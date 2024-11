Bizakodó volt Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. A német szakember szerint amióta átvette a Nationalelf vezetését, mindenben előrébb léptek, részben már ennek tudható be a szombati, 7–0-s kiütéses győzelmük Bosznia-Hercegovina ellen. A németek egyik védője, Nico Schlotterbeck ugyanakkor jó hangulatra számít a Puskás Arénában, és biztos abban, hogy a magyarok is győzni szeretnének szurkolóik előtt.

Nem volt kérdés a német válogatott győzelme szombat este Bosznia-Hercegovina ellen. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány együttese 7–0-val küldte haza a bosnyákokat, amivel a negyeddöntős részvétel után már a csoportelsőségét is sikerült bebiztosítani a Nemzetek Ligája A divízójának 3. csoportjában. a magyarok ellen szintén három pontot szerző hollandok előtt, független a zárókör eredményeitől.

Az utolsó fordulóhoz elérkezve már nem maradt kérdés a csoportban: Németország és Hollandia biztos továbbjutóként várja a negyeddöntőt. A magyar válogatottnak osztályozót kell majd játszania az A divízióban való bennmaradásért, Bosznia-Hercegovina pedig csoportutolsóként a következő NL-kiírást egy szinttel lejjebb, a B divízióban folytatja.

A Puskás Arénában megtartott sajtótájékoztatón Julian Nagelsmann mellett a Dortmund védőjének, Nico Schlotterbecknek tehettek fel kérdéseket az újságírók.

Az első kérdés a német szövetségi kapitány felé a válogatott együtt töltött idejével kapcsolatosan érkezett:

A csoportállás ellenére nyerni akarunk, mert már kevés idő van a vb-selejtezőkig, amikre szeretnénk a lehető legjobban felkészülni. Ráadásul ki szeretnénk szolgálni szurkolóinkat is, akik közül mintegy ezren elkísérték a csapatot Budapestre, illetve a többieket, akik otthon majd a tévén keresztül néznek minket. Sok jó játékosunk van, és a klubok érdekeit is szeretnénk figyelembe venni, ezért több olyan futballista is szerephez juthat majd, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott, de erről csak a meccs napjának délelőttjén dönt a szakmai stáb

– mondta hétfői sajtótájékoztatóján a németek szakvezetője, aki azt is elárulta, hogy Joshua Kimmich rendben van – a bosnyákok ellen a 73. percben kisebb sérülés miatt kellett lecserélni –, így akár kezdhet is, de az nem valószínű, hogy végig is játssza majd a meccset.

Leroy Sané pályára lépésével kapcsolatban is érdeklődtek a német újságírók. „A legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottan játsszon, ha ezt látjuk nála, akkor több játéklehetőséget is kap majd. Tudjuk milyen potenciállal rendelkezik, ezt már sokszor megmutatta. Holnap a magyarok ellen valószínűleg többet játszhat” – tett hozzá a szakember.

Mivel a mérkőzés már tét nélküli, ezért várhatóan több változtatás is lesz a német kezdőcsapatban. A kapuban például Alex Nübel áll majd, de a szövetségi kapitány szerint a bosnyákok ellen védő Oliver Baumann is nagyszerűen helyt állt, amikor lehetőséget kapott. Hozzátette: háromgólos német vezetésnél volt például egy bravúrja, ami az eredmény szempontjából lényegtelen volt, de a kapusnak és számára mégis sokat jelentett. Nagelsmann kiemelte: még nem tudják, mikor térhet vissza a potenciálisan egész szezonra kidőlő Marc-André ter Stegen, aki jelenleg az első számú hálóőr lenne a nemzeti együttesben.

A magyarok szombati, Hollandia elleni találkozójáról – ahogyan arról az Index is beszámolt – kórházba kellett szállítani a pálya szélén összeeső Szalai Ádámot, aki jelenleg Marco Rossi magyar szövetségi kapitány stábjának tagja. A korábbi válogatott csapatkapitány azóta már a Facebookon posztolt arról, hogy jobban van. Szalainak a Hoffenheimnél 2016 és 2019 között három éven keresztül Julian Nagelsmann volt az edzője, így nem meglepő, hogy ebben a témában kérdezték.

A német tréner úgy fogalmazott: írásban, röviden felvette a kapcsolatot Szalai Ádámmal, aki azt válaszolta neki, hogy már a gyógyulás útjára lépett.

Nagelsmann hozzátette, hogy várhatóan mélyebben játszik majd a magyar válogatott, mint ahogyan a düsseldorfi találkozójukon, amikor agresszív letámadással kezdtek. Ellentétben utána, amikor inkább a biztonságra helyezték át a hangsúlyt, és ahogyan azt Hollandia ellen is tették mindkétszer, és a kontrákban, a gyors ellentámadásokban bíztak a helyzetek kialakítását, valamint a gólszerzést illetően. Szerinte ha az amszterdami mérkőzés elején a magyarok értékesítik a helyzeteiket, akkor merőben más eredmény születik.

Százszázalékosan nem lehet megjósolni, hogyan állnak fel holnap a magyarok, mert tudnak három- és négyvédős rendszerben is játszani, és képesek akár a meccs közben is váltani. A Európa-bajnokságon és a düsseldorfi meccsen két különböző csapatot láthattunk. Ősszel agresszívebben játszottak, és sokkal előrébb akartak labdákat szerezni, míg az Eb-n mélyen védekeztek, és nehéz volt ellenük helyzeteket kialakítani. Annyi biztos, hogy rajtuk is nagy a nyomás, hiszen otthon játszanak, és bizonyára ők is győzelemmel akarnak majd zárni.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy tavaly ősszel azért vette át a Nationalelf irányítását, mert jó csapatnak gondolta – ha nem tartotta volna annak, eleve nem bólint rá a feladatra –, és azóta szerinte a játék minden elemében sikerült előrelépni, különösen letámadásban fejlődtek sokat. Többek között ennek tulajdonítja, hogy három napja 7–0-ra verték Bosznia-Hercegovinát, amely még sosem szenvedett ekkora vereséget a története során.

A játékosok részéről Nico Schlotterbeck arról beszélt, hogy jó magyar válogatottra készülnek, amelyik mélyen védekezik majd ötös láncban.

Hangos lesz a stadion, a szurkolók hajtják majd a magyarokat, akik biztosan nyerni akarnak saját közönségük előtt

– fogalmazott a Borussia Dortmund 24 éves védője.

A német játékostól azt is megkérdezték, hogy miként látja testvére, Keven válogatotti esélyeit, aki nyáron igazolt az Augbsurghoz.

A legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy erős vetélytársai vannak a poszton – mondta viccesen a testvéréhez hasonlóan szintén belső védőként játszó Schlotterbeck. – Nagyon örülök annak, hogy jól teljesít a csapatában. Majd elválik, hogy lesz-e lehetősége a válogatottban szerepelni, azt tudom, hogy most nagyon boldog Augsburgban.

A magyar szövetségi kapitánytól, Marco Rossitól pár órával korábban lehetett kérdezni Telkiben. A sajtótájékoztatón elhangzottakról alább olvashatnak.

A magyar válogatott németek elleni összecsapását, ami kedden 20.45-kor kezdődik a Puskás-Arénában, percről percre követhetik majd az Indexen. Tartsanak akkor is velünk!

Nemzetek Ligája, A divízió, 5. forduló

6. forduló (november 19.)

20.45: Magyarország –Németország, helyszín: Budapest

–Németország, helyszín: Budapest 20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia, helyszín: Zenica

Az állás: 1. (már biztos csoportelsőként negyeddöntős) Németország 13 pont, 2. (és negyeddöntős) Hollandia 8, 3. (és osztályozós) Magyarország 5, 4. (és kiesett) Bosznia-Hercegovina 1

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

Korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

3. forduló (október 11.)

4. forduló (október 14.):

5. forduló (november 16.):

Németország–Bosznia-Hercegovina 7–0 (3–0)

(Index/MTI)

Ajánlókép: Julian Nagelsmann a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)