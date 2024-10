Az öröm volt a domináns érzés a magyar labdarúgók nyilatkozataiban a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés után, amelyen Zenicában 2–0-s vendéggyőzelem született.

Szoboszlai Dominik csapatkapitány a következőképpen értékelt az M4 Sport kamerája előtt, miután felvetették: Hollandia ellen a támadásépítésben, ezúttal viszont a gólszerzésben játszott nagy szerepet.

„Mindkét szerepben tökéletesen érzem magam, az első gól is a játékunkat tükrözte, hiszen védekezünk, keményen harcolunk, párharcokat nyerünk. Azt csináljuk, amiben jók vagyunk, ez a sikerünk titka.”

Ezután második góljáról, az értékesített tizenegyesről is kérdezték.

Kicsit gondolkodtam a büntetőnél, de végül inkább nem variáltam sokat, bevágtam élesen a jobb alsóba.

Kívülről az látszott, hogy magabiztosan játszott a válogatott a bosnyákok nyomása ellenére is, a magyar csapat kapitánya mindezt belülről úgy látta, hogy „nagyon kemény volt a meccs, örülök, ha ez kívülről is látszott. Az egész csapatra büszke vagyok, mindenkire szükség volt ma a győzelemhez”.

A kétgólos győzelemnek Szoboszlai szerint is nagy jelentősége volt.

Mindig ott van a fejekben a csoport állása, hogy azonos pontszámmal állunk a hollandokkal, de mi próbálunk meccsről meccsre gondolkodni. A célunk ma az volt, hogy a hollandok elleni teljesítményt koronázzuk meg egy győzelemmel, és ez sikerült is.

Nagy Zsolt, a mezőny talán legjobbja így összegezte a tapasztalatokat:

„Nehezen kezdtük a meccset, voltak helyzeteik a bosnyákoknak, de szerencsére ki tudtunk jönni a szorításukból, majd Szobo be is lőtte az első gólunkat. A második félidőben jobban kijöttek a hazaiak, átálltak kétcsatáros játékra, de jókor jött a tizenegyes és a második gólunk. Bár be tudtak szorítani minket, de nagyot küzdöttünk, Dini egyszer nagyot védett. Elfáradtunk a végére, én is, de mindenki kitett magáért a pályán.”

Kemény meccs volt, és a pálya sem volt túl alkalmas, vetették fel a Puskás Akadémia játékosának, aki osztotta ezt a véleményt, majd hozzátette: ennek ellenére jól kezelték a körülményeket. „Kemény meccsre készültünk, tudtuk, ha jobban akarjuk a győzelmet, mint ők, akkor azt el tudjuk érni. Nagy volt a tét, de sikerült a jó úton elindulnunk. Nagyon egységes és kompakt a csapat, fontos volt ma a három pont megszerzése.”

A mérkőzésen alaposan kitett magáért és a csapatért a középpályán nagy munkát végző Nikitscher Tamás is.

„Kemény meccsre készültünk, minden párharcot meg kellett nyernünk levegőben és földön is. Minden válogatott találkozó kedves a szívemnek, nincs nagyobb dolog annál, mint amikor valaki a nemzetéért küzdhet. Az első válogatott győzelmemet biztosan a szívembe zárom.”

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

Nikitscher Tamás beszélt arról is, hogy nagyon tudatosan és összehangoltan támadták le az ellenfelet a pálya közepén, ugyanúgy, mint a hollandok ellen.

Teljesen erre készültünk, kompaktul álltunk fel, és az átmenetekre építettünk, mert ez az erősségünk, végül ebből lőttük a gólokat is. Hullámzó volt a meccs képe, résen kellett lennünk. Az a lényeg, hogy csapatként miként tudsz működni ilyen helyzetekben, ma egy célért küzdött mindenki. Visszatértünk a helyes útra, amit ezután is követünk. Köszönjük a kilátogató szurkolók fergeteges támogatását, és azokét is persze, akik a televízión keresztül szorítottak nekünk.

Dibusz Dénes a tőle megszokott, hibátlan teljesítményét hozta, lassan már természetes, hogy kell egy-két nagy védés tőle a kulcsmeccseken.

„Sikerült átvészelnünk a mérkőzés elejét, mert az első négy-öt percben rendkívüli módon nekünk estek a hazaiak. Fontos volt, hogy akkor ne kapjunk gólt. Aztán sikerült rendezni a sorainkat, és megszereztük a vezetést is. Igyekeztünk jól kezdeni a második félidőt, a bosnyákok nem adták fel, de szerencsére megdupláztuk az előnyt. Onnantól kezdve stabilan védekeztünk, figyeltünk, hogy közel legyünk egymáshoz. Volt egy-két helyzet, amikor Dzeko kapura lőtt, de ezeket hárítani tudtam, örülök, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccset. Azt az arcunkat mutattuk, amelyiket szerettük volna.”

Szóba került, mennyire nehezítette meg a dolgát, hogy az ellenfél előszeretettel próbált meg ívelgetésekkel zavart kelteni.

Készültünk erre, a pálya minőségéből adódóan pedig egyértelmű volt, hogy az nem alkalmas a rövid passzos játékra, néha látszott a labdavezetéseknél a pályát tarkító sok bukkanó. Ilyenkor alkalmazkodni kell a körülményekhez. Két csatárukat a levegőben próbálták megjátszani, egy-két veszélyesebb helyzettől eltekintve jól kezeltük ezeket a szituációkat.

Nemzetek Ligája, A divízió, 4. forduló:

3. csoport

A csoport állása: 1. Németország 10 pont (10–3), 2. Hollandia 5 (8–6), 3. Magyarország 5 (3–6), 4. Bosznia-Hercegovina 1 (3–9)

További mérkőzések:

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

3. forduló (október 11.)

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.).

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.).

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.).

(Borítókép: Szoboszlai Dominik Zenicában a Bilino Polje Stadionban 2024. szeptember 14-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)