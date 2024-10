„Kiváltság ilyen feladat előtt állni” – idézte a Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja, Szarvas Alexandrát, a női futballválogatott szövetségi kapitányát a Skócia elleni Európa-bajnoki pótselejtező előestéjén. Együttesünk harmadik helyen zárta az Eb-selejtező csoportkört, így került szembe a papíron jóval esélyesebb skótokkal a négycsapatos pótselejtező első körében, ha úgy tetszik, annak elődöntőjében. A párharc első meccsének adott otthont péntek este a Bozsik Aréna – a visszavágót majd október 29-én rendezik Edinburgh-ban.

Kezdésre mintegy 1500 szurkoló jött össze Kispesten, így együtt köszöntötték a csapatban 2013-ban debütált, azóta pedig már épp a 100. mérkőzésén szereplő Fenyvesi Evelint, a Ferencváros középpályását.

A találkozó első perceiben a mieink bizonyultak aktívabbnak, igaz, a nyár óta a Tottenhamnél pallérozódó Csiki Evelin lapos centerezése kétszer is rövidebbnek bizonyult a kelleténél. A skótok a 10. percben veszélyeztettek először, Martha Thomas fejese pattogott kapu mellé. Újabb négy perc elteltével az első védeni valója is megvolt a magyar kaput őrző Lauren Brzykcynek, Caroline Weir szabadrúgása után a skótok legmagasabb játékosa, Jenna Clark fejelt az ötös jobb csücskétől. Megjött a közönség hangja, szépen be is töltötte a teret a „Hajrá, magyarok!", ám ez sem segített sokat, Skócia mezőnyfölénye a félidő derekához közeledve állandósult. Csányi Diána 23 méterről eleresztett átlövése jelenthetett volna fordulópontot, de a labda jó 30 centivel a bal felső sarok fölött szállt el, pusztán a kapu mögötti vasról vágódott vissza a hálóba, megtévesztve néhány helyszíni szurkolót.

Mint utóbb kiderült, így is fordulópont volt. A mieink felbátorodtak, a 28. percben Zeller Dóra lövését tolta ki a léc alól a skót kapus, miközben a vendégek egy-egy pontrúgáson kívül nem tudtak veszélyeztetni a játékrész hajrájához közeledve. Noha költői túlzás lenne azt állítani, hogy a férfiválogatott vb-selejtezőihez hasonló iramban lett volna része a közönségnek, kifejezetten lüktető, élvezetes meccs kezdett kialakulni. Egyedül a tiszta ziccerek hiányoztak mindkét oldalról. Cserébe viszont néhány olyan kemény belemenést is láthattunk mezőnyben, ami bármely nem esetében súrolta volna a sportszerűtlenség határát... A tétnek megfelelő akarat mindkét csapatnál megnyilvánult.

A félidő utolsó 5-8 perce ismét a vendégeké volt, de Brzykcynek egészen a 42. percig, Weir 23 méterről eleresztett lövéséig bravúrt nem kellett bemutatnia. Ekkor megtette, így 0–0-s állásnál vonulhattak szünetre a felek.

Az 56. percben ismét gólt kiáltott néhány magyar drukker a lelátón. Nem lehet érte kárhoztatni őket, sakk-mattig játszott akció végén a Csiki balról érkező centerezésénél minden skót védőt megelőző Zellernek nehezebb dolga volt öt méterről mellé rúgni a ziccert, mintha gólt szerzett volna onnan. Négy perccel később Thomas már közel sem volt ilyen kegyes a mieinkkel, Nicola Docherty elsőre nem túl veszélyesnek tűnő beadásánál az ötösön belül megelőzve Németh Hannát és három méterről a léc alá emelve (0–1).

A hajrában még adódott egy nagy lehetőségünk, a pálya bal oldalán a csereként beállt Pápai Emőke játszott össze Szabó Viktóriával, utóbbi a kapuvonaltól laposan centerezett, a második hullámban érkező Csiki azonban öt méterről a kapust lőtte lábon, majd a kipattanóra érkező Csányi elől az utolsó pillanatban tisztázott Lee Alexander.

Ezzel azonban még mindig nem volt vége az elpuskázott magyar ziccereknek: a ráadásban Csányi csúsztatása után Pápai léphetett ki ziccerben a tizenhatos bal oldalánál, ám hiába volt lépéselőnyben, a bal szélről átrobogó Clark blokkolni tudta a lövését a találkozó utolsó érdemi momentumaként.

A továbbjutó november 27. és december 3. között ugyancsak oda-vissza párharcban küzdhet meg a Finnország–Montenegró párosítás győztesével. Utóbbi csata nyertese kvalifikál a jövő nyári kontinensbajnokságra, melynek Svájc lesz az otthona.

LABDARÚGÁS, NŐI EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

Elődöntő, első mérkőzés

Magyarország–Skócia 0–1 (Thomas 60.)

Visszavágó

Október 29., Edinburgh: Skócia–Magyarország

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Lauren Brzykcy (Vittsjö), Schildkraut Fruzsina (Honvéd), Terestyényi Anna (Turbine Potsdam)

Lauren Brzykcy (Vittsjö), Schildkraut Fruzsina (Honvéd), Terestyényi Anna (Turbine Potsdam) Védők: Fördős Beatrix (Inter), Kovács Laura (ETO FC), Nagy Virág (SV Meppen), Németh Hanna (Werder Bremen), Ott Eszter (FTC), Savanya Csilla (ETO FC), Szabó Viktória (FC Zürich), Turányi Lilla (Bayer Leverkusen)

Fördős Beatrix (Inter), Kovács Laura (ETO FC), Nagy Virág (SV Meppen), Németh Hanna (Werder Bremen), Ott Eszter (FTC), Savanya Csilla (ETO FC), Szabó Viktória (FC Zürich), Turányi Lilla (Bayer Leverkusen) Középpályások: Csányi Diána (FC Zürich), Csiki Anna (Tottenham), Kaján Zsanett (Lazio), Könczeyné Fenyvesi Evelin (FTC), Nagy Fanni (ETO FC), Papp Luca (VFL Wolfsburg), Pusztai Sára (OH Leuven), Zeller Dóra (FC Köln)

Csányi Diána (FC Zürich), Csiki Anna (Tottenham), Kaján Zsanett (Lazio), Könczeyné Fenyvesi Evelin (FTC), Nagy Fanni (ETO FC), Papp Luca (VFL Wolfsburg), Pusztai Sára (OH Leuven), Zeller Dóra (FC Köln) Támadók: Csuhai Vivien (Honvéd), Nagy Viktória (FTC), Pápai Emőke (Werder Bremen), Siklér Kinga (MTK)

(Borítókép: Fenyvesi Evelin és Papp Luca valamint a skót Caroline Weir és Erin Cuthbert a női labdarúgó Európa-bajnoki selejtező rájátszásának 1. fordulójában játszott Magyarország - Skócia mérkőzésen a Bozsik Arénában 2024. október 25-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)