Nagy Zsolt remek formában

Pénteken 20.45-kor Magyarország Hollandiát fogadja a Puskás Arénában labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésen az A divízió 3. csoportjában. A találkozó előtti napon Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia bal oldali középpályása és Marco Rossi szövetségi kapitány állt a média rendelkezésére.

Nagy Zsolt az első kérdést az edzői stábba bekerült Szalai Ádámmal kapcsolatban kapta.

Örülünk, hogy visszatért Ádám, a csapat minden tagja figyel rá, nagy a tekintélye. Nem telt még el túl sok idő azóta, hogy ő is a keret tagja volt, nem kellett bemutatkoznia. Nagyon jól motivál bennünket, úgy érzem, hasznára van és lesz a csapatnak.

Önmagáról annyit mondott a 31 éves játékos, hogy valószínűleg kezdeni fog péntek este.

„A hazai közönség előtt már sokszor bebizonyítottuk, hogy nálunk erősebb csapat ellen is helyt tudunk állni. Győztünk már le esélyesebb válogatottat is, most is erre fogunk törekedni.”

Az Index megkérdezte Nagy Zsoltot, mivel magyarázza, hogy az utóbbi hónapokban ugrásszerűen javult a formája.

„Azt vallom, hogy a befektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét – hangsúlyozta hitvallását. Előzőleg volt egy komoly sérülésem, szerencsére felépültem, és ha körülöttem minden rendben van, akkor az a formámon is meglátszik. Nagyon jó érzés, hogy mostanában megy a játék, és gólokat is rúgok. Mindez motivál, próbálom magam hétről hétre fejleszteni, szeretnék mindent kihozni magamból.”

Arra vonatkozóan, hogy mi a reális cél a Nemzetek Ligájában, Nagy Zsolt némiképp kitérő választ adott.

A reális cél? Nos, mindig csak a következő mérkőzésre gondolunk, és ez nem a kötelező szólam. Az a fontos, hogy a meccs után tudjunk egymás szemébe nézni, és ha ez megvalósul, akkor jönni fog az eredmény is.

Végezetül arra a kérdésre, hogy mire hívta fel a szakmai stáb a figyelmet a holland meccs előtt, így reagált: „Mindenre. Ha csapatként működünk, akkor jó eredményt érhetünk el, és ezalatt a győzelemre gondolok.”

Szigor, nem úgy, mint a zárdában

Marco Rossihoz az első kérdés a Sallai Roland által egy interjúban emlegetett szigorúbb telki szabályokra vonatkozott. Mármint arra, hogy mi ez a szigorúság.

Nincs itt semmi különös szigor, mindössze annyi, hogy az Európa-bajnokság után a pontosság, a feszesség egy kicsit lazult, és szeretnénk visszaállítani a rendet. De ez nem azt jelenti, hogy a telki edzőtábor zárdaként fog működni

– mosolyodott el a kapitány, aki azt is bejelentette, hogy Balogh Botond rúgást kapott a Parma legutóbbi bajnoki meccsén, és a sérüléséről kiderült, hogy kissé súlyosabb annál, mint amilyennek először tűnt. De csütörtökön már edzett a hátvéd.

Megkérdeztük, hová sorolja Rossi a holland válogatottat, amely ellen kapitánysága hat éve alatt még egyszer sem vezette Magyarországot. És mi a véleménye Ronald Koeman szövetségi kapitányról?

2022 szeptembere óta összesen 4 meccset veszítettünk el, és ebből a négyből az ír meccs nem igazán mérvadó, mert végigtámadtuk, és hatalmas balszerencsével kaptunk ki. A másik háromból kétszer Németország, egyszer Svájc volt az ellenfél, vagyis a top 15-be tartozó válogatottak. Nézzék, Hollandia a 7. a FIFA világranglistáján, hat hellyel megelőzi Németországot, tehát elvileg erősebb Wirtzéknél. Nehéz mérkőzés vár ránk. Elég megnézni, mely klubokban játszanak a hollandok. Holland dominanciára számítok, a ritmust is ők fogják megszabni. Nekünk zavarba kell hoznunk őket. Nem szabad az ő kottájukból játszani. Jól kell védekeznünk, nem szabad a középpályán teret adni nekik. Jól és gyorsan kell kontrázni. Amióta a foci foci, mindig az erősebb szabja meg a meccs forgatókönyvét. A gyengébbnek jól kell védekezni, és ki kell használni a rögzített játékhelyzeteket.

Ronald Koemanról annyit mondott Rossi, hogy mindig a csúcson volt, játékosként és edzőként is. A megsérült Koopmeiners helyére is egy klasszist tudott meghívni Guus Til, a PSV Eindhoven játékosa személyében. Koemannak magas minőségű játékosok állnak rendelkezésére, persze az is igaz, hogy nagy rajta a teljesítménykényszer és a nyomás.

Végül Rossit is megkérdeztük Szalai Ádámról.

„Ez új helyzet Ádámnak. Ádám maximálisan a srácok rendelkezésére áll, roppant pozitív a szerepe, mást nem tudok mondani.”

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin), Schön Szabolcs (Bolton) Támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (FC St. Gallen), Dárdai Palkó (Hertha BSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

A csoport állása: 1. Németország, 4 pont (7–2), 2. Hollandia, 4 (7–4), 3. Bosznia-Hercegovina, 1 (2–5), 4. Magyarország, 1 (0–5).

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

(Borítókép: Marco Rossi 2024. szeptember 10-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)