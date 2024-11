A Liverpool vezetőedzője elégedett volt azzal, ahogyan Szoboszlai Dominik és Curtis Jones megoldotta a szokatlan feladatkört középpályás létére hamis kilencesként futballozva a Brighton elleni Ligakupa-mérkőzésen. Minderről a holland szakember, Arne Slot a két csapat bajnoki találkozóját felvezető sajtótájékoztatón beszélt. A tréner hozzátette, a jövőben ez is csapata taktikai fegyvere lehet majd, noha továbbra is jobban kedveli azt a játékot, amikor vérbeli centert szerepeltethet a támadósor közepén.

Mint beszámoltunk róla, a Liverpool 72 óra leforgása alatt másodszor is megmérkőzik Angliában a Brightonnal. Az élvonal hatodik helyén álló déliek a Ligakupában ugyan megnehezítették a felforgatott kezdővel kiálló vörösök dolgát, végül 3–2-re alulmaradtak, így kiestek a második számú kupasorozatból. Ellenben a Pool készülhet a decemberi következő körre, méghozzá az ugyancsak élvonalbeli, ám kilenc meccs után még Southampton ellen.

Visszakanyarodva a szerda esti mérkőzéshez: a találkozón Slot a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominiket, valamint a 24 esztendős középpályás posztriválisát, Curtis Jonest is kipróbálta hamis kilencesként, azaz a két szélső közt futballozó visszavont csatárként. A taktikai húzással kapcsolatos tapasztalataira pedig a szombat délutáni bajnokit felvezető sajtótájékoztatón rá is kérdeztek a brit kollégák.

„A széleken két alapemberrel, Cody Gakpóval és Luis Díazzal játszottunk, akiknek nagy hatásuk volt a végeredményre – utalt arra a holland mester, hogy ez a két játékos szerezte a liverpooli gólokat. – A mód, ahogyan a kilences pozíciót oldottuk meg, izgalmas volt, és azt gondolom, remekül is működött. Összességében jobban kedvelem, ha klasszikus kilencessel tudunk felállni, de mostantól ez is lehet egy plusz taktikai fegyver a repertoárunkban. Diogo Jota, mikor egészséges, töltött már be hasonló szerepet, mint most Dom és Curtis. Hozzájuk képest viszont ő egyértelműen csatár, utóbbiak vérbeli középpályások, Diogót kilenc és felesnek mondanám. Tényleg jó volt látni, hogy így is gólképesek vagyunk, hogy három találatot is szereztünk klasszikus kilences nélkül futballozva.”

Slot beszélt arról is, hogy sérüléssel bajlódó kulcsemberei közül Jota és Alisson Becker, valamint a nyáron igazolt Federico Chiesa is várhatóan a válogatott mérkőzések miatti november közepi szünetet követően térhet majd vissza a pályára.

Kérdezték három, lejáró szerződésű alapembere, Virgil van Dijk, Mohamed Szalah és Trent Alexander-Arnold helyzetéről is. Ezzel kapcsolatban kiemelte, nem neki kell egyezségre jutni a játékosokkal, így pillanatnyilag nem is fő emiatt a feje, akkor jelentene számára problémát a kialakult helyzet, ha az esetleges tárgyalási folyamatok negatívan befolyásolnák futballistái teljesítményét, és emiatt kevésbé válna eredményessé a csapat.

Az öt forduló óta veretlen vörösök a második, míg vendégük a hatodik helyen áll a Premier League 2024–2025-ös szezonjának tizedik fordulója előtt. A Brighton tavaly januárban nyert legutóbb aktuális riválisa ellen, azóta egy döntetlen mellett kétszer kikapott – ide számolva a szerdai találkozót is.

A Liverpool–Brighton Premier League-összecsapás – magyar idő szerint – szombat délután 16 órakor kezdődik.

LABDARÚGÁS

Premier League, 10. forduló

szombat

Newcastle United–Arsenal 13.30

Bournemouth–Manchester City 16.00

Ipswich–Leicester City 16.00

Liverpool–Brighton 16.00

Nottingham Forest – West Ham United 16.00

Southampton–Everton 16.00

Wolverhampton Wanderers – Crystal Palace 18.30

vasárnap

Tottenham Hotspur – Aston Villa 15.00

Manchester United–Chelsea 17.30

hétfő

Fulham–Brentford 21.00

(Borítókép: Arne Slot vezetőedző és Szoboszlai Dominik a Liverpool RB Leipzig ellen megvívott Bajnokok Ligája-mérkőzésén. Fotó: Ralf Ibing - firo sportphoto/Getty Images)