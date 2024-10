A két együttes hét közben egyaránt szűk, 1–0-s Bajnokok Ligája-sikerrel hangolt a mérkőzésre, amelyet a Liverpool várhat kedvezőbb helyzetből. Arne Slot vezetőedző csapata ugyanis vezeti a Premier League-et, sorozatban négy sikernél tart és minden kulcsjátékosa – így a magyar válogatott csapatkapitánya is – egészséges.

Ezzel szemben a túloldalon Mikel Artetának több sérültje, illetve a védelem egyik oszlopa, a francia William Saliba személyében eltiltottja is van: a hátvédet múlt szombaton, a Kerkez Milosék otthonában, Bournemouthban 2–0-ra elveszített találkozón állították ki. Arteta várhatóan nem számíthat Bukayo Sakára és a Sahtar Donyeck elleni BL-meccsen a térdét fájlaló Riccardo Calafiorira sem, ugyanakkor többhetes kihagyás után Martin Ödegaard játékára már van esély – emelte ki beharangozójában a Magyar Távirati Iroda.

A két csapatnak ez lesz a 195. egymás elleni bajnokija, az örökmérleg 65 Arsenal-győzelem és 52 döntetlen mellett 77 Liverpool-siker. A legutóbbi idényben Londonban a hazaiak örülhettek, Liverpoolban 1–1-es döntetlen született, az FA Kupában ugyanakkor Szoboszlaiék nyertek.

Bajnokin legutóbb 2022 márciusában nyert a Mersey-parti alakulat az Emirates-stadionban.

Arne Slot Londonban írhatja tovább páratlan sorozatát: a holland szakvezető a Pool történelmének első olyan edzője lett, aki első szezonjában az első tizenkét tétmérkőzésből tizenegyet is megnyert a csapat kispadján.

A két közvetlen kihívó rangadóját páholyból nézheti majd vasárnap a címvédő, jelenleg második Manchester City, amelyre papíron könnyű feladat vár szombaton, odahaza az utolsó előtti Southampton ellen. Josep Guardiola együttese múlt hétvégén klubrekordot felállítva sorozatban 31. bajnokiján is veretlen maradt, s most jó eséllyel tovább nyújthatja ezt a szériát.

A negyedik helyezett s a Bajnokok Ligájában százszázalékos teljesítménnyel alapszakaszelső Aston Villa is szombaton lép pályára, ellenfele a 11. Bournemouth lesz. Kerkezék a legutóbbi három fordulóban kétszer is győzni tudtak, az Arsenal elleni diadal pedig komoly önbizalmat is adhat az együttesnek az újabb nehéz összecsapás előtt – írta az MTI.

LABDARÚGÁS

Premier League, 9. forduló

péntek

Leicester City–Nottingham Forest 21.00

szombat

Aston Villa–Bournemouth 16.00

Brentford–Ipswich Town 16.00

Brighton–Wolverhampton Wanderers 16.00

Manchester City–Southampton 16.00

Everton–Fulham 18.30

vasárnap

Chelsea–Newcastle United 15.00

Crystal Palace–Tottenham Hotspur 15.00

West Ham United–Manchester United 15.00

Arsenal–Liverpool 17.30