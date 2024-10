– kezdte értékelését a mérkőzés után Dibusz Dénes, aki több nagyon fontos védést is bemutatott a péntek esti, Hollandia elleni Nemzetek Ligája–mérkőzésen.

A Gulácsi Péter távollétében első számú kapussá avanzsált Dibusz elárulta, hogyan történt pontosan Szoboszlai kirúgása, amiért végül közvetett szabadrúgást kapott a holland csapat. A válogatott csapatkapitánya egyszer szabályosan elvégezte a kirúgást, másodszor viszont nem kapta meg a várt nyomást az ellenféltől, ezért tolt még egyet a labdán, de azt elfelejtette, hogy Dibusz előtte nem ért bele.

– tette hozzá Dibusz, aki előretekintett a hétfői, Bosznia–Hercegovina elleni idegenbeli mérkőzésre is.

A Ferencváros kapusa szerint teljesen más mérkőzés lesz a bosnyák, mint most a holland volt, a pénteken elért, Hollandia elleni bravúros döntetlen pedig nem jelenti azt, hogy ezek után ujjgyakorlat lesz Bosznia legyőzése Zenicán.

A mérkőzés egyetlen magyar gólját szerző Sallai Roland azzal kezdte mérkőzés utáni értékelését, hogy ez a megszerzett egy pont nagybetűs csapatmunka volt, mindenki tette fegyelmezetten a dolgát, és azt történt, amire előzetesen számítottak.

– fejtette ki Sallai, akit megkérdeztek arról is, hogyan érzi magát új klubjában, a Galatasarayban.

Rendkívüli fogadtatásban volt részem, köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam. Szükségem volt erre a váltásra, most kizárólag új csapatomra, a Galatasarayra összpontosítok, ezért még nem érzem annak idejét, hogy a freiburgi dolgokról beszéljek, az már a múlt. Isztambulban napról napra világsztárokkal, klasszisokkal edzehetek, motiváltnak érzem magam, és azért dolgozom, hogy biztos tagja legyek a kezdőcsapatnak

– részletezte Sallai, aki gyorsan még hozzátette – visszakanyarodva a péntek esti meccsre – szerencsére sok gólja van már a válogatottban, és ugyan szerinte ez nem a legszebb volt, de az egyik legfontosabb, az biztos.

Szerettük volna, ha a szurkolók is látják azt a tüzet, amivel ma kimentünk a pályára, az elmúlt három meccsen megmutattuk, hogy képesek vagyunk egymásért is harcolni. Mondtam a többieknek, hogy lehet a hollandoknál van a minőségbeli előny, de az akaratbeli előny még lehet a miénk. Úgy gondolom, jól átvitték a többiek ezt a szellemiséget a pályára. Remélem látszódott kívülről is hogy itt ma mindenki beleadott mindent.