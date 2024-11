Az utóbbi években egyre többször került padlóra a kétezres évek elején még a világ legjobb futballedzőjének számító José Mourinho, persze átvitt értelemben. Most azonban legújabb klubja, a Fenerbahce edzésén szó szerint is leterítették, olyannyira, hogy le kellett támogatni a gyepről, és a klubházat is csak sántikálva tudta elhagyni.