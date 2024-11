A kilencszeres magyar bajnok Nagy László ünnepi köszöntésével indult, majd nem sokkal később már Horváth Krisztofer veszélyes tekerésével folytatódott a program érdemi része a Megyeri úton. A játéknapot a 6. helyen kezdő Újpest a labdarúgó NB I 13. fordulójában a dobogós helyen tanyázó Paksot fogadta. S legkésőbb a 9. percben már tényleg vezetnie kellett volna: Matija Ljujics szöglete után előbb Joao Nunes kapáslövését, majd a kipattanóból André Duarte próbálkozását védte bravúrral Kovácsik Ádám – a kettő között pedig Osváth Attila mentett a gólvonalról.

A 15. perchez érve a hazai drukkerek is aggódhattak: Mucsányi Márk centikkel a tizenhatos bal csücske előtt rúgta el a meglóduló Silye Erik lábát – az esetet majd másfél percig vizsgálták, kontakt közben elérték-e a büntetőterület vonalát, mert ha így lett volna, tizenegyes jön szabadrúgás helyett. Ám az Újpest megúszta az esetet, miként a szabadrúgást követő pillanatokat is.

Az első félidő legkomolyabb vendéglehetősége Mezei Szabolcs 23 méterről eleresztett lövése volt, ami a bal kapufa külső oldaláról vágódott a kapuvonalon túlra. Igaz ez az állítás még úgy is, hogy a 31. percben a hazai hálóban kötött ki a labda – ám kapustámadás miatt a játékvezető, Pintér Csaba nem ítélt gólt. A folytatás mezőnyben kiegyenlített, ám sok technikai hibával tarkított, töredezett játékot hozott a szünetig.

A folytatás sem hozott sokkal nagyobb tempót. Noha a Paks érezhetően veszélyesebben játszott ellenfelénél a fordulást követő 15-20 percben, komoly helyzetet a vendégegyüttes sem tudott kialakítani a meccs ezen szakaszában. A 67. percben Vincent Onovo segített be a paksiaknak: kapuskirúgás után a tizenhatos előterében adta el a labdát, az a mindössze 17 éves Győrfi Milán elé került, aki 10 méterről ziccerben lőhetett, de Riccardo Piscitelli bravúrral bele tudott kapni a lövésbe, Duarte pedig felszabadított.

Közel fél órát kellett várni a második félidőben arra, hogy az Újpest is helyzetbe kerüljön. Fran Brodic ugratta ki a tizenhatos bal csücskétől Horváthot, aki azonban a kapujából kivetődő Kovácsik mellett már nem tudta elpöckölni azt. Az egyszeres válogatott kapus óriási bravúrt mutatott be ezúttal is. Piscitelli sem maradt el kollégájától, már ami a nagy védések számát illeti: a csereként beállt Varga Roland 20 méterről, a tizenhatos jobb sarkától elvégzett szabadrúgásánál tolta ki a labdát a bal felső elől.

A hajrában már az Újpest akarata érvényesült jobban, a lila-fehérek – némi szerencsével – de ugyancsak eltalálták egyszer a keresztlécet, az ifjú Dékei Márknak és Brodicnak is akadt egy ígéretes lövése, de Kovácsikon egyikük sem tudott kifogni. Bartosz Grzelak együttese már hat meccse veretlen odahaza, de az augusztus 11-e óta tartó sorozatban harmadszor végzett döntetlenre.

LABDARÚGÓ NB I, 13. FORDULÓ

Újpest FC–Paksi FC 0–0



