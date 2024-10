Fiatalon meghalt az ukrán fronton a korábbi profi labdarúgó

A háború kitörése után Bogacsev fegyvert ragadott, és Avgyijivka városában vette fel a küzdelmet az inváziós erőkkel. Halálának körülményei egyelőre nem tisztázottak, azt sem közölték, hol esett el a sportolóból lett katona.

Bogacsev profi pályafutása alatt több ukrán labdarúgócsapatban is megfordult, illetve Lengyelországban is légióskodott az Orleta Radzyn Podlaski csapatában. Bogacsev az U20-as ukrán válogatottban is játszott, írja az ANSA.

Pár hónapja egy ukrán olimpikon halt meg a fronton: a korábbi súlyemelő Olekszandr Pieliesenko, aki a 2016-os riói játékokon a 85 kilogrammos könnyűsúlyú kategóriában a negyedik helyen végzett, harci cselekmények közben halt meg. A hírt az Ukrán Nemzeti Olimpiai Bizottság is megerősítette.

A 30 éves Pieliesenko kétszer nyert Európa-bajnokságot, de évekkel ezelőtt felhagyott a profi sporttal. Ennek oka az volt, hogy 2018-ban eltiltották őt a versenyzéstől, miután megbukott egy doppingellenőrzésen (az ellenőrök vízhajtóra bukkantak a szervezetében).

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, keddi percről percre frissülő cikkünket itt találja.