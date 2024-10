Az összecsapást a vendégek kezdték jobban, Balogh egy jobbról beívelt labdát továbbított középre fejjel az öt és feles sarkától, előkészítve Enrico Del Prato vezető találatát a harmadik percben. Noha a hazaiak egyenlítettek, a Parma mehetett előnnyel a szünetre. A második félidőben újfent egyenlített a Juventus, így megosztoztak a pontokon a felek.

A tabellán 13. helyen tanyázó Parma nyolc bajnoki óta nyeretlen. Az olasz élvonalban egyedüliként veretlen torinói alakulat az előző kilenc bajnokiján öt gólt kapott. Pontvesztését kihasználva a Monzát 2–0-ra legyőző Atalanta átvette a harmadik helyet a tabellán.

A magyar válogatott védő eddig a Parma összes bajnokiján a kezdőcsapatban kapott helyet, pár hete arról számolt be az olasz sajtó mellett az Index is, hogy a Brighton, az Inter és a Bayer Leverkusen is érdeklődik a 22 éves játékos iránt.

Serie A, 10. forduló:

Atalanta–AC Monza: 2–0 (0–0)

Juventus–Parma: 2–2 (1–2)

Empoli–Internazionale: 0–3 (0–0)

Venezia FC–Udinese: 3–2 (1–2)

kedden játszották:

AC Milan–SSC Napoli: 0–2 (0–2)

Cagliari–Bologna: 0–2 (0–1)

Lecce–Hellas Verona: 1–0 (0–0)

csütörtökön játsszák:

Genoa–Fiorentina 18.30

AS Roma–Torino FC 20.45

Como–SS Lazio 20.45

(Borítókép: NurPhoto, Getty Images)