A Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouthra nehéz feladat vár szombaton, ugyanis a címvédő és listavezető Manchester Cityt fogadja az angol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool FC eközben 72 óra leforgása alatt másodszor is összecsap a Brightonnal.

Szerdán megszakadt az angol bajnoki címvédő Manchester City 14 tétmérkőzésből álló veretlenségi sorozata azzal, hogy 2–1-re kikapott a Tottenham Hotspur otthonában a Ligakupa nyolcaddöntőjében. A Premier League-ben viszont tavaly december 6-a óta nem talált legyőzőre Josep Guardiola együttese, akkor az Aston Villával szemben maradt alul idegenben 1–0-ra – azóta 32 bajnokin nem szenvedett vereséget. Az egymás elleni mérleg sem azt mutatja, hogy ez a sorozat épp a Bournemouth ellen szakadna meg, a két fél eddigi 17 találkozóján egy döntetlen mellett 16 City-siker született – emelte ki a fordulót felvezető anyagában a Magyar Távirati Iroda.

A Liverpool – Szoboszlai Dominik csapata – ugyancsak szombaton a Brightont fogadja. Az öt forduló óta veretlen vörösök a második, míg vendégük a hatodik helyen áll. A két gárda kevesebb mint 72 órán belül másodszor mérkőzik meg egymással, szerdán este ugyanis a Ligakupában – amelyben címvédő a Liverpool – Szoboszlaiék idegenben harcolták ki a továbbjutást 3–2-es sikerükkel. A Brighton tavaly januárban nyert legutóbb aktuális riválisa ellen, azóta egy döntetlen mellett kétszer kikapott.

A hétközi kupameccsen a magyar válogatott csapatkapitánya az eddig megszokottól eltérő szerepben, a középpálya helyett a támadósorban, hamis kilencesként kapott szerepet. Két nagy helyzete is akadt, ám mindkettőt kihagyta. A játékos teljesítménye ezúttal is megosztotta a brit szakértőket, akik ritka nagy szórással osztályozták őt. Arról, hogy Szoboszlai rászolgált-e az elmúlt hetek kritikáira vagy sem, részletes elemzést is készítettünk, ide kattintva olvasható!

A középpályás egyébiránt tizennegyedszer léphet pályára a Liverpoolban ebben a szezonban, ha a szezon tizenötödik tétmeccsén a bevetése mellett dönt Arne Slot vezetőedző. Nála több játékperce eddig csak a csapatkapitány Vigil van Dijknak, Ryan Gravenberchnek, Mohamed Szalahnak és Ibrahima Konaténak van. Szombaton akár csak 12 percre is beállva ötödikként csatlakozhat majd az ezer játékperc felett állók csoportjához a 2024–2025-ös idényben.

A Ligakupában szerdán a Leicester City felett aratott 5–2-es győzelemmel mutatkozott be a Manchester United kispadján a hétfőn menesztett Erik ten Hag helyét ideiglenesen átvevő Ruud van Nistelrooy. Ezúttal vélhetően nehezebb dolga lesz a „vörös ördögöket” játékosként 2001 és 2006 között erősítő korábbi csatárnak és a Premier League 14. helyét elfoglaló együttesének, vasárnap ugyanis a tabellán ötödik Chelsea-t látják vendégül.

Az előző idényben ezüstérmet szerzett, a legutóbbi fordulóban a Liverpoollal 2–2-s döntetlent játszó Arsenal ezúttal a Newcastle United vendége lesz.

LABDARÚGÁS

Premier League, 10. forduló

szombat

Newcastle United–Arsenal 13.30

Bournemouth–Manchester City 16.00

Ipswich–Leicester City 16.00

Liverpool–Brighton 16.00

Nottingham Forest – West Ham United 16.00

Southampton–Everton 16.00

Wolverhampton Wanderers – Crystal Palace 18.30

vasárnap

Tottenham Hotspur – Aston Villa 15.00

Manchester United–Chelsea 17.30

hétfő

Fulham–Brentford 21.00

(MTI / Index)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik köszöni meg a biztatást. Fotó: SOPA Images / Getty Images Hungary)