A labdarúgás elmúlt bő másfél évtizede minimális túlzással a két világklasszis elképesztő párharcáról szólt, szinte nem maradt olyan csúcs (leginkább a gólszerzést tekintve), amelyet nem az összesen 13 Aranylabda két birtokosa tartana.

A 39 éves Cristiano Ronaldo szombaton Lengyelország ellen megszerezte 133. találatát a nemzeti együttesben, amivel tovább írja saját rekordját, de természetesen a 37 éves argentin sem akar lemaradni…

Lionel Messi magyar idő szerint szerdára virradóra végezte ki egymaga Bolíviát, három gólja mellett Lautaro Martíneznek és Julián Álvareznek gólpasszt is adott, így öt találatból vette ki részét a 6–0-s sikerből.

Az argentin válogatott vb-selejtezős történelmének legnagyobb sikere során Messi lett az első futballista, aki a harmadik mesterhármasát is megszerezte a dél-amerikai selejtezőkben (kettőt Bolívia, egyet Ecuador ellen).

Előtte volt barcelonai, mostani miami csapattársa, Luis Suárez volt arra képes, hogy egy dél-amerikai selejtezőn legalább négy gólból vegye ki a részét, az uruguayi 13 évvel ezelőtt Chile ellen négy találatig jutott.

Messinek a statisztikai lapja egyébként is remek volt, négy, kaput eltaláló lövéssel zárt, hat labdaérintéssel az ellenfél 16-osán belül, négy pontos hosszú indítása volt, két sikeres csele, nyolcból hat földpárharcot megnyert, négy kulcspassza volt, amiből ugyebár két gólpassza is lett a három gólja mellett.

Lionel Messi has tied Cristiano Ronaldo's career hat trick total for Portugal with 10



It was Messi's first hat trick with Argentina since Mar 28, 2023 pic.twitter.com/4bmcSsXrOo