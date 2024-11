A mieink úgy várják a Nemzetek Ligája-alapszakasz záró két meccsét, hogy papíron még elsők és utolsók is lehetnek a kvartettben, bár egyikre kisebb az esély, mint a másikra. Az biztos, hogy egy amszterdami siker biztosan negyeddöntőt érne a mieinknek, ahogyan egy hollandiai vereség fixen el is ütne minket attól, a legvalószínűbb pedig az, hogy a harmadik helyen zárva a B ligából az egyik csoport második helyezettjével vívunk kétmeccses párharcot a bennmaradásért.

No de lássuk a formákat!

Kapusok: Dibusznak és csapatainak is szerencsét hozott az elmúlt hónap

Az októberi körhöz úgy érkeztünk el, hogy Gulácsi Péter pihenőjével Dibusz Dénes lett az egyértelmű kezdő. Az Európa-ligában két szoros vereség volt ekkor a bajnokságban a Paks elleni rangadót elbukó Fradi mérlege. A hollandok elleni hazai bravúrdöntetlen után aztán a mieink 2–0-ra győztek Boszniában, a Fradi a Nice-t (1–0) és a Dinamo Kijevet (4–0) is kapott gól nélkül intézte el, és bár a hazai porondon finoman szólva sem volt meggyőző a csapat, négy bajnokin és egy kupameccsen három győzelem és két döntetlen lett a mérleg.

Tóth Balázs továbbra is vár első bevetésére az angol másodosztályú Blackburn felnőttcsapatában (az U21-eseknél egy Arsenal elleni 3–4 során már pályára lépett), Szappanos Péter pedig stabil pontja az augusztus óta nyeretlen al-Fatehnek.

kapusok játékos kor klub m. j. k. g. n. piaci érték Dibusz Dénes 33 Ferencváros 7 6 3 4 2 500 000 Tóth Balázs 27 Blackburn (angol, 2.) 6 0 0 0 900 000 Szappanos Péter 33 Al-Fateh (szaúdi) 4 4 6 0 500 000 a kapusok neve után sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, hány gólt kapott, hányszor nullázott, piaci érték

Védelem: jó hírek Rossinak, felépültek a sérültek – és mindenki játszik

Ahhoz képest, hogy alig egy hónapja azon örvendezhettünk, hogy a válogatott védelmének tengelye úgy fest, hogy hosszú távra rendeződhet, gyorsan jött pár sérülés, és ott tartottunk, hogy Boszniában már a 34 éves Fiola Attilának, valamint 30 esztendős Botka Endrének is a háromtagú védelemben kellett szerepelnie, ami azért nem a jövőt vetítette előre.

Willi Orbán egészségesen kirobbanthatatlan a válogatott mellett az RB Leipzig kezdőjéből is, stabil védőmunkája mellett pedig a Mainz és a Freiburg elleni sikerből is góllal vette ki a részét. A bajnokságban az előző két fordulóban szerzett egy pont miatt leszakadtak a lipcseiek a Bayerntől, de még így is jobban állnak, mint a BL-ben, ahol négy vereség eddig a mérleg, ráadásul a kupából is kiesett a csapat.

Dárdai Márton a hollandok ellen elszenvedett kisebb izomsérülése miatt Boszniába el sem utazott, de nem ezért kellett kihagynia a legutóbbi bajnokiját, hanem mert az előtte lévő öt fellépésen egyaránt sárgát kapott. Balogh Botond már a Puskás Arénában sem szerepelhetett sérülése miatt, de szerencsére az ő helyzete is rendeződött, és alapembere a Serie A-ban szereplő Parmának, míg a tűzkeresztségen a bosnyákok ellen átesett Szűcs Kornél is folyamatosan játszik.

védők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Willi Orbán 32 RB Leipzig (német) 7 7 2/0 630 10 000 000 Dárdai Márton 22 Hertha BSC (német, 2.) 5 4 0/0 360 2 500 000 Balogh Botond 22 Parma (olasz) 5 5 0/1 385 2 500 000 Szűcs Kornél 23 Plymouth (angol, 2.) 6 6 0/0 540 450 000 Fiola Attila 34 Újpest 5 5 0/0 450 400 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Szárnyvédők/szélső középpályások: remek teljesítmények a bal oldalon

Kerkez Milos túl azon, hogy fix pontja volt az Arsenalt és a Manchester Cityt is legyőző, az Aston Villával ikszelő Bournemouthnak, a címvédő elleni 2–1 során mindkét gólpasszt ő készítette elő – a 21. életévét múlt héten betöltő bal oldali mindenes kezd felnőni a benne lakozó potenciálhoz. Ezért is különösen kár, hogy a hétvégén ismét megsérült, és újra kiesett a keretből.

A jó hír, hogy Nagy Zsolt szenzációsan ugrott be a helyére a válogatott bal oldalára, a Hollandia elleni 1–1 és a boszniai 2–0 során mindhárom gólt ő készítette elő! Emellett a Puskás Akadémiában sem lazsál, az NL-meccs óta lejátszott négy bajnokin egy gól mellett két gólpassza van, az idényben pedig 17 tétmérkőzésen 6+6 a mérlege.

Loic Nego is felépült – bár sok szerencsét ő sem hozott a Le Havre-nak –, ami ugyancsak nem hátrány, mivel a Rapid Wien Petrocub elleni sikere során első nemzetközi kupagólját megszerző Bolla Bendegúz megsérült a múlt heti mérkőzésen, igaz, ennek ellenére a válogatottal tarthat Amszterdamba.

szárnyvédők/szélső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Bolla Bendegúz 24 Rapid Wien (osztrák) 7 5 1/0 399 3 000 000 Nagy Zsolt 31 Puskás Akadémia 5 5 1/2 450 1 000 000 Botka Endre 30 Ferencváros 7 4 0/0 216 1 000 000 Loic Nego 33 Le Havre (francia) 4 3 0/0 200 900 000 Schön Szabolcs 24 Bolton (angol, 3.) 6 6 0/0 504 900 000 Gera Dániel 29 Diósgyőr 5 5 0/0 424 375 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Belső középpályások: egy kezdőnk kiszorult, a másik három hónapja nem nyert klubmeccset, a mellőzött előtérbe került

A sok kellemes fejlemény után egy kis negatívum, Schäfer András az előző négy bajnokin összesen 64 percet kapott az Union Berlinben, és a kupában is csak egy félidő jött össze a bielefeldi búcsú során.

Az előző három NL-meccset végigjátszó Nikitscher Tamás számára az elmúlt hónapokban csak a nemzeti együttes jelenthetett sikerélményt, a Kecskemét ugyanis augusztus közepe óta mind a kilenc bajnokiját elveszítve sereghajtó az NB I-ben, a kupában pedig a harmadosztályú Karcag ejtette ki az egy hónapja már Gera Zoltánnal (is sikertelenül) próbálkozó gárdát.

Nagy Ádám a németországi 5–0-s zakó során veszítette el látszólag teljesen Marco Rossi bizalmát, azóta a három meccsen összesen 15 perc jutott neki, mondjuk ezzel együtt is feljött az örökranglista hetedik helyére a 87 fellépésével, az utóbbi hetekben pedig a Speziában is állandósította a helyét. Kata Mihály az állandóság mintaképeként csak a szegedi kupameccs feléről hiányzott július óta – minden más találkozót végigjátszott klubjában, az MTK-ban.

belső középpályások játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Schäfer András 25 Union Berlin (német) 5 4 0/0 109 5 000 000 Kata Mihály 22 MTK 5 5 0/0 405 1 000 000 Nagy Ádám 29 Spezia (olasz, 2.) 5 4 0/0 298 900 000 Nikitscher Tamás 25 Kecskemét 5 5 0/0 444 275 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Támadó középpályások/szélsők: Sallai alapember lett a hollandok elleni gólja után, Szoboszlai pozíciója megingott

Szoboszlai Dominik Zenicában megszakította válogatottbeli gólcsendjét, két találatával pedig eldöntötte a magyar csapat számára kulcsfontosságú meccset. Az elmúlt hetekben többször is találta magát a kispadon, a Liverpoollal mindenesetre öt ponttal vezetik a Premier League-et, élen állnak a BL-ben, és továbbjutottak a Ligakupában is.

Teljesítményét ugyanakkor egyre gyakrabban éri kritika, most ezeket a negatív hangokat ismét elhallgattathatja kicsit a nemzeti együttesben.

A hollandok elleni meccsen a Galatasarayhoz igazolva lassan beépülő Sallai Roland szerzett vezetést, ez pedig jó hatással volt a klubteljesítményére is, a válogatottszünet óta mindhárom bajnokiját végigjátszotta (a nemzetközi találkozókon a nevezési határidőn túl érkezve még nem játszhat).

Csoboth Kevin helyzete Szoboszlaihoz hasonló, hét fellépéséből többször ő is csak csereként jutott szóhoz, neki egy gólpassza volt az elmúlt egy hónapban – ezzel mondjuk már jobban áll a statisztikai lapja, mint a többieknek itt.

támadó középpályások/szélsők játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Szoboszlai Dominik 24 Liverpool (angol) 7 7 0/0 386 75 000 000 Sallai Roland 27 Galatasaray (török) 5 3 0/0 270 14 000 000 Csoboth Kevin 24 St. Gallen (svájci) 7 7 0/1 372 1 000 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Csatárok: Varga Barnabás a nemzetközi porondon is villant

Varga Barnabásnak a válogatottban és a Fradiban is csendesebb az idénye, mint tavaly ilyenkor, az NB I-ben szeptember 20. óta nem talált be, a nemzeti együttesben és a Magyar Kupában pedig még egyáltalán nem. Utóbbiban azért egy gólpassza akadt, a Dinamo Kijev hamburgi kiütéséből pedig két góllal vette ki a részét, aminek köszönhetően az Európa-liga legutóbbi fordulójának álomcsapatába is bekerült.

Klubtársának, Gruber Zsombornak négy fellépésen 103 játékperc adatott meg a Fradi hét fellépésén, de ezen időtartam is elég volt neki egy-egy gólhoz és gólpasszhoz, Szabó Levente pedig a német másodosztályban négy bajnokin szerzett három kanadai pontjával hívta fel magára Marco Rossi figyelmét – 195 centis magassága mellett.

csatárok játékos kor klub m. j. g/gp jp. piaci érték Varga Barnabás 29 Ferencváros 7 7 2/1 452 2 500 000 Gruber Zsombor 20 Ferencváros 7 4 1/1 103 350 000 Szabó Levente 25 Braunschweig (német 2.) 4 4 1/2 235 300 000 a játékosok neve mögött sorrendben: kor, klub, az előző NL-kör óta lejátszott meccsek, mennyin játszott, gól/gólpassz, játékpercek

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport

5. forduló (november 16.)

20.45: Hollandia– Magyarország (Amszterdam)

Hollandia– (Amszterdam) 20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország–Németország

Magyarország–Németország 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

A csoport állása: 1. Németország 10 pont (10–3), 2. Hollandia 5 (8–6), 3. Magyarország 5 (3–6), 4. Bosznia-Hercegovina 1 (3–9)

Ön szerint hogyan végez a magyar válogatott a Nemzetek Ligája A divíziós csoportjában? Bravúr: az első két hely egyikén zárva bejut a negyeddöntőbe!

A harmadik helyen végzünk, játszani kell a bennmaradásért.

Sajnos utolsók leszünk, így kiesünk.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik (k) gólöröme a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Bosznia-Hercegovina–Magyarország-mérkőzésen Zenicában, a Bilino Polje Stadionban 2024. október 14-én. MTI / Illyés Tibor)