Undav az előző Nemzetek Ligája-meccsnapon már betalált a holland kapuba a 2–2-es mérkőzésen. Most pedig Zenicában már kezdett élete ötödik válogatottmeccsén, mivel a csatársorból Musiala és Füllkrug is hiányzott sérülés miatt, és a kis kurd rúgott is két gólt.