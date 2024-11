Az amszterdami mérkőzésen az európai szövetség döntése értelmében nem lehetnek vendégszurkolók, viszont a hazai összecsapásra a magyar szövetség korábbi tájékoztatása alapján minden jegy elkelt. A két találkozóról az Index percről percre frissülő tudósításban, majd összefoglalóval számol be.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a novemberi két NL-meccsre:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (al-Fateh SC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Pontosan tudjuk, hogy két olyan csapat ellen lépünk pályára, amely a világ legjobb válogatottjai közé tartozik. Ismerjük az erősségeiket, és megpróbáljuk a lehető legjobb teljesítményt nyújtani ellenük, örülnénk, ha ez jó eredménnyel is párosulna. Ilyen erősségű csapatok ellen a legapróbb hibákért is keményen megfizethet az ember, ennek ellenére szeretnénk bátran játszani Hollandia és Németország ellen is

– mondta a szövetségi kapitány a kerethirdetés után.

Nagy Zsolt vagy Kerkez Milos?

Aztán következtek az újságírói kérdések, a megszokott koreográfia szerint.

Az Index munkatársa kezdésként felvetette, hogy a keret két, talán legjobb formának örvendő játékosa, Nagy Zsolt és Kerkez Milos ugyanazon a poszton játszik, de vajon elképzelhető-e, hogy egy időben legyenek a pályán.

Természetesen mindketten beférnének a csapatba, de az az igazság, hogy nagyon nehéz egyszerre játszatni őket, annyira megegyeznek a tulajdonságaik. Valószínűleg vagy az egyik, vagy a másik kezd – jelezte a kapitány.Mit várhatunk a csapattól a két nehéz meccsen?

Ezt követően azt firtattuk, mit vár Rossi a hollandok és a németek ellen.

Egyértelmű, hogy két olyan ellenfél vár ránk, amelyek papíron nagyon nehezek, az egyik, a holland, ráadásul idegenben. Majdhogynem borítékolni lehetne az eredményt, de eszünk ágában sincs, ugyanis a futballban szerencsére nem mindig érvényesül a papírforma. De tény, hogy nem nekünk áll most a zászló. Kiváló formában játszó ellenfelekkel találkozunk, akik remekelnek a klubjukban.

Rossi még elismerte, nehéz lenne csodás eredményekre számítani. A lényeg, hogy jól kell teljesítenünk, taktikailag jól fel kell készülnünk, és minden párharcban jeleskednünk kell. Ha párharcokat nyerünk, akkor bármi lehet. Követni kell a taktikai tervet, és akkor bármi előfordulhat. És még a hollandok, majd a bosnyákok elleni formán is javítani kell.

Fontos a rendszeres játék

A kapitány rátért Gruber Zsombor és Szabó Levente meghívására is. A két újonc a sérült Gazdag Dániel, illetve a keveset játszó Ádám Martin helyére került be. Rossi szokásához híven olyan játékosokat hív meg, akik az adott poszton a legjobb formában vannak. Mint mondta, régóta figyelemmel kísérik ezeket a srácokat, szeretné látni őket a keretben, akár éles helyzetben is.

Ha Gazdag és Ádám rendszeresen játszana, itt lennének. De mivel csapatszellemről beszélünk, hét-nyolc játékost nem tudunk lecserélni. Nekem nincs olyan választékom, mint Nagelsmann-nak vagy Koemannak, ők újoncokat hívtak be, de ez nem látszott meg a német és a holland válogatott teljesítményén – fogalmazott a szakvezető.

Majd kifejezte azt a reményét, hogy talán egyszer majd őt is gyötörni fog a bőség zavara. Mint mondta, mindig ugyanaz a probléma, hogy látnak fiatalokat, befutnak az NB I-ben, 3-4 jó mérkőzés után azonban eltűnnek. De a kapitány bízik benne, hogy akiket most meghívtak, azok nem ilyenek lesznek. És akkor kapnak további lehetőséget. Rossi hangsúlyozta, neki az a dolga, hogy ne csak a jelen, hanem a jövő válogatottját is építse.

Felmerült Szalay Attila és Tóth Balázs további sorsa is. Utóbbi egy percet sem véd a Blackburnben, de mivel ő a harmadik számú kapus a keretben, amúgy sem valószínű, hogy sor kerülne a játékára. Szalayt Rossi mindenképpen szeretné a keretben tartani, megvan benne a potenciál, és a csapatkohéziót is javítja. Botka hasonló cipőben jár, ő is alig játszik a Fradiban, egy indok miatt hívta meg a kapitány: valahányszor idejön, mindig felülmúlja önmagát. Szancsó (Szalay - a szerk.) Rossi szerint keresi a lehetőségét a klubváltásnak, és ha ez megvalósul, tavasztól újra kerettag lehet, ahogy Lang Ádám is.

Le vagyunk fedve ezeken a posztokon, Balogh Botond és Dárdai Márton személyében, ezért nem is aggódom – fogalmazott Rossi.

A bőség zavarára vágyva

A kapitány szerint vannak olyan posztok, amelyeken nagy a konkurencia. Kerkez Milos például két fantasztikus gólpasszt adott a bolygó legerősebb klubcsapata, a Manchester City ellen. De a válogatottban Nagy Zsolt semmivel sem játszik rosszabbul, mint Kerkez. Egy napon lehetett említeni a Fiorentína topjátékosaival. Annak idején már a Honvédhoz is szerette volna elvinni a szakember. Bár minden poszton ilyen gondjai lennének, sóhajtott. De reméli, egyszer eljön ez a nap is.

Bárcsak sok ilyen dilemmám lenne!

Sajnos azonban nem igazán elképzelhető, hogy ők ketten egy időben játsszanak.

Nyilván ebbe is belegondoltam, de minél inkább töröm a fejem, az a baj, hogy nagyon hasonló játékosok. Egy megszilárdult játékrendszert ezért nem kellene megbolygatni. Érdemesebb követni a bevált taktikai sémát. Zsolt gyakran játszik szélsőt a Puskásban, de eszembe sem jut, hogy Sallai helyén játszassam. Őket nehéz elképzelni egyszerre a pályán, de sohase mondd, hogy soha.

A magyar szurkolók mindig kiemelten figyelik a Dárdai családot, hangzott az utolsó felvetés. Palkó most nincs itt, Márton beépült, Bence pedig legutóbb két meccsen játszott a Wolfsburgban, a Dortmund és az Augsburg ellen, remekül.

Márton és Palkó részei a válogatottnak, utóbbi most kevesebb játéklehetőséget kap. Bence, amióta trequartista, vagyis irányító középpályás, azóta izgalmas helyen játszik, legutóbb nagyon jó volt. Ha megvan benne is a hajlandóság, akkor behívjuk, de még nem beszéltünk vele. Mindannyiunk érdeke, hogy összehozzuk ezt a találkozót, még idén. Fontos lenne. Akár már márciusban behívhatjuk, ha megvan benne a készség. Óriási potenciál van benne, már most beérett, kész játékos – fogalmazott a mester.

A keret hétfőn, november 11-én találkozik Telkiben, 15-én utaznak Amszterdamba, 16-án lesz a Hollandia elleni Nemzetek Ligája-meccs. Majd november 19-én zárj az évet a válogatott a Németország elleni találkozóval a Puskás Arénában.

November 22-én azonban következik a Nemzetek Ligája rájátszásának, majd december 13-án a vb-selejtezőknek a sorsolása.

Roppant gyenge kezdés után lépésenként talált magára a válogatott

A magyar válogatott Düsseldorfban kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában, és úgy az eredményt, mint a mutatott játékot, a teljesítményt illetően csalódást keltő eredményt ért el. A házigazda németek magasan legjobbjaink fölé nőttek, akik az első 10-15 percet leszámítva nem bizonyultak egyenrangú partnernek, és 5–0-s vereséget szenvedtek.

A következő meccsünkre a Puskás Arénában került sor, és szövetségi kapitányunk több helyen belenyúlt a Bosznia-Hercegovina ellen pályára küldött kezdőcsapat összeállításába. Az erőviszonyok alapján várt hazai győzelem a mezőnyfölény és az ígéretes helyzetek sokasága ellenére elmaradt ugyan, de a meccs után Rossi és játékosai is úgy értékeltek: a legfontosabb ezúttal az volt, hogy a düsseldorfi gödörből ki tudtak mászni.

Októberben előbb Hollandiával játszott 1–1-es döntetlent a magyar válogatott, amely a 32. percben Sallai Roland góljával szerzett vezetést, és előnyét a hajráig megtartotta, de a végig óriási mezőnyfölényben lévő, de a végjátékban már létszámhátrányos vendégcsapat a 83. percben egyenlített. Három nappal később, Zenicán aztán összejött az első magyar győzelem is.

Nemzeti csapatunk okos, taktikus és helyenként tetszetős futballal, Szoboszlai Dominik két góljával, valamint Nagy Zsolt kiváló teljesítményével 2–0-ra győzött Bosznia-Hercegovina vendégeként. Ezzel nagy lépést tett a csoport harmadik, pótselejtezőt érő helye felé, és matematikailag maradt még esélye a negyeddöntős folytatásra is, amelyhez az első két helyek egyikén kellene végeznie a négyesében.

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport

5. forduló (november 16.):

20.45: Hollandia–Magyarország (Amszterdam)

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

A csoport állása: 1. Németország: 10 pont (10–3), 2. Hollandia: 5 (8–6), 3. Magyarország: 5 (3–6), 4. Bosznia-Hercegovina: 1 (3–9)

6. forduló (november 19.):

20.45: Magyarország–Németország

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

Korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

3. forduló (október 11.):

4. forduló (október 14.):

