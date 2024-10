2021. október. Még a felszívódó lila folt jelzi a hatalmas ütést a jobb bordaív alatt. Pedig már egy hónap is eltelt. Egy testre mért, tökéletesen kivitelezett ütés: 4–0-s vereség hazai pályán az Eb-döntős Angliától. Összegörnyedni sem volt idő. Újabb két egyenes, ezúttal már állkapocsra. Albánia is kesztyűt húzott. Az Európa-bajnokságok után úgysem megy. Nincs baj! Itt a remek alkalom a javításra. Wembley Stadium, 69 380 néző. Luke Shaw iramodik meg, Jack Grealishtől vissza is kapja a labdát, majd bead. A hosszú oldalon Nagy Zsolt szoftvere számolja el a labda ívét, Raheem Sterling fejel. Gulácsi óriási bravúrral véd. 1–1, a csapat legjobbja: Gulácsi Péter.