A dánok a csoportot vezető Spanyolország ellen tehettek volna nagy lépést a továbbjutás felé a Nemzetek Ligája A divíziójának 4. csoportjában.

A mérkőzés elején a spanyolok irányítottak, veszélyesebbnél veszélyesebb helyzeteket dolgoztak ki, végül a 15. percben adta meg magát a hazai csapat: a kaputól néhány méterre Mikel Oyarzabal kapott egy jó labdát Ayoze Péreztől, majd simán elgurította a kapus mellett a labdát (0–1). A spanyolok ezután sem álltak le, a vendégszurkolók pedig annyira hangulatba kerültek, hogy csupán 20 perc után már olézni kezdtek. Végül a dánok is megérkeztek a mérkőzésbe, és félidő hátralévő részében sokkal kiegyenlítettebb volt a meccs, azonban gólig már nem jutottak.

A második félidő csendesen indult, mégsem kellett sokat várni a második spanyol gólra. Dani Olmo adott kiváló indítást az első gólban kulcsszerepet játszó Ayoze Péreznek, aki gyönyörűen a hosszúba lőtte a labdát az 58. percben (0–2). A dánok kapura sokáig teljesen veszélytelenek voltak, viszont Gustav Isaksen váratlan kapufája a 78. percben kicsit újra életet lehelt a már szinte hitehagyott hazaiakba. Aztán a semmiből egy hatalmasat hibázott Fabian Ruiz, aki nem volt elég határozott David Raya kapuja felé irányzott passzánál. A közelben lévő Isaksen csapott le könyörtelenül az ajándékba kapott lehetőségre, és faragott le egyet a dán hátrányból (1–2). Az egyenlítés már nem maradt idejük a dánoknak, a spanyolok három ponttal és csoportelsőként távozhattak.

Fotó: Getty Images Ayoze Pérez

Érdekesség, hogy Dánia legutóbb 1993-ban, egy világbajnoki selejtezőn tudta legyőzni Spanyolországot.

A csoport másik mérkőzésén 1–1-es döntetlen játszott Svájc Szerbia ellen, ezzel eldőlt, hogy hétfőn a szerbek hazai pályán vehetik el a dánoktól a továbbjutást érő második helyet a csoportban, a másik mérkőzés eredményétől függetlenül. Svájc közben búcsúzott az elittől.

Az A divízió 1. csoportjában a kiesést már biztosan elkerülő Portugália biztosíthatta be a továbbjutását a négypontos lengyelek ellen. Az első félidő egyértelmű portugál fölényt hozott, a szünet előtti utolsó percekben pedig Cristiano Ronaldo révén nagyon közel jártak a vezetés megszerzéséhez is. Végül az 59. percben Rafa Leao szerezte meg a portugálok első gólját, miután Nuno Mendes beadását fejelte a hálóba (1–0). Nem sokkal később pedig Ronaldo is beköszönt tizenegyesből (2–0). Ezek után teljesen szétestek a lengyelek, portugál részről Bruno Fernandes (3–0), Pedro Neto (4–0), majd ismét Ronaldo talált be (5–0). A végeredményt a lengyelek részéről Dominik Marczuk állította be, aki a tizenhatoson kívülről eresztett meg egy lövést, ami a kapu bal alsó sarkába landolt, így 5–1-el végződött a találkozó.

A 39 éves éves Ronaldo második gólja egyébként remekbe szabott ollózós mozdulat után született meg.

A másik csoportmérkőzésen Skócia egygólos meccsen verte meg az emberhátrányban játszó horvátokat, így még van esélyük a továbbjutásra is, ha az utolsó fordulóban legyőzik Lengyelországot (utóbbi az egymás elleni mérleg miatt már biztosan nem érheti be a második helyen álló, három ponttal előrébb lévő Horvátországot), és Portugália a horvátok ellen három pontot szerez.

Bukarestben botrányba fulladt a Románia–Koszovó-összecsapás a C divízió 2. csoportjában. A felek már tavaly feszült hangulatú Eb-selejtezőt vívtak Bukarestben, de amíg akkor a drukkerek voltak fegyelmezetlenek, ezúttal a játékosok. A gól nélküli találkozón a dán játékvezetőnek jóformán lehetősége sem volt zsebre tenni a sárga lapot, valakinek folyamatosan fel kellett mutatni – öt-öt futballista sárgult be –, de még így is eljutottak a végkifejletig. A négyperces hosszabbítás harmadik percében aztán Denis Alibec és Amir Rrahmani összeveszett, aminek az lett a vége, hogy a vendégcsapat a kapitány Rrahmani jelzésére levonult a pályáról, és saját szövetségi kapitányuk, a játékvezető és az UEFA-delegáció kérésére sem voltak hajlandók visszatérni. A meccs félbeszakadt, az UEFA honlapján későbbre ígért tájékoztatást.

A magyar válogatott szombaton 20.45 órától Amszterdamban vendégeskedik, a Hollandia elleni mérkőzésről az Index percről percre frissülő szöveges tudósításban számol be, majd összefoglalóval és nyilatkozatokkal jelentkezik a helyszínről.

Nemzetek Ligája, 5. forduló:

A divízió

1. csoport:

Skócia–Horvátország 1–0 (0–0)

Portugália–Lengyelország 5–1 (0–0)

Az állás: 1. (és negyeddöntős) Portugália 13 pont, 2. Horvátország 7, 3. Lengyelország 4 (8-14), 4. Skócia 4 (5-7).

4. csoport:

Dánia–Spanyolország 1–2 (0–1)

Svájc–Szerbia 1–1 (0–0)

Az állás: 1. (és negyeddöntős) Spanyolország 13 pont, 2. Dánia 7, 3. Szerbia 5, 4. (és kiesett) Svájc 2.

C divízió

2. csoport:

Románia–Koszovó 0–0-s állásnál a 93. percben félbeszakadt

Ciprus–Litvánia 2–1 (1–0)

Az állás: 1. Románia 12 pont/4 mérkőzés, 2. Koszovó 9/4, 3. Ciprus 6/5, 4. (és kiesett) Litvánia 0/5.

3. csoport:

Luxemburg–Bulgária 0–1 (0–1)

Észak-Írország – Fehéroroszország 2–0 (0–0)

Az állás: 1. Észak-Írország 10 pont, 2. Bulgária 8, 3. Fehéroroszország 6, 4. (és kiesett) Luxemburg 2.

D divízió

1. csoport:

San Marino –Gibraltár 1–1 (0–1)

Az állás: 1. Gibraltár 6 pont, 2. San Marino 4, 3. Liechtenstein 2.

(Index / MTI)

(Ajánlókép: Diogo Cardoso, Getty Images)