A Dortmunddal két bajnoki címet és öt trófeát nyerő, BL-döntős tréner 2015 októberében vette át a „vörösök” irányítását, regnálása alatt megtört a Liverpool 30 éves bajnoki átka, a klub volt FA-kupa- és Ligakupa-győztes (2×), megnyerte az angol és az európai Szuperkupát, volt BL-győztes (és további két alkalommal döntős), klubvilágbajnok és még Európa-liga-finalista is.

Világszinten is a legkiválóbb edzők között szokás emlegetni, de január végén bejelentette, hogy az idényt követően egy időre eltávolodik a labdarúgás kimerítő világától.

Az elmúlt hónapokban többször is szóba került a neve különböző csapatok és válogatottak kispadjával kapcsolatban, de rendre tartotta magát ahhoz, hogy pihenőre van szüksége.

A Sky Sports viszont most arról számolt be, hogy hamarosan újra visszatér a futball körforgásába – méghozzá Szoboszlai Dominik útjával (Red Bull Salzburg, RB Leipzig, Liverpool) ellentétes utat bejárva, Liverpool után a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipziget is érintve.

A lap értesülése szerint Klopp már alá is írta hosszú távú együttműködését a Red Bull cégcsoportban, ahol a nemzetközi hálózatokért lesz felelős.

A német szakember így segíti többek között az RB Leipzig, a Red Bull Salzburg és a New York Red Bulls vezetését is, nem aktív, hanem stratégiai szerepkörben, hogy terjesszék az RB játékfilozófiáját. Kapcsolati tőkéjét játékosok és edzők feltérképezésére is használják majd Brazíliában és Japánban is.

Oliver Mintzlaff vezérigazgató hónapok óta próbálja megszerezni a projekthez Kloppot, és most erőfeszítései sikerrel jártak – teszi hozzá a lap.

A Sky kiemeli, információja szerint Klopp biztosított magának egy kilépési záradékot a hosszú távú egyezségéből, amennyiben a német szövetség felkéri őt a válogatott szövetségi kapitányának, ez esetben ugyanis visszatérne az edzősködéshez.

Julian Nagelsmann szerződése a 2026-os világbajnokság végéig érvényes, ha ezt követően visszatér a klubfutballba, akkor Klopp útja a nationalelfhez vezethet.

