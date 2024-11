A labdarúgó NB I-ben 12 meccs után kilenc ponttal, az utolsó előtti helyen álló Debrecen a hivatalos honlapján jelentette be új vezetőedzőjét, Nestor El Maestrót.

A Belgrádban Nesztor Jevtics néven született 41 éves tréner nyolcévesen került családjával Angliába, és 18 éves korában váltott mostani nevére – magát teljesen britként identifikálja, hogy elhatárolódjon szülőotthona jugoszláv háborúban betöltött szerepe miatt szerb származásától.

El Maestro edzői karrierjét német csapatoknál (Schalke, Hannover, Hamburg) kezdte asszisztensként, majd az Austria Wiennél látott el hasonló feladatokat, mielőtt 2017 májusában a Spartak Trnava vezetőedzője lett – és rögvest szlovák bajnoki címre vezette együttesét, 45 éves átkot megtörve ezzel.

Egy évre rá már a CSZKA Szófia edzője volt, de 20 forduló alatt szerzett 45 pontja ellenére 2019 februárjában menesztették. A Sturm Graznál egy évet töltött, mielőtt egy hét zakót felsorakoztató nyolcmeccses széria után megköszönték a munkáját, majd edzősködött Szaúd-Arábiában (al-Tavun), Törökországban (Göztepe) és ismét a CSZKA Szófiánál.

„Ezek a játékosok nem felejtettek el futballozni, de különböző okoknál fogva az elmúlt időszakban nem jöttek az eredmények. Egy ilyen sikertelen időszak után úgy gondolom, hogy valami újat kell hozni a csapat életébe, ennek érdekében kezdtünk új edző után nézni. Olyan karaktert kerestünk, aki szakmailag és mentálisan is ki tudja hozni a gárdát a jelenlegi helyzetből. Nestor El Maestro eredményei elég meggyőzőek voltak korábban, ráadásul erős karakter, aki kézben tartja az öltözőt – idézi a dvsc.hu Makray Balázs cégvezetőt. – Volt olyan helyen, ahol menet közben kellett átvenni egy együttest, és a stábjával együtt a lehető legtöbb nemzetiségű játékost a saját anyanyelvén meg tud szólítani az öltözőben. Egység és összefogás kell a gárdán és a klubon belül is, és az öltözőben ez különösen fontos. Impresszív pályafutás van mögötte az edzői vonalon. Végigjárta a ranglétrát, hosszú időn keresztül volt asszisztensedző komoly kluboknál, és a vezetőedzői tevékenységét is a sikerek és a győzelmek jellemezték. Mindenki azt gondolja, hogy ebben a helyzetben Nestor El Maestro a legalkalmasabb erre a feladatra. Reálisan látja a csapat helyzetét, és tudja, hogy ezek a játékosok többre képesek, mint amit jelenleg mutatnak.”

A szakember megbízatása a klubhonlap beszámolója szerint 2026 nyaráig érvényes a hétszeres magyar bajnoknál.

„Nagyon várom a közös munkát a stábbal és a játékosokkal. Nagy megtiszteltetés és büszkeség, hogy ma én is a klub részesévé válhatok. A DVSC nagy név Európa ezen területén. A város és a klub hagyományainak, valamint a szurkolóknak is köszönhető, hogy nekivágok ennek a feladatnak. Jól haladtak a tárgyalások a vezetőséggel, és rögtön az volt az érzésem, hogy szeretnék együtt dolgozni ezekkel az emberekkel. Köszönettel tartozom nekik, hogy engem választottak. Tisztában vagyok azzal, milyen nagy kihívás áll előttünk, de épp ezt szeretem benne. Két hónapja, nyolc meccs óta nem nyert a csapat. Ezen gyorsan és konzisztensen kell változtatnunk. Ez a munka vár most ránk, és a mai naptól kezdve reggeltől estig azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk az elképzeléseinket” – mondta Nestor El Maestro.

Edzőváltások az NB I 2024–2025-ös idényében

2024. augusztus 26. – DVSC: Szrdjan Blagojevics helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1. – DVSC: Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15-16. – Kecskemét: Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27. – DVSC: Máté Csaba helyett Dombi Tibor

2024. november 11. – DVSC: Dombi Tibor helyett Nestor El Maestro (angol)