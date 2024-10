Balogh Botond nem léphet pályára a magyar válogatottban a hollandok elleni péntek esti labdarúgó Nemzetek Ligája-találkozón – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A Parma 22 éves hátvédje nincs ott az európai szövetség (UEFA) honlapján a hivatalosan benevezett keretben, így rá biztosan nem számíthat Marco Rossi szövetségi kapitány.

Hiányában vélhetően a Ferencváros rutinos jobb oldali védője, Botka Endre kap majd szerepet a védelemben.

A játékos a Parma legutóbbi bajnoki mérkőzésén kapott egy rúgást, emiatt csütörtökön edzett először Telkiben, akkor is a többiektől külön.

A magyar válogatottat komolyabb sérüléshullám sújtja ismét: a kerethirdetés óta három helyen kényszerült változtatni Marco Rossi, miután Kerkez Milos, Horváth Krisztofer és Loic Nego is kidőlt a sorból. Azóta pedig Sallai Rolandról is kiderült, nem fogja tudni vállalni a játékot Hollandia ellen. A korábbi alapemberek közül ráadásul Gulácsi Péter is hiányzik, a rutinos kapus saját kérésére maradt ki ezúttal a nemzeti csapatból.

Rossi a sérültek helyére Schön Szabolcsnak, Dárdai Palkónak és Gera Dánielnek szavazott bizalmat utólag. Előbbivel épp múlt héten készített exkluzív interjút az Index Manchesterben arról, mennyire tartja reális célkitűzésnek, hogy az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderersből visszaverekedheti magát a futballválogatott keretébe.

A telt házas Puskás Arénában a svájci Lukas Fähndrich sípjelére 20.45-kor kezdődik a találkozó, amelyet a magyarok egy ponttal a sereghajtó pozícióból várnak.

Balogh Botonddal kapcsolatban épp a héten terjedt el a hír az olasz sajtóban, hogy a német bajnok Bayer Leverkusen, valamint az angol élvonalban a nemzetközi kupaindulást érő helyekért küzdő Brighton is örömmel szerződtetné.

Nemzetek Ligája

A liga, 3. csoport, további menetrend

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban

1. forduló: Németország–Magyarország: 5–0

Németország–Magyarország: 5–0 2. forduló: Magyarország–Bosznia-Hercegovina: 0–0

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország) Támadók: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (FTC)

(MTI / Index)

(Borítókép: Balogh Botond Düsseldorfban, a német válogatott ellen 5–0-ra elbukott Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Fotó: DeFodi Images / Getty Images Hungary)