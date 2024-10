Mint az Index is megírta, nem lehetnek ott a magyar szurkolók a november 16-ai, amszterdami Nemzetek Ligája-futballmérkőzésen, mert október 14-én, Zenicában a bosnyákok ellen a magyar ultrák rasszista rigmusokat kiabáltak. Jelen voltunk az ominózus mérkőzésen, most részletezzük, mi is történt a zenicai éjszakában.