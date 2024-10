Ifj. Lisztes Krisztián egyértelműen érzi magán a fejlődést, és az a célja, hogy minél hamarabb bemutatkozhasson az Eintracht Frankfurt labdarúgócsapatában – számolt be a Magyar Távirati Iroda a játékossal készült, az M1 televíziónak adott interjú alapján.

Ifjabb Lisztes Krisztián nyáron szerződött az Eintracht Frankfurthoz, amelynél egyelőre a második számú, a német negyedosztályban szereplő tartalékok között is minimális játéklehetőséget kapott eddig. A 19 esztendős, magyar utánpótlás-válogatott labdarúgó az elmúlt időszak tapasztalatairól beszélt az M1 aktuális csatornának adott interjújában, kiemelve jelenleg is az első csapattal készül hetente négy-öt napon is, csak a meccs előtti utolsó tréningen edz a második együttessel.

Bár – különböző sérülések miatt is – három meccsen mindössze 198 percet töltött a pályán tizenhárom forduló alatt, az interjúból kiderült, Lisztes bizakodó a jövőjét illetően.

Úgy érzem, jó helyen vagyok. Minden nap azért melózok, hogy minél hamarabb kiléphessek ebbe a csodálatos stadionba. Azért nem adtak kölcsön, mert a klubnál úgy érzik, be tudok mutatkozni a nagy csapatban

– fogalmazott a támadó, aki elárulta, korábban érdeklődött iránta a Hoffenheim, valamint Belgiumból és Hollandiából is volt megkeresése.

Lisztes Krisztián arról is beszélt, hogy mindenki nagyon jól fogadta a játékostársaktól kezdve az edzőkön át a konyhás néniig, így jó hangulatban telnek a mindennapjai. Ebben nagy szerepe van az Eintracht Frankfurt másik magyar futballistájának, a 18 esztendős Fenyő Noahnak is. Kiemelte, nagy segítség számára, hogy amikor a videóelemző németül beszél hozzá, akkor a honfitársa segít neki a fordítással.

Elmondta, visszatérő problémája volt a lovaglóizmával, de mostanra teljesen rendbe jött, ezért hétvégén már ismét játszana a Frankfurt második csapatában. Ezeken a találkozókon nemcsak az a célja, hogy gólokat szerezzen és gólpasszokat adjon, hanem hogy kiemelkedő számokat produkáljon olyan mutatókban, melyekben elmaradása volt.

A Ferencváros korábbi labdarúgója, akit az U21-es válogatott szövetségi edzője, Szélesi Zoltán is meglátogatott Frankfurtban, követi korábbi társai produkcióját, így örült, hogy csütörtökön a zöld-fehérek megszerezték első győzelmüket az Európa-ligában, melyben új klubja hét ponttal a hatodik helyen áll.

(MTI / Index)