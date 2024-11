Nem lehetne azt állítani, hogy a debreceniek jó formában várták volna a meccset, hiszen az együttes a legutóbbi öt bajnokiját egyaránt elveszítette (a legutóbbi négyet szerzett gól nélkül), majd kiesett a másodosztályú Mezőkövesd ellen a Magyar Kupából is.

A Fradi ezzel szemben a válogatottszünet óta négy tétmérkőzéséből hármat megnyert (közte a francia élvonalbeli Nice ellenivel), és csak a Győr elleni 1–1 rontotta az összképet.

A két keret között meglévő mintegy hatszoros erőfölény (59,33–10,38 millió euró) hamar megmutatkozott a pályán is, és bár Kristoffer Zachariassen fejesénél még könnyedén védett Megyeri Balázs, az első negyedóra végén Varga Barnabás ziccerénél Szűcs Tamásnak a gólvonalon állva kellett blokkolnia.

A folyatatásban sem változott a játék képe, a Ferencváros nagyjából 80 százalékos labdabirtoklás mellett tizenhatosán belülre szorította riválisát, az elmúlt hetekben szétesettnek látszó debreceniek ugyanakkor óriásit küzdöttek, és sorra vetették bele magukat a lövésekbe, legyen szó Zachariassen vagy Cebrails Makreckis próbálkozásáról, így gól nélkül mehettek pihenőre a felek.

A folytatásban pedig az első vendéghelyzetet is feljegyezhettük, Dzsudzsák Balázs beadása után Kocsis Gergő lehetőségénél kellett Habib Maigának blokkolnia.

Ezzel, mondjuk, nem következett be fordulat, a Matheus Saldanhát is bevető Ferencváros maradt támadásban, a brazil támadó pedig pillanatok alatt a hálóba is lőtt, más kérdés, hogy Eldar Civic bravúrral védett lövését követően lesről passzolt Megyeri kapujába.

Adama Traorénak is jót tett a váltás, a bal oldalra átkerülve rögvest sokkal veszélyesebb lett, és Makreckis jobb oldali beadását a hosszún érkezve a rövid felsőbe fejelte (1–0).

Nem adta fel a Loki, és a 69. percben Ferenczi János megpattanó lövése után gólt is ünnepelhetett. Majd átkozhatta a lest, hogy aztán néhány perccel később hálálkodhasson a videóbírónak: Bárány Donát érvényesen nyúlt a labdába (1–1).

A Ferencváros Kady Borges és Saldanha révén igyekezett visszavenni az előnyt, Megyeri mindkétszer könnyedén védett, majd jött az újabb váratlan fordulat: Dzsudzsák Balázs szabadrúgása után Meldin Dreskovics közeli fejesével fordított a Debrecen (1–2)!

Jött a Fradiban Gruber Zsombor is, és ha már ott volt, egy bombagóllal jelentkezett: 20 méterről lőtte ki a kapu jobb oldalát (2–2).

A Fradi még próbálkozott, de újabb gól már nem esett, így a Debrecen pocsék sorozata épp a címvédő Ferencváros ellen tört meg.

Labdarúgó NB I, 12. forduló

Ferencváros–Debrecen 2–2 (A. Traoré 61., Gruber 86., ill. Bárány 69., Dreskovics 81.)

(A. Traoré 61., Gruber 86., ill. Bárány 69., Dreskovics 81.) 17.00: Fehérvár–Kecskemét

korábbi eredmény

Az élmezőny állása: 1. Ferencváros 23 pont/10 meccs (18–8), 2. Puskás Akadémia 23/11 (18–10), 3. MTK 22/11 (20–11), 4. Paks 22/11 (24–16), ...11. Debrecen 8 (13–22)

(Borítókép: Cebrails Makreckis, a Ferencváros játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában játszott Ferencváros TC–DVSC-mérkőzésen a Groupama Arénában 2024. november 3-án. MTI/Koszticsák Szilárd)