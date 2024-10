A Győr otthon 3–1-re nyert a Fehérvár ellen szombaton a labdarúgó NB I kilencedik fordulójában. A hazaiak a második győzelmüket aratták, és négy mérkőzés óta veretlenek, míg a vendégek egymás után a harmadik bajnoki összecsapásukat veszítették el – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Aktívan kezdett a Győr, amely kimaradt nagy helyzet után, szögletet követően egy fejessel még az első tíz perc letelte előtt megszerezte a vezetést. Sőt, a 12. percben újabb gólt ért el a hazai csapat, Gavric lépett ki és lőtt a bal kapufa érintésével a vendég kapuba. Elsőre lest jelzett a bíró, de a VAR-elemzés során kiderült, hogy érvényes a gól. Sok győri helyzet alakult ki az első negyedórában, azután viszont valamelyest magára talált a nagyon határozatlanul kezdő Fehérvár. A szépítés Szabó Bálint tizenegyesével jött össze, melyet videós elemzés után ítélt meg a játékvezető, mert egy beadásnál a tisztázni igyekvő Bitri oldalba rúgta Stefanellit. Élénk maradt az iram az első félidő további részében is.

A szünet után is nagy volt a küzdelem, de kevesebb helyzet alakult ki, mint az első játékrészben. A Fehérvár próbált irányítani, nem tudott azonban komoly gondot okozni a győrieknek. A hajrában a vendégszurkolók kemény magja a hazai kapu mögött komoly petárdázásba kezdett. A végén a hazaiak egy gyors, pontos passzokkal végigvitt támadást eredményesen fejeztek be, ezzel bebiztosították a győzelmüket. Így a Győr jó és a Fehérvár rossz sorozata is folytatódott.

A piros-kékek április óta nem tudnak idegenben győzni a labdarúgó NB I-ben.

A forduló nyitómérkőzésén a Puskás Akadémia a 89. percben szerzett góllal 1–0-ra legyőzte a DVSC-t.

LABDARÚGÓ NB I, 9. FORDULÓ

ETO FC Győr–Fehérvár FC 3–1 (2–1)