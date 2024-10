Ronald Koeman holland szövetségi kapitány szerint nem szabad azt hinnie csapatának, hogy könnyű mérkőzésre számíthat a magyar labdarúgó-válogatott ellen. A pénteken 20.45-kor kezdődő Nemzetek Ligája-találkozó előtti sajtótájékoztatón a tréner arra is kitért, hogy ha a magyarok a németek elleni összecsapáshoz hasonlóan játszanak, az számukra még nagyon kecsegtető is lehet.

A mai sajtótájékoztatóra az Interben játszó Denzel Dumfries csatlakozott Ronald Koemanhoz.

„Más meccs lesz, mint az eddigiek, mert minden ellenfél máshogy játszik. Igyekszünk tartani azt a szintet, amit eddig mutattunk, azaz nagy energiával akarunk futballozni” – kezdte a sajtótájékoztatót a 61 éves szövetségi kapitány. – „Messze nem a legegyszerűbbek ezek a találkozók. A Nemzetek Ligája előző idényében a magyarok az utolsó meccsig versenyben voltak a csoportelsőségért, és most is ugyanazok a játékosok alkotják a válogatottat. Nehéz megmondani, most miért megy gyengébben az ellenfélnek, de ne gondoljuk, hogy csak úgy simán nyerünk” – jelentette ki az idén nyáron Európa-bajnoki elődöntős hollandok mestere.

Nincs szükségem Virgil van Dijkre, Ryan Gravenberchre és Cody Gakpóra, hogy tudjam, Szoboszlai Dominik nagyon jó és fontos játékosa a magyar válogatottnak, hiszen minden helyzet rajta keresztül történik.

– mondta a magyarok csapatkapitányáról Koeman, aki elárulta, hogy testvérének, a 2008 és 2010 között magyar szövetségi kapitány Erwin Koemannak jó kapcsolatai maradtak, így ez adott számára egy kis betekintést az itteni futballba.

A holland kapitányt a magyarok elleni stratégiáról is kérdezték, amivel kapcsolatban csak úgy nyilatkozott, meglátja milyen felfogást választ majd Marco Rossi együttese, és ahhoz igazodva játszik majd csapata is. Elsősorban dominálni szeretnének a találkozón, de kiemelte, fontos, hogy jól védekezzenek a magyarok lehetőségeivel szemben is.

A kérdést Dumfries is megkapta, aki csak ismételni tudta a szakembert. A 28 éves hátvéd úgy folytatta, biztosan keresik majd a réseket a magyar védelmen.

Már az utolsó simításokat végezzük a szerződésemen, ha minden jól megy, nemsokára már alá is írhatom

– válaszolt a jobbhátvéd a potenciális szerződéshosszabbítására irányuló kérdésre, jelenleg 2025-ig van megállapodása az Interrel.

A 28 éves játékosnál rákérdeztek arra is, miért játszott kevesebbet a szezon elején: „Az Európa-bajnokság után később kezdtem meg a felkészülést a csapatomnál, amivel így hátránya kerültem. Az elmúlt hetekben azonban már újra rendes játékperceket kaptam, így minden visszatért a régi kerékvágásba”.

A Ronald Koeman vezette vendégek jól kezdték a szeptemberi NL-meccseiket, hiszen először a bosnyákokat múlták felül 5–2-re , majd a németek ellen hátrányból sikerült felállni a végül 2–2-es döntetlen során (a magyar válogatott pár nappal korábban sokkal kevesebb ellenállást mutatott a német válogatottal szemben ).

A hollandokkal 17 alkalommal találkozott eddig a magyar válogatott (legutóbb 2013-ban), a mieink ebből csupán ötször bizonyultak jobbnak az Oranjéktől, legutoljára 40 éve, 1984-ben egy világbajnoki-selejtezőn. Ráadásul az sem biztató, hogy a legutóbbi nyolc mérkőzésen is vereséget szenvedtünk tőlük...

Magyar részről kora délután lehetett kérdezni Marco Rossi szövetségi kapitánytól Telkiben, aki mellett még Nagy Zsolt is az újságírók rendelkezésére állt, erről alább olvashatnak .

Az Index percről-percre közvetítéssel, valamint helyszíni beszámolókkal várja pénteken a futballszurkolókat, tartsanak velünk akkor is!

A holland válogatott kerete a októberi Nemzetek Ligája-meccsekre:

Kapusok: Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam – Hollandia), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam – Hollandia), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia) Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), Jorrel Hato (AFC Ajax– Hollandia), Ian Maatsen (Aston Villa – Anglia), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország)

Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), Jorrel Hato (AFC Ajax– Hollandia), Ian Maatsen (Aston Villa – Anglia), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország) Középpályások: Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), Quinten Timber (Feyenoord – Hollandia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), Quinten Timber (Feyenoord – Hollandia), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia) Támadók: Brian Brobbey (AFC Ajax – Hollandia), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), Joshua Zirkzee (Manchester United – Anglia)

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

A csoport állása: 1. Németország, 4 pont (7–2), 2. Hollandia, 4 (7–4), 3. Bosznia-Hercegovina, 1 (2–5), 4. Magyarország, 1 (0–5).

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

