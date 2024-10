Már jó egy kilométernyiről is érzékelni lehetett a magasba törő fénycsóvát, amit a Bozsik Aréna felkapcsolt reflektorai keltettek. A stadion díszbe öltözött neves vendégei fogadására, ezt leszámítva csak az óriási rendőri készültség jelezte másfél órával az Izrael–Franciaország Nemzetek Ligája-összecsapás előtt, hogy a Puskás Ferenc utcában bizony nemzetközi futballmeccs lesz hamarosan. Beszédes, a stadiontól egy sarokra parkolni pofonegyszerűnek bizonyult, ilyet másfél-két éve a Honvéd NB I-es meccseinek alkalmával nem igazán lehetett összehozni a mostaninál korábban érkezve sem.

A szigorú beléptetési szabályok miatt így is feltorlódott a sor az aréna főlelátója előtt. Mint a reptereken, fémdetektoros kapu, ruházatátvizsgálás, csomagátvilágítás. Mindenki, szigorúan egyesével, libasorban haladva...

Persze ha hozzávesszük, hogy Izrael az egy éve dúló gázai konfliktus miatt kényszerült már többedszer albérletbe – volt, hogy itt Kispesten fogadta Olaszországot, volt hogy Felcsúton vagy épp Újpesten szerepelt „otthon” –, az ember semmi meglepőt nem talál a készültségben. Miként abban sem, hogy a kapun túljutva az önkéntesek munkáját már nem is magyar, hanem izraeli rendőrök segítik. A Bozsik bő egy hónapja nem sok szerencsét hozott az izraelieknek, Olaszország ellen a Ferencvárosban futballozó Mohammed Abu Fani hajrágóljával csak a szépítés jött össze a kék-fehéreknek. Mivel Ran Ben Simon együttese a nyitófordulóban Belgiumtól is kikapott (1–3), így szerzett pont nélkül vágott neki a franciák elleni csörtének.

Utóbbi együttes az olaszoktól az első játéknapján kikapott (1–3), majd Lyonban 2–0-s belga-veréssel vigasztalódott. Ám messze nemcsak a három már meglévő pontja, illetve a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a két csapat közt meglévő 77 helynyi fór miatt számított esélyesnek. Az Európa-bajnoki elődöntős keretének becsült értéke még a Real Madrid kérésére kihagyott csatárklasszis, Kylian Mbappé hiányában is meghaladta az egymilliárd eurót...

Bár délután kifejezetten jó idő volt, s még a kezdés előtt is közel 20 Celsius-fokot mutatott a hőmérő, a bemelegítés közben rázendített az eső, kezdésre pedig komoly zuhé is kialakult. A csúszós pályán ránézésre a legkevésbé sem érezte otthonosan magát Izrael, mely a 7. percben hátrányba is került. Randal Kolo Muani passza után Eduardo Camavinga 24 méterről érkező átlövését védte be a Crvena zvezdával a Bajnokok Ligájában is szereplő Omri Glazer (0–1).

A vendégszektorban jó 250 francia szurkoló jött össze, és ha olyan hangulatot nem is tudtak teremteni, mint például az olimpiai vívóversenyei alatt a Grand Palais-ban összegyűlt öt-hatezer honfitársuk, így is ők teremtették meg a meccsatmoszféra javát. A két hosszanti oldalon helyt foglaló izraeli és magyar drukkerek többnyire csendben követték az eseményeket. Arról, hogy hol lehetnek többségében magyarok, leginkább az árulkodott, hogy mely lelátórészeken tört még ki komolyabb ováció Camavinga találata után.

Nem sokkal később Ousmane Dembélé járt közel az előny megduplázásához, ám éles szögből leadott lövése az oldalhálóban kötött ki. Majd a 19. percben Christopher Nkunku próbált meg a kapuig gyalogolni egy a tizenhatos bal csücskénél átvett hosszú indításból, de a kivetődő kapus ezúttal bravúrral mentett. Izrael, mely a félpályát is elvétve lépte át labdával a meccs első negyedében, a 24. percben csaknem a semmiből szépített. A napokban a Manchester Uniteddal is összeboronált salzburgi karmester, Oscar Gloukh beadását Omri Gandelman bólintotta a kapuba, úgy, hogy a labda a bal kapufa tövéről vágódott végül a hálóba (1–1).

A franciák azonban villámgyorsan válaszoltak, a 28. percben Nkunku a második nagy helyzetét már kihasználta. Bár úgy tűnt, kissé hosszan tolja el keresztben a kapu előtt, végül vissza tudta húzni a lövést a rövid alsó irányába, ahol Glazer kezei alatt ez is a hálóba csúszott (1–2).

Egyértelmű, ám passzívnak ható francia mezőnyfölény jellemezte a szünetig hátramaradt időt. A kétperces ráadás első másodperceiben Théo Hernandez lépett ki kis híján a leshatárról, ám a füvön felpattanó és felgyorsuló labda végül az izraeli kapus martaléka lett.

A második játékrész pedig még ennél is fullasztóbb vendég mezőnyfölényt hozott. Didier Deschamps együttese azonban érzésre épp annyit adott ki magából, ami az előny magabiztos tartásához kellett. Nem átallották újra meg újra körbejáratni a labdát a hazai kaputól 30-40 méterre, hogy aztán egy-egy gyors mélységi passzal megpróbálják megjátszani valamelyik mélyebben helyezkedő támadójukat.

A cserék után, a hajrához közeledve enyhült valamelyest a franciák dominanciája, de az izraeliek így sem tudtak a góljukon kívül újabb kapu felé tartó próbálkozást összehozni.

A 85. percben Aurélien Tchouaméni tehetett volna pontot a meccs érdemi részének végére, ám a Youssouf Fofana által sarokkal visszatett labdát – már az AC Milan középpályása is ziccerben állt a kaputól 14 méterre – a 16-os vonalából, középről a bevetődő védőbe lőtte. A kegyelemdöfést így egy marseille-i, a korábban az Arsenalt és a Hertha BSC-t is megjárt Mattéo Guendouzi adta meg, kettő perccel később kilőve a jobb alsó sarkot (1–3).

A végeredményt Bradley Barcola alakította ki, a 89. percben látványos gólt tekerve a hosszú felsőbe a tizenhatos bal csücskétől (1–4).

A ferencvárosi Abu Fani kezdőként 67 percet kapott a 23. meccsén az izraeli válogatottban.

A csoport másik mérkőzésén Olaszország kétgólos előnyt adott le Belgiummal szemben, miután Lorenzo Pellegrinit már a meccs 38. percében kiállította a játékvezető (2–2).

Három kör után az olaszok hét ponttal vezetik a kvartettet, a franciák hattal a második, a belgák néggyel a harmadik helyen állnak. Izrael továbbra is pont nélkül szerénykedik a negyedik pozícióban.

A következő körben Belgium–Franciaország és Olaszország–Izrael összecsapást rendeznek majd az A divízió 2. csoportjában.

LABDARÚGÁS, NEMZETEK LIGÁJA

A DIVÍZIÓ, 2. CSOPORT

Izrael–Franciaország 1–4 (Gandelman 24., ill. Camavinga 7., Nkunku 28., Guendouzi 87., Barcola 89.)

Olaszország–Belgium 2–2 (A. Cambiaso 1., Retegui 24., ill. De Cuyper 42., Trossard 61.)

(Borítókép: A francia védő, Théo Hernandez és az izraeli középpályás, Mahmoud Jaber küzd a labdáért az UEFA Nemzetek Ligája A csoportjának A2-es csoportjában játszott Izrael-Franciaország labdarúgó-mérkőzésen a budapesti Bozsik Arénában 2024. október 10-én. Fotó: Franck Fife / AFP)