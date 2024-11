Finoman szólva sem számított a magyar válogatott felségterületének Amszterdam korábban, a szombati meccset megelőző legutóbbi három, hollandok elleni találkozón összesen 19 gólt kapott. Arra Marco Rossi is figyelmeztetett a kezdés előtt, hogy semmiféleképpen nem akarnak hasonlóan járni, ezért nem kizárólag védekező felfogásban léptek pályára játékosai. A meccs előtti órákban a holland fővárosban sétálva nem uralkodott futballhangulat, illetve magyar szurkolókba sem botlottunk, amin azért kevésbé csodálkozhattunk: az európai szövetség (UEFA) büntetése értelmében nem lehetett értékesíteni vendégjegyeket. Ennek ellenére azért néhány honfitársunk ott volt a lelátón, csak a hazai szektorokban.

Mindkét szövetségi kapitány, Marco Rossi és Ronald Koeman is lehető legerősebb összeállításban küldte pályára övéit. A holland csapat kezdőjébe visszakerült a sérülése miatt régóta hiányzó, újra válogatott Frenkie de Jong, a magyarok pedig a szokásos támadó hármas, a Szoboszlai–Sallai–Varga Barnabás trióval kezdtek.

Hollandia : Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, J. Timber – Gravenberch, Reijnders, F. de Jong – Malen, Weghorst, Gakpo.

Magyarország: Dibusz – Balogh B., Orbán, Dárdai M. – Nego, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zsolt – Sallai, Varga B., Szoboszlai.

A hangulat remek volt az első perctől fogva az amszterdami arénában, a holland szövetség tájékoztatása szerint az összes belépőt értékesítették, mintegy 53 ezer néző előtt kezdődött a küzdelem. Alig telt el 15 másodperc, rögtön ziccerben találta magát Loic Nego, Sallai pöckölte neki oda ügyesen a labdát, de a jobb szélső védő kapusba lőtte a labdát – igaz, ezt méteres lesről tette, tehát ha gól, akkor se lett volna érvényes. Nagyon pontatlanul kezdett a holland csapat, mondhatni elaludt az első percekben, és ezt a magyar válogatott majdnem megbosszulta. Van Hecke lábáról pattant el labda, Szoboszlai csapott le rá, cipelte jó 20 méteren keresztül, ziccerben találta magát, de későn lőtt, a labda elakadt a blokkban. A kipattanót pedig Schäfer lőtte szintén ziccerben kapu fölé – kár volt érte. Betyáros kezdést láthattak a nézők.

Fütyült a hazai közönség, éledezett a holland csapat, rögtön meg is lett ennek az eredménye: Orbán buktatta jó 30 méterre a kaputól De Jongot, villant a sárga lap. Az ezért járó szabadrúgás veszélyesen szállt a kapu előterébe, de tovább csúszott, a hosszú oldalon Van Dijk adta középre...

Mindeközben megfagyott a levegő a stadionban, Szalai Ádám a szakmai stáb tagjaként a kispadon hirtelen rosszul lett, és azonnali orvosi segítségre szorult.

A magyar válogatott segédedzőjét hosszú percekig ápolták, újra kellett éleszteni, végül stabilizálták az állapotát, és oxigénmaszkkal arcán, hordágyon szállították kórházba.

Az ijesztő jelenetek után végül a folytatás mellett döntött mindkét válogatott, a spanyol bíró viszont egyből a videóbírót hívta segítségül. Nem tartott sokáig az ellenőrzés, és miután Szalai rosszulléte előtt Nikitscher kézzel ért bele a holland beadásba, Gil Manzano játékvezető a tizenegyespontra mutatott. A büntetőrúgást a még sokkhatás alatt lévő Dibusznak könnyen begurította WoutWeghorst (1–0).

A vezető holland gól ellenére nem omlott össze a magyar csapat, Nego keresztpasszát Nagy Zsolt adta be jó ütemben a bal szélről, középen, közelről Sallai fejelt, erőtlenül, Verbruggen kapus kezei közé. Nem kellett sokáig várni, újabb holland lehetőség alakult ki, Dumfries jobb szélről érkezett remek beadását Reijnders fejelte kapura, de Dibusz parádés vetődéssel kipiszkálta a jobb felsőből.

Egyértelműen átvette a játék irányítását a holland válogatott, futószalagon dolgozta ki a helyzeteket, leginkább a bal szélről, Nego oldala tűnt sebezhetőbbnek.

Gakpo húzott befelé, jól tolta meg a labdát, majd 16 méterről lőtt, de Dibusz megint a helyén volt, és hárította a lapos próbálkozást. Szalai ápolása alatt nem állították meg az órát, így 13 perc hosszabbítás következett az első félidő rendes játékidejének lejártával.

A kényszerű túlórában újabb gólt szerezhettek volna a hazaiak, Dumfries bolondította a jobb szélen Nagy Zsoltot, jól kanyarított be, Malen érkezett rá, aki akrobatikus mozdulattal a bal alsóba irányába lőtt, de Dibusz parádésan leért, és védett. Nem engedett a nyomásból a holland válogatott, a magyarnál jóformán alig volt a labda, jött is az újabb hazai támadás, és az újabb tizenegyes. Malen testcsellel nagyon becsapta Nagy Zsoltot, a magyar védő csak alárúgni tudott riválisának, egyértelmű szituáció volt. A büntetőt a liverpooli Cody Gakpo erőből vágta a felső léc alá (2–0). Ezzel pedig véget is ért az első játékrész. Mit mondjuk, volt már nyugodtabb 45 plusz 13 perce a magyar válogatottnak, több tekintetben is... De a lényeg az volt, hogy Szalai Ádám állapotát stabilizálták.

A fordulás után alig telt el két perc, Dárdai Márton hatalmas mentésére volt szükség, mivel az előreívelt labdát Weghorst tűzte kapura, de a magyar védő az utolsó pillanatban blokkolt, megmentve ezzel csapatát az újabb bekapott góltól. Később viszont már a felső lécre volt szükség, hogy ne változzon az eredmény. Weghorst volt megint a főszereplő, jó 25 méterről, kissé balról csavart, telibe találta a felső lécet, Dibusz állva nézte, ezen ő sem tudott volna segíteni.

Sajnos a magyar válogatottnak a második játékrész eddigi részében nem volt jelentős sansza, a labda is alig volt Marco Rossi csapatánál, a hollandok meg valósággal lubickoltak, szemre is tetszetős, sokpasszos játékkal tartották az eredményt, és építették a támadásokat. A vendégcsapat mindössze a kontrákban bízhatott, néhány alkalommal Sallai elfutott a bal szélen, de kapura lövés egyik helyzetből sem lett, nem akadt dolga Verbruggen kapusnak. Az egyetlen pozitívum talán az volt, hogy újoncot avatott a magyar válogatott, Szabó Levente váltotta Varga Barnabást. De amint beállt a Braunshweig támadója, újabb gólt kapott a magyar csapat.

Sakk-matt helyzet, Gakpo húzott el a bal szélen, remekül adott be, a kapu előtt Malen nem jutott labdához, de Dumfries a hosszún igen, a jobb hátvéd pedig kapásból, remek mozdulattal a hosszú alsó sarokba lőtt, 3–0. Az Internazionale játékosa oda-vissza gólt szerzett a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligájában.

A lényegi kérdések ezt követően nyilvánvalóan eldőltek, de azért a magyar csapat ment előre a becsületgólért. A 73. percben Szoboszlai adott jobbról középre, Sallai érkezett rá, aki bevetődve ballal lőtt a jobb felső mellé kicsivel. Kár érte, ebben végre azért volt egy kis veszély. Koeman a tetemes előny tudatában már bátrabban cserélt, le is kapta legnagyobb sztárjait, így Gakpo is idő előtt pihenőt kapott – mi tagadás, megdolgozott érte a Liverpool sztárja. Közel a rendes játékidő utolsó 10 percéhez, Malen érkezett egy remek beadásra, és csak centimétereken múlott, hogy nem érte el a labdát. Majd Dibuszra volt szükség újra, hogy ne változzon az eredmény, a magyar kapus a csereként beállt Noa Lang közeli lövését védte.

Néhány perccel később viszont újra rezgett a magyar háló, ezzel kiütéses vereséggé változott az eredmény a magyarok szempontjából. A csereként pályára lépő Koopemeiers csodás mozdulattal fejelte a jobb felső sarokba Dumfries beadását, két magyar védő közül emelkedett magasabbra, Dibusz úszott a levegőben, de tehetetlen volt, 4–0. És ha őszinték akarunk lenni, örülhettünk, hogy nem kaptunk ennél több gólt, mivel ezt követően a hollandok eltalálták a keresztlécet, és Dibusznak is kellett még védenie.

A holland válogatott a játék minden elemében felülmúlta a magyart, így a budapesti döntetlen után kiütéses vereségbe szaladt bele Marco Rossi csapata. A németországi 5–0 után másodszor a Nemzetek Ligájában.

Ezzel a győzelemmel Hollandia bebiztosította második helyét a csoportban, az utolsó körtől függetlenül pedig a magyar válogatott a harmadik, így csapatunknak osztályozót kell majd jövő márciusban játszania, hogy megőrizze tagságát az A divízióban.

A csoport másik meccsén a német válogatott „nem fogta vissza magát”, és az immár biztos utolsó Bosznia-Hercegovinát rendesen kitömte Freiburgban, a vége 7–0 lett.

Nemzetek Ligája, A divízió, 5. forduló

gólszerzők: Weghorst (22., büntetőből), Gakpo (45+12., büntetőből), Dumfries (64.), Koopmeiers (86.)

A csoport másik meccsén:

Németország – Bosznia-Hercegovina 7–0 (3–0)

A csoport további programja:

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország, helyszín: Budapest

–Németország, helyszín: Budapest 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia, helyszín: Zenica

