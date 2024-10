Valami a régiből: az eddigiek alapján az MTK Budapest és az Újpest is harcban lehet a dobogós helyekért az NB I 2024–2025-ös idényében. A két együttes első tíz fordulóban nyújtott teljesítménye alapján a 226. élvonalbeli összecsapásuk esetében már nyugodtan fogalmazhattunk úgy: jön az újabb fővárosi rangadó.

Az MTK ráadásul úgy készülhetett a lila-fehérek fogadására, hogy legutóbbi három bajnokiját kivétel nélkül megnyerte, ezeken pedig nyolc gólt szerzett Horváth Dávid alakulata. A Megyeri útról érkező vendégek leginkább védelmük hatékonyságában bízhattak: legutóbbi öt tétmeccsükön ugyanis nem kaptak gólt Bartosz Grzelak tanítványai. A bajnokságban több mint 400 perces kapott gól nélküli sorozat állt a violák olasz kapusa, Ricciardo Piscitelli mögött.

Villámrajtot vett az Újpest, amely már a második percben előnybe került Mucsányi Márk találatával. A vendégöröm – a lila-fehéreknek fenntartott szektor csordulásig telt, még a 6-8 székoszlopnyi biztonsági zónával elválasztott hazai oldalra is jutottak vagy kétszázan Megyeri útiak – azonban nem tartott sokáig. A 16. percben Marin Jurina válaszolt: Molnár Rajmund szerezte vissza a labdát a tizenhatos előterében, Molnár Ádin kézgyanús szituáció után beadta, a bosnyák csatár pedig Joao Nunest megelőzve a jobb alsóba helyezett (1–1).

Piscitelli és az Újpest nagy sorozata 417 percnél tehát megszakadt...

A folytatásban az MTK birtokolta valamivel többet a labdát, igaz, ziccert nem tudott kialakítani. A nevelőegyesülete és első profi klubja ellen küzdő Bese Barnabás sérülése borzolta tovább az újpesti idegeket. Fiola Attila pedig csapattársára, Tamás Krisztiánra akadt ki, többször is káromkodva kérlelve a társat, koncentráljon már picit jobban. Az MTK-stadion viszonylag szűkös, pályához közeli lelátóinak kialakítása ilyen szempontból igencsak hálás. A játékosok egymás közti kommunikációját egyetlen NB I-es lelátóról sem hallani ilyen remekül.

Pedig az Újpest-drukkerek egyébként kifejezetten jó hangulatot teremtettek. Igen, a vendégek, akik jó hat-nyolcszoros létszámfölényben lehettek a maroknyi hazai ultratáborhoz képest. Utóbbiak Fiolához hasonló kifakadást hoztak össze, igaz, káromkodás nélkül üzentek drapériájukon a klubvezetésnek:

Miért alázzátok az MTK-t?

– szólt a kifeszített kérdés a sérelmek felsorolása alatt. „Hazaiba engedett vendégszurkolók, fradista edzők és utánpótlás, Fradi-sas és díszsorfal...” – olvashatta nagyérdemű a Blue Brothers nevű csoport szívfájdalmait.

Az Újpest szünet után is csaknem hazai pályán érezhette magát, s át is vette a kezdeményezést. Előbb a Bese helyére beállt csapatkapitány, Simon Krisztián, majd néhány perccel később az Olaszországból hazacsábított Horváth Krisztofer tesztelte Demjén Patrikot, aki mind a kétszer nagyot védett.

Érett a vendéggól, mégis hazai született: Molnár Ádin verekedte el magát a kapuvonalig a jobb szélen, élesen középre lőtt labdáját pedig a menteni igyekvő André Duarte bólintotta saját kapusát mattolva a hosszú felsőbe (2–1).

A lila-fehérek tovább rohamoztak, igaz, a vezetés megszerzése helyett ezúttal már „csak” az egyenlítésért. Ahogyan a Nyíregyháza elleni múlt hétvégi bajnokin, Fran Brodic ezúttal is bizonyította, remek érzékkel tud helyzetbe kerülni – csakhogy azt is, hogy majdnem hasonló érzékenységgel bír a lehetőségek elpuskázása felé is. A horvát csatár tíz meccs után négy találattal állt a játéknapot megelőzően, s nem túlzás, ha csak a ziccerei harmadát-negyedét belőtte volna az elmúlt fordulókban, akkor kétszer ennyi gólja is simán lehetne már.

Ellenben a hazai pályán kontrákra berendezkedő MTK a jóval kevesebből is remekül sáfárkodott. A 67. percben egy újabb hazai ellencsapás végén Kosznovszky Márk elé került a labda, aki a tizenhatos jobb csücskétől lőtte ki a hosszú alsót, megduplázva a kék-fehérek előnyét (3–1).

Innen már nem volt visszaút a vendégeknek, a 71. percben az MTK-ból az egész mérkőzésen az egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtó Molnár is betalált, a meccsen először teljesen elcsendesítve a vendégszektort (4–1).

Az MTK a legutóbbi négy bajnokiját kivétel nélkül megnyerte az Újpest ellen, tizenegy szerzett gól mellett ráadásul csak kettőt kapott. Lassan az m betű jegyében igazi mumusává válik a IV. kerületi riválisnak.

LABDARÚGÓ NB I, 11. FORDULÓ

MTK Budapest–Újpest FC 4–1 (Jurina 16., Duarte 56. – öngól, Kosznvoszky 67., Molnár Á. 71., ill. Mucsányi M. 2.)

Korábban

Fehérvár FC–Debreceni VSC 2–0 (1–0)

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 1–1 (1–0)

(Borítókép: Jurina Marin az MTK játékosa 2024. október 26-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)