Egy hónappal ezelőtt még jóval borúsabb kilátások közepette adott interjút Marco Rossi. A németek elleni düsseldorfi vereség és a csalódáskeltő bosnyák döntetlen után kevés dolog miatt lehetett volna optimista a szövetségi kapitány.

Azonban a magyar válogatott megrázta magát, és a hollandok ellen csak az utolsó percekben veszített pontokat, míg Bosznia-Hercegovinát idegenben pipálta ki magabiztos2–0-s eredménnyel. A magyar kapitány többször dicsérte a sajtótájékoztatóin a csapata által mutatott karaktert és küzdést, gondolatait pedig a MOL csapat által, szerkesztőségüknek elküldött közleményben osztotta meg.

„Maga a futball nem egy bonyolult játék, még ha sokan meg is próbálják annak láttatni – kezdte a kapitány – De a siker egy sor olyan tényező függvénye is, amiket már jóval bonyolultabb menedzselni. Most jobban sikerült, mint szeptemberben”.

A magyar csapat tényleg sokkal jobban játszott, noha nem domináltak egyik meccsen sem, az összetartás és harci kedvet még a TV-képernyőn keresztül is érezni lehetett.

A fegyelem, a küzdeni akarás elengedhetetlen, de edzésen nem lehet megtanulni. Kell a szív, az akarat, a vagányság, az önbizalom, és sorolhatnám estig. A lényeg, hogy a szerencsés kapitány megkapja ezt a csapatától, a peches pedig nem mindig. Én szerencsés voltam az előző héten

– nyilatkozta elégedetten az olasz szakember.

Szoboszlai Dominik is kiemelte már korábban, hogy a csapat igazi identitása a fáradhatatlan küzdés, harc és fegyelem, amellyel Rossi is egyetértett.

„Elsősorban nem is az eredmény miatt vagyok nagyon elégedett a Hollandia elleni meccsel, hanem azért, ahogy a fiúk játszottak. Nem elvéve az egy pont értékét, nekem többet jelentett, hogy újra láttam azt az önfeláldozó, fegyelmezett játékot, aminek a korábbi sikereinket is köszönhettük” – áradozott a kapitány, aki szerint a válogatott visszanyerte a karakterét, ami eddig a válogatott lényegét adta.

Arra is kitért, hogy igazából egyszerű a munkájának képlete. Ha kikap a csapata, akkor mindenki az edző hibáiról beszél, ha nyer, akkor senki nem beszél arról mit lehetett volna másképp csinálni. Emellett óriási felelősséggel rendelkezik, hogy győzelem idején is észrevegye a hibákat, és azokra megoldást találjon.

Arra kérem a szurkolókat, bízzanak végre bennem, és higgyék el, hogy megalapozottak a döntéseim. Nem a hasamra ütök, amikor meghívok valakit, mert vagy én, vagy valamelyik segítőm minden fontos magyar bajnokin ott van.

Rákanyarodva a jövőre nem köntörfalazott az olasz, szerinte a papírforma azt ígéri, hogy mindkét meccsen kikapunk, de nagyon nem mindegy hogyan. A németek elleni vereség módját nem tudja elfogadni, szerinte nem történhet meg még egyszer hogy eltűnik a pályáról a csapata.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport:

A csoport állása: 1. Németország 10 pont (10–3), 2. Hollandia 5 (8–6), 3. Magyarország 5 (3–6), 4. Bosznia-Hercegovina 1 (3–9)

További mérkőzések:

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország

–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

Korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

3. forduló (október 11.)

4. forduló (október 14.)

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.).

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.).

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.).

