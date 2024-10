Mint arról az Index is beszámolt, a Barcelona korábbi labdarúgóját szexuális erőszak miatt elítélték, mivel 2022. december 31-én egy barcelonai szórakozóhelyen zaklatott egy 23 éves nőt. Dani Alves előbb azt állította, hogy nem ismeri a hölgyet, majd később bevallotta, hogy tényleg volt közöttük szexuális kapcsolat, amely az illető beleegyezésével történt. Ennek ellenére a bíróság négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a sztárjátékost, de közel 14 hónap után, március végén egymillió eurós óvadék fejében kiengedték a börtönből.

A 41 éves exfocista feltételes szabadlábra helyezése óta először posztolt az Instagramján, minden bizonnyal üzenni akart a képen viselt pólójával, amelyen az olvasható, hogy „good times are on the way”, vagyis „jó dolgok jönnek”.

A brazil labdarúgó klubcsapataival, köztük az FC Barcelonával, valamint a válogatottal összesen 43 trófeát gyűjtött. Többek között háromszoros Bajnokok Ligája-győztes, hatszoros spanyol bajnok, kétszeres francia és egyszeres olasz bajnok, Brazíliával pedig kétszer nyerte meg a Konföderációs Kupát (2009, 2013) és a Copa Américát (2007, 2019), emellett olimpiai bajnok is (2021). Legutóbbi csapata az UNAM, amelynek 2022 júliusa óta volt a játékosa, a mexikói együttes január végén bontott vele szerződést.