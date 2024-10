Pénteken Hollandia ellen folytatja Nemzetek Ligája-szereplését a magyar labdarúgó-válogatott, amely ezt követően hétfőn Bosznia-Hercegovinában lép pályára. Az első két forduló után egy ponttal álló magyar együttesnél a szárnyvédők posztját a sérülések határozzák meg, a kapusét egy egyéni döntés. Eközben a csapatkapitány Szoboszlai Dominik a legrangosabb sorozatokban remekel, Csoboth Kevin pedig továbbra is csodacsereként funkcionál, ezúttal már új állomáshelyén, légiósként.

Hátul ugyan épül a hosszú távú tengely, egy sorral feljebb azért akadnak bizony kérdőjelek, de ha visszakerül Nagy Ádám, akkor Puskás Ferencet utasíthatja maga mögé, a támadóknál pedig Varga Barnabás a Tottenham ellen is megvillantotta tudását.

Kapusok: Gulácsi lépésével egyopcióssá vált a verseny

Az Európa-bajnokság előtti felvezetések állandó pontja volt, hogy a selejtezőkön remekül teljesítő Dibusz Dénes vajon meg tudja-e tartani helyét a súlyos sérülése után felépülő, majd az RB Leipzignél újra stabil kezdővé váló Gulácsi Péterrel. Végül utóbbi kapta meg a lehetőséget az Eb-n, majd a németek elleni NL-mérkőzésen is, az 5–0-s vereség után Bosznia-Hercegovina ellen viszont már a ferencvárosi kapus védett, és zárt kapott gól nélkül (0–0).

Gulácsi Péter saját kérésre nem került be a keretbe, ezzel a lépéssel pedig biztosra vehető, hogy marad Dibusz a kapuban.

Utóbbi a szeptember 10-én lejátszott találkozó óta a klubjában mind a hat tétmérkőzésen védett, az Európa-liga két veresége mellett a hétvégén a Paks otthonában is alulmaradt az ebben az időszakban 3–0–3-at felmutató Fradi.

Szappanos Péter az Al Fateh SC-hez igazolva is megtartotta helyét a válogatott keretében. Sok sikerélménye a szaúdi együttesben eddig nem volt, hat bajnokin és egy kupameccsen egy győzelem és hat vereség együttese mérlege. Gulácsi távolléte újabb meghívót jelentett Tóth Balázsnak, aki immár az angol másodosztályú Blackburnnél igyekszik beverekedni magát a kezdőcsapatba.

kapusok játékos kor klub m. j. k.g. n. piaci érték Dibusz Dénes 33 Ferencváros 6 6 8 2 2 500 000 Tóth Balázs 27 Blackburn (angol, 2.) 5 0 0 0 900 000 Szappanos Péter 33 Al Fateh (szaúdi) 5 5 11 0 500 000 a kapusok neve után sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, hány gólt kapott, hányszor nullázott, piaci érték

Védelem: formálódik a hosszú távú tengely

Volt frissülés itt is, az elmúlt években rendre számításba vett Lang Ádám és Szalai Attila már a szeptemberi meccsekre sem kapott meghívót, és ha a szigorúan vett belső védőket vennénk számításba, csupán négy futballistáról beszélhetnénk három posztra, ami nem tűnik túl masszívnak, de azért gyorsan jegyezzük meg, hogy az egy sorral feljebb is bevethető Botka Endrénél és Fiola Attilánál sem kellene meglepődni, ha itt szerepelne (sőt, utóbbi Újpestre igazolva már egyértelműen belső védőt játszik), ez pedig így mindjárt két teljes hármast fed le.

Kezdjük a biztos ponttal: Willi Orbán évek óta a stabilitást jelenti úgy a nemzeti együttesben, mint az RB Leipzignél, itt most csak annyi volt a differencia, hogy a Bochum elleni piros lapja miatt két meccsről eltiltás miatt hiányzott, máskülönben végig a pályán van a lipcsei kapitány.

Mellé Dárdai Márton épült be a magyar válogatott kezdőcsapatába, a legutóbbi négy fellépésén egyaránt ott volt már a kezdő sípszónál, és csak a Skócia elleni Eb-meccset nem játszotta végig, ott a 74. percben cserélte le a kapitány. Cristian Fiél vezetőedző eleinte kevesebb játéklehetőséget adott neki, de augusztus vége óta újra stabil kezdő a Herthánál.

A harmadik kezdő posztra Balogh Botond pályázik a legjobb esélyekkel, hiszen az olasz élvonalba feljutó Parmában alapember, de meg kell jegyezni azt is, hogy a németországi 5–0-s zakó után Bosznia ellen csupán nyolc percet kapott.

Mindketten csupán 22 évesek, így nem csupán a jelent, hanem a jövőt is jelentik a hátsó alakzatban.

Ezen a poszton még beszélni kell a Kecskemétről Angliába igazoló Szűcs Kornélról, aki a Wayne Rooney által edzett másodosztályú Plymouthnál számít kirobbanthatatlannak, ezzel pedig megkapta első meghívóját Rossitól is.

védők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Willi Orbán 31 RB Leipzig (német) 6 5 0/0 450 10 000 000 Dárdai Márton 22 Hertha BSC (német, 2.) 4 4 0/0 348 2 500 000 Balogh Botond 22 Parma (olasz) 4 4 0/0 329 1 800 000 Szűcs Kornél 23 Plymouth (angol, 2.) 5 5 0/0 450 450 000 Fiola Attila 34 Újpest 4 4 1/0 342 400 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Szárnyvédők/szélső középpályások: bizonyíthatnak a kihívók

Itt volt kavar a napokban rendesen, hiszen az alapcsapatból Kerkez Milos és Nego Loic is kidőlt, így kettőt is cserélni volt kénytelen Marco Rossi. Ez viszont elhozza a lehetőséget a kezdő tizenegyért régóta nagyon küzdő Bolla Bendegúz vagy éppen Nagy Zsolt számára, hogy bizonyítson.

Bolla Bendegúz Bécsbe igazolásával egyelőre a kanadai pontok nem érkeznek olyan mennyiségben, mint az előző idény második felében Svájcban, viszont egy sorral hátrébb, jobbhátvédként a Servette-tel ellentétben itt folyamatosan játszik, 15 fellépésen már 1260 játékperce van, amire új posztján is jutott két assziszt.

Nagy Zsolt esetében már kilenc kanadai pontot jegyezhettünk fel az idényben (igaz, mindet a szeptemberi NL-meccsek előttről), de jegyezzük meg azt is, hogy ő klubcsapatában – Bollával ellentétben – még egy sorral feljebb szerepelt.

Bosznia ellen Botka Endre a háromtagú védelem jobb oldalán kezdett Rossinál, a Fradiban azonban azóta is inkább csak peremember, Schön Szabolcsért közel egy millió eurót fizetett a Bolton, hogy a Nagy Zsolttal ellentétes mozgást bejárva szélső támadóból hátrébb vezényelve bizonyítson hétről hétre az angol harmadosztályban, ráadásul megszerezte az elmúlt hetekben első gólpasszát, majd gólját is. Gera Dánielnek ez a hétvégén egy meccsen sikerült, utolsóként bekerülve ezzel a keretbe.

szárnyvédők/szélső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Bolla Bendegúz 24 Rapid Wien (osztrák) 5 4 0/1 360 2 000 000 Nagy Zsolt 31 Puskás Akadémia 4 3 0/0 270 1 000 000 Botka Endre 30 Ferencváros 6 2 0/0 90 1 000 000 Schön Szabolcs 24 Bolton (angol, 3.) 6 5 1/1 420 900 000 Gera Dániel 29 Diósgyőr 4 4 1/1 344 375 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Belső középpályások: lehagyja-e Puskás Ferencet és Szalai Ádámot Nagy Ádám?

Az fixnek számít, hogy amennyiben Schäfer András egészséges, úgy az Union Berlin mellett a magyar válogatottban is alapember, és szerencsére ezzel mostanában kevesebb gondja akadt, így egy posztot kipipálhatunk.

Érdekesebb a helyzet Nagy Ádámnál, aki 85 válogatott meccsével Puskás Ferenccel holtversenyben a kilencedik az örökranglistán, csupán egy-egy találkozóval elmaradva Szalai Ádám és Grosics Gyula hetedik helyezett kettősétől. Alapesetben már készülhetnénk is arra, hogy az aktív játékosok között messze első szűrő hamarosan mind a hármukat lehagyja, de a nyáron végleg a Speziához kerülő futballista a düsseldorfi zakó után egy percet sem kapott a bosnyákok ellen.

A hétvégén a klubcsapatában hosszú idő után ismét végig játszó Nagyra a „legveszélyesebb” az őt Németországban a végjátékban váltó, a Puskás Arénában a teljes meccset megkapó Nikitscher Tamás lehet, aki a bajnokságban sorozatban öt vereséget elszenvedő Kecskemétben azért támadóbb szerepkörben játszik. Ha a középpályás védekezés további stabilitására szavazna Rossi, akkor az MTK csapatkapitánya jöhetne szóba, Kata Mihály az első fordulóban az utolsó negyedórában hagyta el a pályát, azóta viszont egy percről sem hiányzott.

belső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Schäfer András 25 Union Berlin (német) 4 4 0/0 284 5 000 000 Kata Mihály 22 MTK 4 4 0/0 360 1 000 000 Nagy Ádám 29 Spezia (olasz, 2.) 4 4 0/0 137 900 000 Nikitscher Tamás 24 Kecskemét 4 4 0/0 297 275 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Támadó középpályások/szélsők: Szoboszlaira jó hatással van a BL, Sallainak egyelőre nem jött be a váltás, Csoboth továbbra is csodacsere

Arne Slot érkezésével Szoboszlai Dominik támadóbb szerepkörbe került a Liverpoolnál, ezt eddig a Bajnokok Ligájában tudta kamatoztatni: a Milan ellen góllal, a Bologna ellen gólpasszal járult a kétgólos sikerhez, a bajnokságban eddig két asszisztja van. A kezdeti masszív terhelés után viszont az elmúlt időben előbb kétszer is lecserélték, valamint kétszer is a cserepadon kapott helyet – a Ligakupában pedig nem is játszott végül.

Sallai Rolandnak egyelőre nem jött be a Galatasarayhoz igazolás, kisebb sérülés miatt három meccsen összesen csak 85 percet kapott a korábbi freiburgi légiós (ráadásul a késői transzfer miatt a nemzetközi porondon egyelőre nem is szerepelhet), de minden bizonnyal a válogatottban a kezdő helyét még meg tudja őrizni.

Visszakerült a keretbe a kontinensviadalon csupán három percet kapó Gazdag Dániel, aki az MLS-idényben szerzett 17 góljával Lionel Messivel és Luis Suárezzel is harcban van az MVP-címért, mellette pedig még a magyar csapat Eb-hőse, a Skócia elleni meccsen a 100. percben győztes gólt szerző Csoboth Kevin próbálhatja meg kiszorítani Sallait. Az Újpestről a St. Gallenhez igazoló szélső az FC Zürich elleni bajnoki gólja után a Cercle Brugge elleni Konferencialiga-meccsen gólt és gólpasszt is jegyzett – más kérdés, hogy csapata ezzel együtt is 6–2-re kikapott.

A hatékonyságát mindenesetre nem lehet eléggé dicsérni: Csoboth a legutóbbi NL-kör óta összesen 140 percet kapott, de ez is elég volt neki négy kanadai ponthoz (három gól, egy gólpassz).

támadó középpályások/szélsők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Szoboszlai Dominik 23 Liverpool (angol) 7 6 1/1 445 75 000 000 Sallai Roland 27 Galatasaray (török) 7 3 0/0 85 14 000 000 Gazdag Dániel 28 Philadelphia (amerikai) 6 6 3/1 537 8 000 000 Csoboth Kevin 24 St. Gallen (svájci) 6 6 3/1 140 1 000 000 Dárdai Palkó 25 Hertha BSC (német, 2.) 4 3 1/0 45 1 000 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Csatárok: Varga Barnabás nevét a Tottenhamnél is megjegyezhették

Varga Barnabás az Eb-n elszenvedett rémisztő sérülése után továbbra is remek formában szerepel, a magyar bajnokság legutóbbi két kiírásának gólkirálya a Tottenham elleni Európa-liga-mérkőzésen kétszer is betalált, más kérdés, hogy az elsőt les miatt elvették...

Ádám Martin váltott a nyáron, a görög Aszterasz színeiben egyelőre csak játékperce van, gólja viszont még nincs.

csatárok játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Varga Barnabás 29 Ferencváros 6 5 2/1 424 2 500 000 Ádám Martin 29 Aszterasz (görög) 4 4 0/0 258 700 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

A magyar válogatott kerete az októberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al Fateh SC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers).

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle FC). Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin), Schön Szabolcs (Bolton)

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

3. forduló (október 11.)

20.45: Magyarország –Hollandia

–Hollandia 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

A csoport állása: 1. Németország, 4 pont (7–2), 2. Hollandia, 4 (7–4), 3. Bosznia-Hercegovina, 1 (2–5), 4. Magyarország, 1 (0–5).

4. forduló (október 14.)

20.45: Bosznia-Hercegovina– Magyarország (Zenica)

Bosznia-Hercegovina– (Zenica) 20.45: Németország–Hollandia

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

A folytatásban

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

(Borítókép: Elianton / Mondadori Portfolio via Getty Images)