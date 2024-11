Majdnem egy „horrorházba” költözött a német futball-legenda

Marco Reus tökéletesen rajtolt az Egyesült Államokban a Los Angeles Galaxy játékosaként. Augusztusi debütálásakor az Atlanta ellen egy gólt szerzett és gólpasszt is adott, most pedig csapatával az MLS rájátszásának negyeddöntőjében szerepel. A magánéletében azonban már nem alakulnak ennyire felhőtlenül a focista dolgai, ugyanis Reus majdnem beköltözött egy drogdíler házába – számolt be a Bild.

Paul Ripke podcastjében a Borussia Dortmund-legenda és felesége, Scarlett elárulták, hogy a család költözését sok mindennek lehetett nevezni, de zökkenőmentesnek semmiképpen. Reus elmondása szerint körülbelül 30 házat néztek meg, mielőtt két kedvencük mellett döntöttek, az egyik neki, a másik a feleségének tetszett.

„Úgy döntöttünk, hogy az általam favorizált ház mellett döntünk” – mondta Reus, majd kiderült, hogy felesége választásával sok bonyodalomtól menekültek volna meg. Az ellenőrzés alatt ugyanis észrevették, hogy a garázs ajtaját berúgták, egy ablakot betörtek, egy másik ajtó pedig megrongálódott. A szomszédok szerint a ház

„az egyetlen ház a közösségben, amit horrorháznak hívnak”.

Mint később megtudták, először egy fickó lakott ott, aki őrült bulikat rendezett késő estig. Később egy drogdíleré lett a ház, akiken az FBI ütött rajta egyszer egytucatnyi ügynökkel, és mindenkit letartóztattak a házban – erről számolt be az egyik szomszéd Reuséknak.

Előtte pedig megöltek valakit a ház előtt, majd öt fickó költözött be, akik pénzt mostak. A takarítónő borravalót adott a többieknek, betörtek, és kiürítették a házat. Aztán két héttel ezelőtt 12 FBI-ügynök bement, megrohamozták a házat, és letartóztatták az összes bent lévő fickót

– mesélte a podcastben a feleség.

Végül aztán mégis a Scarlettnek szimpatikusabb ház mellett döntenek, de azt sem úszták meg problémák nélkül. „Még nincs meleg víz, gáz és fűtés sem, és egyelőre egy megközelítő dátumot sem mondtak, hogy mikorra oldják meg ezeket a gondokat” – nyilatkozta pár napja. A család jelenleg Newport Beachen él, körülbelül 40 percnyi autóútra Los Angeles belvárosától.