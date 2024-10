Mint beszámoltunk róla, az angol Labdarúgó-szövetség (FA) szerda délelőtt bejelentette Thomas Tuchel kinevezését. A német szakember az angol válogatott harmadik külföldi szövetségi kapitánya lett – a szerződtetésének hírét pedig közel sem fogadta kitörő öröm a brit sajtóban.

A bejelentés ugyan nem tartalmazta a stábjának teljes névsorát, azt ugyanakkor az angol források is kiemelték, hogy a Bayern Münchennél is segédedzőként vele dolgozó Anthony Barry vele tart. Azt már az m4sport.hu jelentette, hogy Barryvel ellentétben a másik segítője, Lőw Zsolt, aki többször is meccselt helyette, amikor Münchenben vagy a Chelsea-nél eltiltott volt, nem lesz ott a stábban. A sajtóhírt mostanra a magyar szakember is megerősítette egy szűkszavú nyilatkozatban a portálnak.

,,Az Angol Labdarúgó-szövetség (sic!) szerda délelőtt bejelentette, hogy Thomas Tuchel veszi át a válogatott irányítását – mondta Lőw Zsolt az m4sport.hu-nak. – Az élet úgy hozta, hogy hatévnyi eredményes közös munka, valamint az együtt megélt sikerek és élmények után ezúttal nem tartok vele. Ennél többet egyelőre nem szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, meglátjuk, mit tartogat számomra a jövő.”

A két szakember közös pályafutása hosszú évekkel ezelőtt kezdődött. A páros a Chelsea-vel Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot nyert. A PSG-vel BL-döntőbe jutottak és francia bajnoki címet szereztek, a Bayern Münchennel pedig német aranyat nyertek.

Az angol szövetség közleménye szerint Tuchel már október 8-án, nyolc nappal ezelőtt aláírta szerződését. Mark Bullingham, az FA igazgatója szerint Tuchel a világ egyik legjobb edzője, és nagy büszkeség számukra az is, hogy Anthony Barry személyében angol segédedzője lesz a válogatottnak.

Az angol nemzeti csapatot ideiglenesen Lee Carsley vezeti, miután Gareth Southgate a spanyolokkal szemben elvesztett Európa-bajnoki döntő után lemondott. A német szakember a megállapodás értelmében január 1-jén áll munkába.