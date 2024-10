Bogdán az M4 Sport szerda délelőtti Nemzeti Sporthíradójában emlékeztetett rá, hogy legutóbb a magyarok nem tudták felvenni a versenyt a hollandokkal, de az a 8–1-es vereség is kellett ahhoz, hogy új alapokra helyezzék a válogatottat.

Az biztos, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, végignézve a holland csapat keretét, amely iszonyatosan erős és óriási potenciál van benne. Talán még nem tart ott ez a csapat, hogy a tíz évvel korábbi válogatotthoz lehessen hasonlítani, de megvan benne a potenciál. Brutálisan erős meccsre számítok, az pedig külön öröm, hogy teltház lesz

– mondta a legutóbbi holland–magyar összecsapáson, 2013. október 11-én védő 37 éves kapus.

Szerinte a holland labdarúgás legnagyobb erejét az utánpótlásnevelés adja, ezt pedig tavaly az AZ Alkmaar csapatánál eltöltött egy hónapos látogatása alatt ő maga is tapasztalta. Hozzátette, a mostani generációnak is minden esélye megvan arra, hogy a tíz évvel ezelőtti csapat szintjére eljusson, bár a nagy korkülönbség miatt nehezebben érik össze a jelenlegi keret.

Bogdán kitért Gulácsi Péter távolmaradására is. Elmondása szerint teljes mértékben elfogadható volt az első számú magyar kapus magyarázata – aki maga kérte, hogy pihenhessen –, a helyére lépő Dibusz Dénes pedig már bizonyította, hogy kiválóan szerepel a válogatottban.

„Az indoka teljesen elfogadható és érthető, ő ismeri a testét. Nekünk a válogatottal nyilván azokra kell koncentrálni, akik ott vannak, és szerintem ebből a szempontból is nyugodt lehet a magyar közvélemény, mert kiváló kapusok foglalják el a helyeket most is a keretben” – fogalmazott, majd kiemelte Tóth Balázst és Szappanos Pétert is, akik szintén meghívót kaptak a keretbe.

Szalai Ádám pályaedzői szerepvállalása is szóba került. Bogdán szerint óriási tisztelet övezi őt a játékosok körében és a tavaly visszavonult, 86-szoros válogatott labdarúgót jellemző tudás és fegyelmezettség biztosan jó hatással lesz a magyar csapatra. A bosnyákok elleni, hétfői összecsapásról elmondta, nincs könnyű mérkőzés, de nyilván az a cél, hogy Marco Rossi együttese legyőzze a vendéglátót.

A magyarok pénteken a hollandokat fogadják, három nappal később pedig Bosznia-Hercegovinában vendégeskednek a Nemzetek Ligája A divíziójában. Bogdán Ádám – és Gera Zoltán is – az M4 Sport közvetítésének szakértőjeként lesz jelen pénteken. A legutóbbi hat összecsapás fölényes holland sikert hozott, a magyarok közel negyven éve, kilenc találkozó óta nyeretlenek a pénteki riválissal szemben.

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al Fateh SC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers). Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle FC).

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin), Schön Szabolcs (Bolton) Támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (FC St. Gallen), Dárdai Palkó (Hertha BSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

A csoport állása: 1. Németország, 4 pont (7–2), 2. Hollandia, 4 (7–4), 3. Bosznia-Hercegovina, 1 (2–5), 4. Magyarország, 1 (0–5).

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában?

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

