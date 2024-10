Megtörtént, ami eddig ebben a Premier League-szezonban nem: Szoboszlai Dominik kimaradt a Liverpool kezdőcsapatából. Az angol sajtó kisebb sérülést sejtetett Arne Slot vezetőedző döntésének hátterében, ami hat nappal a magyar labdarúgó-válogatott Hollandia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzése előtt a legkevésbé sem jött volna jól nemzeti csapatunknak. Ugyanakkor az első ijedtséget árnyalta, hogy Slot a szerdai Bajnokok Ligája-meccsen ugyancsak még a kezdőben szerepelt Luis Díazt és Andy Robertsont is a kispadra nevezte ezúttal. Igazán viszont csak a szünetet követően nyugodhatott meg a bennünk élő szurkoló...

A házigazda Crystal Palace az első percben alaposan ráijesztett a vendégekre, hiszen Eddie Nketiah révén a hálóba juttatta a labdát – ám les miatt nem adták meg a találatot. Innentől kezdve viszont a londoni csapat jóformán semmi veszélyt nem jelentett Alisson kapujára. Ellenben a Liverpool az első igazi helyzetét gólra váltotta, Cody Gakpo centerezése után Diogo Jota volt eredményes (0–1).

A vörösök komolyabb erőfeszítés nélkül is kontroll alatt tartották a játékot az első félidőben: jóval 70 százalék feletti labdabirtoklással, kilenc gólszerzési kísérlettel, ugyanakkor csak kettő kaput eltaláló próbálkozással a neve mellett vonult öltözőbe a vendégcsapat.

Az első félidőben látottak ellenére a Palace kispadján ülő Oliver Glasner helyett Slot változtatott a szünetben: Alexis Mac Allister helyére Szoboszlait küldte a pályára, eloszlatva a kezdés előtti aggodalmainkat.

A londoniak támadójátéka feljavult, Alissonnak két nagy védést is be kellett mutatnia, mígnem a 79. percben egy kirúgást követően fájdalmas arccal a jobb lábát fogva a földön maradt. A már korábban is kisebb izomproblémákkal küzdő brazil számára itt véget is ért a meccs, a helyére ráadásul az ugyancsak kisebb sérüléssel küzdő Caoimhín Kelleher helyett a debütáns Vitezslav Jaros érkezett.

Eberechi Eze gyorsan felavatta a cseh kapust, aki azonban védeni tudott az angol szélső ziccerénél. A Pool ugyan mezőnyfölényben maradt, a korábbinál jóval kevésbé tartotta kontroll alatt a játékot. A Palace futballistái vérszemet kaptak, érezve, hogy nyílt hajrába tudnak belemenni a listavezető ellen. A kényszerű kapuscsere pedig csak fokozta Glasner játékosainak elánját. A Liverpool azonban csak-csak kihúzta kapott gól nélkül a meccset.

Szoboszlai a neki jutott játékidőben két átlövési kísérlettel teremtett közvetlen veszélyt a hazai kapu előtt, az elsőt magabiztosan védte Dean Henderson, a második – már a hosszabbítás perceiben – jó egy méterrel elkerülte a célt.

A Liverpool megszenvedett a sikerért, de csak-csak begyűjtötte a három pontot, így pedig a forduló többi eredményétől függetlenül élen töltheti majd a válogatottmérkőzések miatti kéthetes szünetet.

A Palace továbbra is nyeretlen, és hét forduló után a kiesőzónában tanyázik.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE, 7. FORDULÓ

Crystal Palace–Liverpool 0–1 (Jota 9.)

(Borítókép: Szoboszlai küzd két ember között a Palace otthonában a labda megtartásáért. Fotó: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)