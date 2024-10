Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott örökrangsorában immár a második helyen álló (legalábbis a mérkőzésszámban) szövetségi kapitány először az M4Sport kamerája előtt összegzett, és arra a felvetésre reagált, hogy teljesítette-e a csapat a küldetést.

„Nem volt könnyű a mai nap, főleg amikor az ember ilyen stadionban játszik ilyen ellenféllel szemben. Számítottunk arra, hogy lendületesen kezdenek a házigazdák, az első tíz percet eléggé megszenvedtük, de aztán lassacskán megérkeztünk a mérkőzésbe. Elkezdtünk építkezni, sokszor Barnira (Varga) és Rolira (Sallai) játszottunk, és ők elég sok helyzetet ki tudtak alakítani, mondjuk, ezeket talán jobban is kihasználhattuk volna. A második félidő elején értékesítettük a szerintem teljesen egyértelmű tizenegyesünket, utána pedig rendben volt a letámadásunk és a védekezésünk is. A mai meccs rámutatott arra, hogy a csapat visszatért a rendes kerékvágásba, és a csapatszellem is újra a régi volt. Mi egy ilyen csapat vagyunk, megküzdünk és futunk mindenért.”

Tipikus magyar gól volt? – szólt a következő kérdés.

Igen, van ezekben a gólokban már valami sajátos. Kértük a srácokat, hogy ilyen szituációkra számítsanak, sebességből verjék meg az ellenfelet. Fontos, hogy minden akció végén, ha van rá lehetőség, akkor lőjenek kapura, mert muszáj befejeznünk a támadásainkat.

A következő kérdés arra vonatkozóan érkezett, hogy ez a győzelem valóban fontos lépés A divíziós tagságunk megőrzése érdekében?

„Megadtuk magunknak a lehetőséget, hogy a rájátszásba jussunk, de azért legyünk őszinték, még így is nehéz elképzelni, hogy mi a németek és hollandok mellett labdába rúghatunk a második helyért. De ne felejtsük el, hogyan kezdtük a Nemzetek Ligáját, először a B divízióba, majd az A-ba jutottunk fel, bármi lehet még. Az a fontos, hogy két lábbal a földön maradjunk, három jó meccs van mögöttünk jó teljesítménnyel, összességében elégedett vagyok. A jövőbe nézünk, Hollandia és Németország van hátra, nem lesz könnyű.”

Aztán bent az interjúszobában már megint szóba került a Nemzetek Ligája fontossága.

„Igenis fontos a Nemzetek Ligája! Csak a klubedzők mondják azt, hogy nem fontos. Aki szerint nem fontos, az téved! (Legutóbb nem ezt a szót használta, hanem egy erősebbet, elképzelhető, hogy figyelmeztették, nem szerencsés leidiótázni azokat, akik másképp vélekednek – a szerk.) Emlékszünk rá, hogy amikor a 2018–2019-es kiírásban még C-ligásak voltunk, a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjében pedig negyedik kalaposak, a kvalifikációban is a negyedik helyen végeztünk. A jó Nemzetek Ligája-szereplésnek köszönhetően aztán elcsíptük a pótselejtezőt, majd azon keresztül az Eb-t. A legutóbbi Európa-bajnokságon azért kerültünk könnyebb csoportba, mint az azt megelőzőn, mert az első divízióba jutottunk a Nemzetek Ligájában, és az első kalapból sorsoltak bennünket! Ezen a mai mérkőzésen veszélyesebbek voltunk, mint a Puskás Arénában Bosznia ellen. A házigazda próbált presszinget alkalmazni, de csak viszonylag rövid ideig bírta erővel.”

Megkérdezték Rossitól, szerinte ki volt a meccs embere, Szoboszlai Dominik vagy Nagy Zsolt, de ő, ahogy az várható volt, elhárította a választ.

Természetesen nagyon fontos volt Szoboszlai két gólja, de nem várhatjuk el tőle, hogy minden meccsen duplázzon. Most duplázott... Rajta kívül is többen remekeltek ma este. Az az igazság, hogy jobbak vagyunk, amikor nincs nálunk a labda, mint amikor nálunk van.

Ezek után felvetettük, hogy ugyanúgy öt ponttal állunk, mint Hollandia, és vajon Amszterdamban rámegyünk-e a második helyet jelentő győzelemre.

„Tény, hogy közelebb van a második hely, mint a negyedik! De az is igaz, hogy Hollandiát csak akkor tudjuk legyőzni, ha nálunk mindenki nagy napot fog ki, a hollandoknál pedig többen gyengélkednek, és emellett még szerencsénk is van. Hogy ez a három dolog összejöjjön, annak igen kicsi az esélye.”

Befejezésül arról is beszélt a kapitány, mit jelent neki a válogatottunk kispadján eltöltött 70 meccs, hat év.

Tisztázzunk valamit: meg sem fordul a fejemben, hogy én jobb edző lennék Sebes Gusztávnál. Hiszen Sebes Gusztáv olimpiát nyert, világbajnoki döntőbe vitte a válogatottat. Ő az Aranycsapat szakvezetője volt! Ami mégis összehasonlításra adhat okot, az a hat év, amit eltöltöttem a válogatott élén. Az tényleg sok.

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

Nemzetek Ligája, A divízió, 4. forduló:

3. csoport

A csoport állása: 1. Németország 10 pont (10–3), 2. Hollandia 5 (8–6), 3. Magyarország 5 (3–6), 4. Bosznia-Hercegovina 1 (3–9)

További mérkőzések:

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

3. forduló (október 11.)

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.).

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.).

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.).

(Borítókép: Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar válogatott sajtótájékoztatóján a zenicai Bilino Polje Stadionban 2024. október 13-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)