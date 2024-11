A GiveMeSport nevű labdarúgó-szakportál összeállította minden idők legerősebb All Star-válogatottját kizárólag ballábas futballistákból.

Figyelemre méltó, hogy jelenlegi tudásunk szerint az emberiség kevesebb mint egytizede balkezes, és ez nem egyformán alakul a két nemnél: a nőknél 96, a férfiaknál 90 százalék jobbkezes. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy minden balkezes ballábas is egyben.

Érdekes módon a futballisták között csak a 60 százalék jobblábas, rejtély, hogy miért nagyobb az átlagnál a ballábasok számaránya.

Ennyit elöljáróban. Ami a futballt illeti, a történelem legjobb labdarúgói között viszonylag sok a ballábas, például a top három közé rangsorolt Pelé, Diego Armando Maradona és Lionel Messi közül ketten, a két argentin, ballábasak (voltak). Ebben csak az az érdekes, hogy például Maradona jobb kézzel írt, ahogy Messi is, utóbbi még mindig – hála istennek! Ennek, amikor a kéz és a láb használata nem egyezik, kevert dominancia a neve, és mindkét argentin zseninél ezt a jelenséget figyelhetjük meg.

Ugyanakkor például Puskás Ferenc a tollat is bal kézzel fogta és a labdát is ballal rúgta, tehát a Száguldó Őrnagynál egyértelmű volt a baloldali dominancia.

Apropó, Puskás. A givemesport.com szakértői teljesen természetes módon Öcsi bácsit, a Budapesti Honvéd és a Real Madrid gólvágóját is beválogatták minden idők legjobb ballábas All Star-tizenegyébe. Amely így fest:

Iker Casillas (spanyol, 1996 és 2020 között volt aktív) – Ashley Cole (angol, 1999–2019), Daniel Passarella (argentin, 1974–1989), Giorgio Chiellini (olasz, 2000–2024), Roberto Carlos (brazil, 1991–2016) – Lionel Messi (argentin, 2000–), Gheorghe Hagi (román, 1980–2001), Roberto Rivelino (brazil, 1961–1981) – Hriszto Sztoicskov (1982–2003), Puskás Ferenc (magyar/spanyol, 1942–1966), Diego Armando Maradona (argentin, 1977–1997).

Az a tény, hogy Puskást beválogatták az All Star-csapatba, annál értékesebb, hogy tudni kell: Johan Cruyff, minden idők egyik legfantasztikusabb futballistája is született ballábas volt, csak éppen a holland egyformán jól rúgott mindkét lábával, ezért sokan nem is tudták, melyik a domináns lába.

Elképesztő futballisták maradtak ki a ballábasok csodacsapatából: Rivaldo (brazil), Davor Suker (horvát), Ryan Giggs (walesi), Marco Materazzi (olasz), Walter Samuel (argentin), Ángel Di María (argentin), Hugo Sánchez (mexikói), Bobby Charlton (angol), Arjen Robben (holland), Petr Cech (cseh), Mohamed Szalah (egyiptomi), David Silva (spanyol), Mesut Özil (német), Robin van Persie (holland).