Nem indult jól a mérkőzés a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőcsapatában felálló lipcseiek számára, hiszen Freiburg az első negyedóra végén Doan Ricu találatával előnybe került, és a házigazda a szünetig nem is igazán tudott érdemi fölénybe kerülni (0–1).

Az 58-szoros válogatott kapusnak 510 perc után megszakadt a kapott gól nélküli sorozata, de így is megdöntötte a 2018–2019-es szezonban felállított 500 perces rekordját – szúrta ki az MTI.

A második félidő kis csúszással indult, mivel Gulácsi Péter megsérült, és nem tudta folytatni a játékot, helyére a nyáron megkaparintott Maarten Vandevoordt állt be – a belga futballista neve a magyar szurkolóknak is ismerős lehet, hiszen az előző nemzetközi kupaidényben a Genk kapusaként két meccsen is védett a Fradi ellen.

A térdében érzett valamit

– mondta a találkozó után a magyar hálóőrről Rouven Schröder sportigazgató. Gulácsi 2022 októberében térdszalagszakadást szenvedett, amely után tavaly szeptemberben tért vissza.

Azt nem lehet állítani, hogy a közjáték megfogta volna a lipcseieket, hiszen másfél perc után egyenlítettek is, Benjamin Henrichs bal oldali beadását Willi Orbán egy védővel a nyakán juttatta a kapuba (1–1).

Sőt, az 58. percben már a házigazdánál volt az előny, az ugyancsak nemrégiben igazolt Lutsharel Geertruida már a Feyenoord előző idényében is megmutatta, hogy jobbhátvéd létére az ellenfél kapuja előtt is veszélyes (kilenc gól, öt gólpassz), ezúttal pedig a lipcseiek színeiben volt eredményes, egy szerencsésen hozzá eljutó labdát lőtt a kapust is érintve a hálóba (2–1).

A hajrában hiába próbálkozott nagy erőkkel a Freiburg, egy újabb ellentámadásból ismét csak a lipcseiek voltak eredményesek, Noah Atubolu rossz kifutását Lois Openda büntette meg (3–1).

A sikerrel az RB Leipzig átvette a vezetést a vasárnap Bochumba látogató Bayern Münchentől. A Dortmund a Real Madrid után az Augsburg ellen sem tudta megőrizni idegenbeli előnyét, a Stuttgart viszont a Juventus után a Kielt is megverte.

Bundesliga, 8. forduló

Augsburg–Dortmund 2–1 (Claude-Maurice 25., 50., ill. Malen 4.)

Kiállítva: Kabar (Dortmund, 99.)

RB Leipzig–Freiburg 3–1 (Orbán 47., Geertruida 58., Openda 78., ill. Doan 15.)

St. Pauli–Wolfsburg 0–0

Stuttgart–Holstein Kiel 2–1 (Undav 19., Touré 61., ill. Gigovic 84.)

Kiállítva: Chabot (Stuttgart, 66.), Arp (Kiel, 88.)

18.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen

Az élmezőny állása: 1. RB Leipzig 20 pont (14–3), 2. Bayern München 17/7 meccs (24–7), 3. Freiburg 15 (13–11), 4. Leverkusen 14/7 (18–13), 5. Union Berlin 14/7 (8–4), 6. Frankfurt 13/7 (15–11), 7. Dortmund 13 (15–14), Stuttgart 12 (17–16)

(Borítókép: Maja Hitij/Getty Images)