Rémálomszerűen indult hazai szempontból a mérkőzés, a paksiak már a kilencedik percben vezetést szereztek, majd a folytatásban uralták a játékot az erőtlenül futballozó DVSC-vel szemben.

A hazai nézőknél már az első gól után elpattant a cérna, onnantól kezdve többször is felharsant a „K**va gyenge!” rigmus a lelátóról.

A vendégfölény helyzeteket és két újabb gólt eredményezett, amivel Bognár György együttese gyakorlatilag a szünetre eldöntötte a három pont sorsát.

A második félidőre Máté Csaba négyet cserélt, és bár ezzel némileg bátrabbá vált csapata, tíz perc után ismét a Paks került fölénybe, és újabb két góllal kiütötte a teljesen szétesett hajdúsági együttest.

Sikerével a Paks az élre ugrott, míg a DVSC a negyedik mérkőzését is elveszítette Máté Csaba irányításával, és jelenleg kieső helyen áll a tabellán, írja az MTI.

A lefújás után a hazai játékosok kimentek a debreceni kemény mag elé, a dühös szurkolók aztán levetették a mezeket velük, és le is öntötték őket sörrel.

Máté Csaba a következőket mondta, miután megkérdezték tőle, miért játszott ilyen gyengén a csapat:

Jó kérdés. Az edző felelőssége az összeállítás. Nem sikerült megtalálni a jó kezdőcsapatot. A második gól után nagyon úgy tűnt, hogy fel is adtuk a meccset. Próbáltam felrázni négyes cserével a szünetben a csapatot, nem sikerült. Szégyenletes volt ez teljesítmény. Hogy mi lesz a sorsom? Engem bocsátottak már el úgy is, hogy tíz meccsből kilencet megnyertem, tehát semmi sem lep meg. Most nem én vagyok a fontos, ennek a tradicionális klubnak ki kell kapaszkodnia ebből a gödörből.