Másfél hete derült ki, hogy a magyar labdarúgó-válogatott eddigi első számú kapusa, Gulácsi Péter a saját kérésére kihagyja a naptári év utolsó négy válogatottmérkőzését, és a Nemzetek Ligája-meccsek helyett marad Lipcsében. A helyét megöröklő Dibusz Dénes nem drámázza túl a helyzetet: amondó ugyanúgy kell készülnie most is, mintha csak Gulácsi is a keretben lenne.

„Szorítkozzunk a tényekre: Gula döntése a következő négy meccset érinti, én pedig ugyanúgy készülök az előttünk álló meccsekre, mintha itt lenne velünk ő is. A legutóbbi szezont Gula sérülése miatt én védtem végig, szóval nem újdonság számomra a mostani helyzet, és egyébként sem nagyon szeretek a saját feladatomon kívül mással foglalkozni. Nem viheti most el semmi a fókuszt, hiszen fontos mérkőzések várnak ránk, tippelgetni pedig nem szeretnék” – mondta Gulácsi Péter bejelentésével kapcsolatban a Ferencváros kapusa a molcsapat.hu-nak adott interjúban.

Fotó: Charles McQuillan / Getty Images Hungary Dibusz Dénes meccs után

A Leipzigben hétről hétre a Bajnokok Ligájában és Bundesligában bizonyító kapus hiányában Dibusz, Szappanos Péter, valamint a nyár végén Angliába, a Balckburn Rovershez igazolt Tóth Balázs hármasára számít a poszton Marco Rossi szövetségi kapitány a Hollandia és a Bosznia-Hercegovina elleni NL-mérkőzésen.

A sorozatterhelés jelentette kihívással Dibusz is szembesül, a szezon július végi rajtja óta már 17 tétmeccs van a lábában.

Ahhoz, hogy néhány naponta egy játékos a legjobbját tudja nyújtani, szükség van szakemberek segítségére is, és én ebből a szempontból is szerencsés vagyok, hiszen mind a klubomban, mind a válogatottnál kiváló stáb dolgozik velünk.

A rutinos játékos beszélt arról is, valóban gödörbe jutott-e nemzeti csapatunk, mely a Rossi-éra legnagyobb vereségét szenvedte el szeptemberben a Németországtól kapott 5–0-s zakó formájában.

„Nagyon magasra jutottunk, senki nem várt minket ilyen magasságokba, de a Nemzetek Ligája A-divízióban csaknem bejutottunk a döntőbe, megnyertük az Európa-bajnoki selejtezőcsoportot és igen hosszú veretlenségi szériából érkeztünk az Eb-re. Ezeket az eredményeket sok összetevőnek köszönhettük, és ha sokan azt is gondolták, hogy mostantól minden így lesz, mi tudtuk, hogy várnak ránk nehezebb időszakok is. Most egy ilyenben vagyunk. Van egy kis megakadás akár a játékunkat, akár az eredményeket nézzük, de a csapatunk nagy erénye a küzdeni tudás, úgyhogy nem aggódom. A németek elleni összeomlást – ami ha nem is példa nélküli, de nagyon régen fordult elő utoljára velünk – jó játékkal feledtettük Bosznia ellen, ám ott meg sajnos a szerencse pártolt el tőlünk, így be kellett érnünk egy döntetlennel” – idézte fel a szeptemberi válogatottszünetben történteket Dibusz.

A Nemzetek Ligája a barátságos meccsek kiváltására létrejött sorozat, sok válogatott úgy is használja, kísérletezésre, a játék csiszolására. Ugyanakkor a válogatott koefficiense, illetve a kalapbesorolása, sőt akár a következő tornákra való kijutása szempontjából sem lényegtelen a sorozat.

„A saját dolgunkat könnyítjük meg azzal, ha jól szereplünk a Nemzetek Ligájában, hiszen ez nemcsak azt jelenti, hogy nem csúszunk lejjebb egy kalappal, hanem azt is, hogy akár az NL-ből is odaérhetünk a vb-selejtezőre. Ugyanakkor ez csak akkor történhet meg, ha a játékunk is visszatér arra a szintre, ahol az Eb előtt volt. Láthattuk, mennyire nem mindegy, honnan sorsolnak ki minket, a két Európa-bajnoki csoportunk között hatalmas volt a különbség játékerőben” – magyarázta a kapus, aki a válogatottra váró konkrét kihívásokról picit bővebben is beszélt eztán.

Jó régen nem játszottunk már a hollandokkal, nincsenek friss emlékeink egymásról, ezért izgalmas teszt lesz, hogy mire megyünk egy ennyire egyedi stílusú ellenféllel. Természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, de ha mindent beleadunk, akkor a saját szurkolóink előtt kis szerencsével képesek lehetünk meglepetést okozni még egy olyan erős ellenféllel szemben is, mint Hollandia. De ehhez sok mindennek kell optimálisan alakulnia

– tekintett előre Dibusz Dénes.

Nemzetek Ligája

A liga, 3. csoport, további menetrend

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban

1. forduló: Németország–Magyarország 5–0

Németország–Magyarország 5–0 2. forduló: Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

A keret

Kapusok: Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Dibusz Dénes (FTC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia) Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (FTC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia) Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Kata Mihály (MTK Budapest), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország) Támadók: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (FTC)