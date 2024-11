Szoboszlai Dominik a Bayer Leverkusen elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után, amelyet pazar játékkal 4-0-ra megnyert a Liverpool, szombaton az Aston Villa elleni bajnokin is csereként lépett pályára. A magyar válogatott csapatkapitánya a neki rendelt félórányi játékidő alatt is sokat tett hozzá csapata teljesítményéhez, amit az osztályzatok is bizonyítanak. És tulajdonképpen még egy gólpassza is volt, amit azonban nem könyveltek el neki, jóllehet az ő indításával nyargalt végig a pályán Mohamed Szalah...