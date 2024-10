Egy vegyészről elnevezett utcában kezdődött minden. Egy vegyészről, aki honvédtábornokként, hadügyminiszterként, a honvédsereg fővezéreként, három nap erejéig pedig Magyarország teljhatalmú vezetőjeként vált a magyar történelem kitörölhetetlen személyiségévé. Görgey Artúr utca 69. A korábbi Vasút, Horthy Miklós, majd Dózsa György utca. 1991-től Görgey Artúr. Pedig Görgey már a szabadságharc során elhagyta az édesanyja nemesi származására utaló ipszilont. A legtehetségesebb hadvezér. A világosi fegyverletétel után bűnbak. Itt született Lisztes Krisztián. 1976 után 2005-ben is.

Nomen est omen – a név kötelez!

Német és magyar bajnok, német és magyar kupagyőztes, KEK-döntőben pályára lépő apuka, kiváló adottságokkal rendelkező, röplabdás anyuka. Nem egyszerű egy híres, mindenki által megbecsült és elismert sportoló gyermekének lenni. Mészöly Géza, Albert Flórián, Bene Ferenc. A fiatalabb generáció. Sokat tudnának mesélni egy pohár zöld veltelini mellett az újpesti Külvárosi Kávéház teraszán. Itt ismerkedett meg a szerény, visszafogott 49-szeres válogatott labdarúgó és egy energikus, állandóan mosolygó szőke lány.

Idősebb Lisztes Krisztián korán elvesztette édesapját. A mérnök családfő a szibériai Irbitben vállalt munkát, ahol négy évet is eltöltött a négyfős család. A hazaérkezéssel egy időben kezdődött egy húszezer panellakás megépítéséről szóló projekt a volt megyeri káposztaültetvények helyén. A munkálatok 1990-es lezárásig hatezer, előregyártott vasbeton elemekből épített lakás készült el. A hatezerből egy a terheket egyedül tovább cipelő édesanyáé és két fiáé lett.

A Külső Szilágyi útról indulva jutott el az 1974-ben átadott Albert Flórián Stadionba.

„Újpest a negyedem, hát fogd már fel, ha mondom” – énekli Majka és Curtis. Majoros Péter Ózdon született, édesapja Vasas-, testvére Fradi-drukker, ő mégis az Újpestet választotta. Széki Attila Újpest szülöttje. A Megyeri úton nevelkedett, és lett NB I-es labdarúgó, majd fanatikus és tisztelt szurkoló, támogató. Káp1-ről (Káposztásmegyer közelebbi része), majd később a IV. kerület belvárosából a Ferencvárosban játszani főbenjáró bűn. Zöld-fehérben sikeresnek lenni, netalán gólt is szerzeni a derbiken megbocsájthatatlan tett. Mindig maga mögé kell nézni az embernek hazafelé menet.

Lisztes Krisztián tősgyökeres újpestiként lett a magyar labdarúgás legnagyobb tehetsége.

Fia is ebben a közegben szocializálódott. A Böhm Henrik és Hegedűs Ármin által tervezett Újpesti Szülőotthonban látta meg a napvilágot. Saját elmondása szerint is a balhés gyermekek táborát gyarapította az iskolában. Több verekedésben osztott rá főszerepet az élet. Pedig hatéves korától a futballpályán is levezethette már energiáit. A lokáció és a leegyszerűsített logisztika volt a fő mozgatórugó utánpótláséveiben: 2011-től az Újpesti Haladás, majd a Dalnoki Akadémia, végül a Mészöly Focisuli csapatai vezettek a Ferencvárosig. Az álmok kapujáig, ahol egy évet kellett még várni, meccsek nélkül csak edzeni a zöld-fehér mez viseléséig.

Gólt lőni az Újpestnek, és halhatatlanná válni

2023. május 1. A munka ünnepe. Már nem az apai gyerekkor kiváló dolgozói és még kiválóbb vállalatainak nemtől és kortól függetlenül kivezényelt zászló- és lufilengetői vonulnak el a dísztribünről integető Kádár János, Losonczi Pál, vagy Szűrös Mátyás előtt. A vonuló tömeg ezúttal a Megyeri útra tart. Énekel. Az egyik oldalon a bajnoki cím, a másikon a négy veretlenül megvívott bajnoki után a nagy visszavágás a cél. Legutóbb hatot rúgott itt a Fradi. A félidőben 1–1 az állás, ismét cserék. Az első félidőben beálló Samy Mmaee után Botka Endre és Lisztes is pályára lép. 60. perc, 3–1 a zöld-fehéreknek. A múlt heti, Vasas elleni mérkőzést eldöntő tinédzser a 18. születésnapja előtt pár nappal a derbin is betalál.

Gól az Újpest ellen. A kétezres évek elejétől az öltözőn belül ez egyet jelent: halhatatlanná válik az illető.

A következő pár nappal később a Kisvárda ellen esett. Szülinapi meglepetésként. Első hat bajnoki 17 évesen: 204 perc a pályán, öt gól és egy gólpassz. 34 percenként kanadai pont. Bajnoki cím. Szerződéshosszabbítás a Ferencvárossal. A nyár végére szerződés a 2022-es Európa-liga győztesével, az Eintracht Frankfurttal.

Mint édesapja 1993 októberében: 17 évesen két gól és két assziszt az első négy bajnokin. 1994-től már a VFB Stuttgart látókörében. Apáról fiúra.

Az apa, az apakép, az apai szigor és iránymutatás, a férfienergia és érintés hiánya egy életre szóló feladat.

Nincs közös reggeli, nem csomagol uzsonnát, nem vár suli után, nincs ott edzésen, az első mérkőzésen, az első gólnál, a ballagáson, nem ölel át erős keze minden este. Nem mutat az anya, a nő tiszteletével, szeretetével és elvarázslásával követendő példát. Így felnőve mennyire nehéz a helyes utat és mértéket megtalálni saját gyermekünk terelgetése során? Mit enged egy nem létező minta?

2023 augusztusa. Frankfurtba utazik a két Lisztes. Done deal! – ahogy egy angol mondaná. Egymás kezébe csaptak a felek. A szerződés aláírását és a budapesti landolást követően az apuka haza, a még egy évig Budapesten maradó fiú viszont ünnepelni indul. Van mit. Másnap azonban váratlanul nem jelenik meg edzésen. A csapat a Zalgiris ellen készül. Nemzetközi, csoportkörről döntő kupameccs. A német klubbal kötött megállapodás értelmében hatalmas összeg az ablakban. Különböző nagyságú összegek a különböző erősségű versenyrendszerekben lévő játékpercekért. Máté Csaba vár. Kislisztes meg egy monoklival fekszik otthon.

Megfelelés az öltözőben és a pályán egy felgyorsult világban

Pár hónap alatt megfordult vele a világ. Soroksárról egy topbajnokság nemzetközi kupát nyert középcsapatához igazolt, miközben már a Ferencváros kipróbált légiósok sorát foglalkoztató felnőttcsapatában való bemutatkozás is egy hatalmas ugrás volt számára. Edzeni, játszani a magyar bajnokság legjobb, legerősebb játékosaival. Kivívni a tiszteletüket, elfogadtatni magát egy tinédzsernek. Rögtön egy kötény Henry Wingónak, a következő légiós is felfűzve.

„Ki ez a szemtelen, nyegle fiatal?” – mindenki rá vadászott edzésen.

Bírta és megmutatta egy tehetség igazi ismertetőjegyeit. A legnehezebb helyzetekben is olyat húzni, olyan megoldásokat választani, amilyeneket senki más nem tud. A zöld gyepen hamar befogadta a közeg. Az öltözőben azonban még ki kellett vívni a tiszteletet. Ehhez a legrövidebb út a legjobb, hangadó (külföldi) játékosok szívén keresztül vezetett. Legalábbis egy éppen nagykorúvá váló fejében. A helyzetet nem segítette a ferencvárosi 2023–2024-es szezon edzőkeringőjének harmadik szerepvállalója, Dejan Sztankovics sem, aki klasszis felnőttként kezelte már Lisztest, így többször elmaradt a fiatalok fejlődését elősegítő pluszfoglalkozás. Ha több napos szünet volt, azt a pályakezdők is élvezhették. A sok szabadidő pedig lehetőséget biztosított más területeken is a beilleszkedésre. Olykor nem nappali fénynél.

Stuttgart, az autók és futball rajongóinak a városa

1996 nyara. A megfigyelési és tárgyalási időszak véget ért. Lisztes Krisztián a VFB Stuttgart játékosa. Azonban fél évig még a Ferencvárost erősítheti. Baden-Württemberg tartomány fővárosának csapatát egy másik lokális, világhírű márka támogatta. Azonnal küldtek is egy futószalagról legördülő Mercedest a kilencvenes évek legnagyobb tehetségének. Friss jogosítvány, kevés kilométer, még kevesebb tapasztalat. Pár nap után edzésre igyekezvén az autó megcsúszik, nagy gázt kap a kanyarban, de a ferencvárosi parkoló zöld vaskapuja erősebbnek bizonyul. Már ezek a német csodák sem a régiek! Újabb pár nap, és megérkezik a totálkáros fiatalabb testvére. Csak a színe volt más. Azzal lehetett a gond.

„Ha otthon nevelek disznót, az a baj, ha nem nyitok cukrászdát Bécsben, az a baj.”

Mindenki követ el hibákat. Mindenki kap feladatokat, jeleket. Valaki tanul belőle, továbblép, mások beleragadnak, újabb jeleket kapnak. A sportoló is ember. A növekvő mérkőzésszám, az egyre nagyobb fizikai és mentális terhelés még nagyobb fegyelmet, önmegtartóztatást és koncentrációt igényel. Azonban valamikor ki kell ereszteni a gőzt. Mindenki megteszi. A Kaiserslautern 1998-as bajnoki címének ünneplésekor megdöbbenve konstatálja az ember, hogy csak két játékos nem dohányzik a csapatból. A két magyar légiós. Napokig folyik az alkohol.

A napokban Wojciech Szczesny Barcelonába szerződését követően cigarettára gyújtva készített szelfit. Jack Grealish szájába üvegből ömlik a vodka a manchesteri parádén. Van, aki diszkrétebben privát bulit tart kibérelt ingatlanokban, és van, aki mások számára megfizethetetlen árakon foglal luxuslakosztályt a legelőkelőbb szállodákban, hogy senki meg ne tudja. Valaki kártyázik, valaki kaszinózik, valaki elbújik a világ elől.

Azonban a tetteknek súlya és felelőssége van. A fejlődés, a tanulás az egyén felelőssége.

Minden körülmények között a legfelkészültebbnek, a legjobb állapotúnak kell lenni ott, ahol tízezrek skandálják az ember nevét. „Lisztes Krisztián, sálálálálá”. Fel kell tudni dolgozni és helyén kell kezelni a számlán megjelenő tízmilliókat, a fiatal lányok chatablakainak hívogató szavát, az előkerülő jóbarátok vállveregetéseinek értékét, és a bulikhoz örömmel csatlakozók közeledésének mozgatórugóit. Tizenévesen egyedül, vagy egy minták nélkül mindent megadni próbáló, megengedőbb lélek által vezérelve. Nem egyszerű!

2024. július 8., hétfő. A 43 esztendős Dino Toppmöller és edzői csapata tesztekkel várja a keret tagjait. Megkezdődik a felkészülés az Eintracht Frankfurtnál. Lisztes Krisztián a tavalyi bajnokság hatodik helyezettjénél folytatja pályafutását. Pár hét múlva választás elé kerül. Kölcsönadás vagy erősítő program. Ő harcolni szeretne, kiharcolni a helyét. Megmutatni az őt folyamatosan kritikával illetőknek, hogy a legmagasabb polcon is megállja a helyét. Akkor is, ha túl gyorsan történt mindent, akkor is, ha nem igazán volt ideális mindig, minden feltétel. Három mérkőzés a Regionalligában. Folyamatos apró sérülések. Lelki vagy fizikai háttér? Soroksárról Frankfurtba. Másfél év alatt.

Újpest, Vécsey Károly utca. Vécsey, aki utolsónak maradt. Egy szót sem szólt, némán nézte végig bajtársai halálát kivégzése előtt. Ez volt a büntetése. Ide született, itt szőtte álmait apa és fia. Innen lett kiváló sportoló a testvér, Lili is. Innen lett Magyarország legnagyobb tehetsége és ígérete a Kislisztes. Szoboszlai Dominik után a következő. Ahogy Varga Barnabást 28 évesen, Ádám Martint 27 évesen vagy Gera Dánielt 29 évesen fedezzük fel, ugyanúgy tehetségeinkkel sem tudunk mit kezdeni. Felemeljük, ajnározzuk, majd a háttér ismerete nélkül elejtjük őket. Ha érdekeink, követőink, kedveléseink száma úgy kívánja, még lábat is törlünk bennük. Pedig ekkora tehetség nem születik minden évben, nem pörög le a magyar utánpótlásképzés futószalagjáról hetente. Ugyanazzal a névvel még ritkább. 29 évet kellett várnunk rá. Apáról fiúra. Újpest a negyedem. Görgey, Vécsey, Lisztes. Tisztelet(et) a hősöknek!

A szerző 24-szeres válogatott labdarúgó, játékosként a Ferencvárossal háromszor, míg a német Kaiserslauternnel egyszer nyert bajnokságot.

A véleménycikkek nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

(Borítókép: Ifjabb Lisztes Krisztián az akkor már bajnok Ferencváros játékosaként a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Kisvárda Master Good-mérkőzés végén a Groupama Arénában 2023. május 6-án. Fotó: Illyés Tibor / MTI)