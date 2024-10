A találkozó után az M4 Sport riportere arra kérte Megyerit, hogy értékelje röviden a találkozót. A kapus készséggel állt a kamera elé, de aztán megakadt a gondolatmenete Dzsudzsák miatt, aki az öltözőből ordibálva szakította meg az interjút.

– kiabálta Dzsudzsák, aki azt akarta, hogy minden játékos kimenjen a debreceni szurkolók elé, akik aztán levetették a mezt a futballistákkal.

Máté Csaba a következőket mondta, miután megkérdezték tőle, miért játszott ilyen gyengén a csapat:

Jó kérdés. Az edző felelőssége az összeállítás. Nem sikerült megtalálni a jó kezdőcsapatot. A második gól után nagyon úgy tűnt, hogy fel is adtuk a meccset. Próbáltam felrázni négyes cserével a szünetben a csapatot, nem sikerült. Szégyenletes volt ez teljesítmény. Hogy mi lesz a sorsom? Engem bocsátottak már el úgy is, hogy tíz meccsből kilencet megnyertem, tehát semmi sem lep meg. Most nem én vagyok a fontos, ennek a tradicionális klubnak ki kell kapaszkodnia ebből a gödörből.