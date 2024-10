Tavaly szeptemberben dőlt el, hogy Lisztes Krisztián a 2024–2025-ös idénytől a Frankfurtban folytatja a karrierjét. Az FTC egykori labdarúgója eddig még nem szerepelhetett a Frankfurt első csapatában, ebben az idényben három negyedosztályú bajnokin bizonyíthatott a tartalékoknál. A 19 éves magyar labdarúgó helyzetével a Frankfurter Rundschau egy hosszabb cikkben foglalkozott, utóbbit szemlézte az nb1.hu.

A szerző hangsúlyozza, hogy Lisztes jó adottságokkal rendelkezik, többek között a dinamizmusát és a passzait emelte ki, de a Bundesligához szükséges intenzitás még hiányzik belőle.

A Frankfurter Rundschau úgy értesült, hogy a felek a következő hetekben megvizsgálják, Lisztes kölcsönadása jó döntés lenne-e a télen. Korábban a kölcsönjátékból egyébként több frankfurti labdarúgó is profitált. Arra is rávilágít a cikk, hogy Lisztes a Bundesligában érdekelt kerettel edz továbbra is, de bizonyítási lehetőséget továbbra is a tartalékoknál fog kapni.

Lisztesért nyáron 4,5 millió eurót fizetett ki a Frankfurt a Ferencvárosnak, ám sajtóhírek szerint az összeg a jövőben még jelentősen nőhet, ha az eddiginél sikeresebben szerepel majd új klubjában.