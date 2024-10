A decemberi Eb-selejtezőre készülő futsalválogatott az előzetes várakozásoknak megfelelően magabiztosan irányította a mérkőzést, Suscsák Máté révén már a 3. percben megszerezte a vezetést, és alig fél perc múlva Szabó Lajos duplázta meg az előnyt. A következő magyar találatra sem kellett sokat várni, Fekete Márk bombázott távolról a hálóba, majd a 16. percben Suscsák szerzett labdát a félpályánál és egy remek szóló után 4–0-ra módosította az állást, pár másodperccel később pedig már mesterhármasnál járt. Dróth Zoltán csapatkapitány aztán még a szünet előtt megszerezte a magyarok hatodik találatát.

A fordulás után is koncentráltak maradtak a magyar játékosok, Szabó ismét betalált, majd Szentes-Bíró Tamás is bevette a vendégek kapuját. Az első felvonáshoz hasonlóan megint Feketéé volt a félidő harmadik találata. A kilencgólos különbség egyértelműen elkeserítette az osztrákokat, egyre frusztráltabban próbáltak szépíteni, az Újpestről behívott Gémesi Gergő azonban, ha kellett, fejjel is hárított. A hajrához közeledve még Rafinha és Rutai Balázs is betalált.

Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese vasárnap 13 órától még egyszer megmérkőzik az osztrákokkal a szombathelyi Haladás otthonában.

A magyarok az Eb-selejtezőben előbb a montenegrói, majd a szlovén válogatottal, jövőre pedig a norvégokkal csapnak össze.

FUTSAL, FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Ausztria 11–0 (6–0)

Gólszerzők: Suscsák (3., 16., 17.), Szabó (3., 25.), Fekete (8., 30.), Dróth (20.), Szentes-Bíró (26.), Rafinha (36.), Rutai (38.)