos ügynöksége, az EM Sports hírlevele.

Bár az előző két idényben többször is sérülés hátráltatta, az immár teljesen egészséges középpályás a mostani szezonban kirobbanthatatlan a berliniek kezdőcsapatából, ami nem is csoda, a védekezési statisztikák alapján ugyanis rendre csapata, illetve a mezőny legjobbjai között szerepel.

Ez alól a szombati, Mönchengladbach elleni 1–0-ra elveszített bajnoki sem volt kivétel, védekezésben a mezőny egyetlen labdarúgója sem produkált nála jobb számokat. A mérkőzést végigjátszó magyar futballista öt labdaszerzésével és 13 sikeres párharcával mindkét mutatóban a mezőny legjobbja lett.

A játékost még jóval a labdarúgó-Európa-bajnokság előtt látogatta meg Berlinben az Index, akkor arról beszélt, hatalmas büszkeséget jelentene számára, ha még hosszú éveken keresztül a német élvonalban szerepelhetne.

Az emberek, talán még a játékosok egy része is hajlamos elfelejteni, mekkora szó hétről hétre a Bundesligában futballozni. Nem gondolom, hogy bármi szégyellnivalóm vagy hiányérzetem kéne legyen, ha tíz éven át itt lehetnék. Főleg, ha a sikerek is kitartanak. Az Unionnál azt érzem, megtaláltam a számításaimat: családias, jó hangulatú klub, fanatikus szurkolókkal, akik az apró sikereket is képesek értékelni. A sérüléseket leszámítva, úgy érzem, a helyemen vagyok, és ez sokkal többet ér, mintha egy másik topligás klubban, akár háromszor ennyi fizetésért játszhatnék

– fogalmazott a magyar válogatott játékos.