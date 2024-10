Gulácsi Péter bejegyzését módosítás nélkül közöljük.

Az elmúlt napok találgatásai és helytelen fordításai miatt szeretném tisztázni a kialakult helyzetet. Azzal a kéréssel fordultam a szövetségi kapitány felé egy héttel ezelőtt, hogy a következő két válogatott összetartásra ne hívjon meg. Az egy éves kihagyásom óta most van először olyan sorozatterhelésem, ahol folyamatosan heti két mérkőzésünk van a Bundesligában, a Bajnokok Ligjában és a Német Kupában egészen Karácsonyig. 34 évesen, tanulva a sérülésemből és az ahhoz vezető okokból, szeretnék időt adni magamnak a fizikális és mentális regenerációra. Nem csak a rengeteg mérkőzés, hanem a folyamatos utazás és a meccsek közötti kevés edzéslehetőség miatt is. 10 éve vagyok magyar válogatott, voltam már harmadik, második és elsőszámú kapusa is a csapatnak, minden szerepben számíthatott rám az akkori szövetségi kapitány, ezalatt a 10 év alatt összeadva több, mint egy évet töltöttem válogatott edzőtáborokban. A címeres mezet viselni mindig a legnagyobb megtiszteltetés egy játékos karrierjében. Szeretnék még évekig a legmagasabb szintnen játszani, ezért most az eszemre hallgattam a szívem helyett. A jövővel kapcsolatban abban maradtunk a kapitánnyal, hogy a márciusi összetartás előtt újra beszélünk. Hajrá magyarok!

– zárta 24 óráig elérhető Instagram-bejegyzését az 58-szoros válogatott kapus.

Marco Rossi kedden hirdette ki keretét a következő két, Hollandia, valamint Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-összecsapásra, amelybe Gulácsi Péter saját kérésére nem került be. Aznap, a Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés keddi sajtótájékoztatóján a 34 éves kapus megerősítette, hogy ő kérte a kapitánytól mellőzését, most azonban a közösségi médiában is megosztotta döntésének okát. Továbbá tegnap megjelent egy exkluzív interjú az Indexen a válogatott szövetségi kapitányával, amelyben az eddigi NL-szereplésről is szót ejtett az olasz mester.

Gulácsi egyébként fantasztikus formában véd, a Bundesliga eddigi öt fordulójából hétvégén már harmadjára választotta a német patinás lap, a Kicker az álomcsapatába. Az Augsburg ellen 4–0-ra megnyert találkozón a magyar kapus büntetőt is hárított.