A szurkolók megnyugodhatnak, ugyanis a 2026-os és a 2030-as labdarúgó-világbajnokságot, valamint – ez már korábban kiderült – a 2028-as Európa-bajnokságot is az M4 Sport, vagyis a közmédia fogja közvetíteni. Székely Dávid csatornaigazgató szerint így előfizetési díj nélkül, élőben láthatják majd a magyar emberek a mérkőzéseket.

A közmédia közvetíti a következő két labdarúgó-világbajnokságot 2026-ban és 2030-ban – tájékoztatta hétfőn az MTI-t a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

Óriási öröm számunkra, hogy az M4 Sport a kezdetektől az összes labdarúgó-Eb-t és -vb-t adhatja, ez 2030-ig tovább folytatódik, ugyanis továbbra is az M4 Sport csatorna fogja adni a labdarúgó-vb-ket is

– jelentette be Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója.

„Szerencsére most is izgulhatunk a tv-képernyők előtt, mivel a novemberi Nemzetek Ligája és a jövő évi vb-selejtezőkön annak szurkolhatunk, hogy a magyar válogatott is remélhetőleg kijut a világbajnokságra. Természetesen a magyar közmédia felületein előfizetési díj nélkül, élőben láthatja a közönség a mérkőzéseinket. Nagyon szurkolunk, hogy ne csak a vb sikerüljön jól, ne csak a közvetítői jog legyen meg, hanem az eredményes magyar részvétel is” – tette hozzá.

Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója kifejtette, az Európa-bajnokság már egy korábban megszerzett jog volt 2028-ra.

Óriási boldogság nemcsak nekünk, hanem remélem, hogy az egész országnak is, mivel így biztosított, hogy ingyenesen lesz majd látható valamennyi mérkőzése a labdarúgó-világbajnokságoknak. A 2028-as Eb-t is nagyon várjuk, mivel a kontinensviadalokon rendszeresen ott van a magyar válogatott. Nagyon bízunk benne, hogy vagy a 2026-os, vagy a 2030-as, esetleg mindkét vb olyan lesz, ahol a bővített létszámnak is köszönhetően, de elsősorban a saját teljesítménye nyomán a magyar válogatott szintén ott lehet

– mondta Székely Dávid, majd hozzátette, hogy erre 2026-ig bezáróan már negyven éve vár Magyarország.

A csatornaigazgató kiemelte, hogy a vb új lebonyolításának köszönhetően 64-ről 104-re nő a mérkőzések száma, ráadásul 32 olyan meccs lesz, amely az egyenes kieséses szakaszban zajlik, tehát a nap végén eldől, melyik csapat jut tovább, és melyik utazik haza. Ebből adódik, hogy a vb egy héttel tovább, öt hétig tart majd.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) arra is odafigyel, hogy az európaiaknak is megfelelő időpontban legyenek majd a találkozók a 2026-os vb-n, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen.

A közmédia szempontjából is kiemelt esemény lesz, mivel a nyáron erősödtünk a Nemzeti Sportrádióval, és innentől kezdve tényleg minden szempontból le tudjuk majd fedni a labdarúgó-világbajnokságot. Az M4 Sport és az M4 Sport+ adja majd a mérkőzéseket, a különböző digitális felületeinken szintén lehet majd nézni ezeket a találkozókat, de ha valaki a korábbi verziót, vagyis a rádiós formát szereti, akkor arra is lesz módja, hogy a Nemzeti Sportrádióban hallgassa a közvetítéseket

– hangsúlyozta Székely Dávid.