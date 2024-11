A magyar gólt szerző csapatkapitány, Szoboszlai Dominik a Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-csoportmérkőzés után úgy fogalmazott: még az 1–1-es döntetlent sem tartja igazságosnak, mert több és nagyobb helyzetük volt, mint ellenfelüknek, így rászolgáltak a győzelemre. Társai közül Schäfer András is az utóbbi időszakban gyengébb helyzetkihasználásukat emelte ki, Dibusz Dénest és Sallai Rolandot pedig nem lepte meg a 99. perces panenkázás liverpooli csapattársuktól, és biztosak voltak abban, hogy ilyen kiélezett helyzetben is értékesíti a büntetőt.

„Ezt az egy egyes döntetlent sem érzem fairnek. Több, nagyobb helyzetünk volt, mint ellenfelünknek, a pontot kellene feltenni az i-re, nemcsak a büntetőből, hanem a helyzetekből is. Az viszont pozitívum, hogy ki tudtunk dolgozni több helyzetet, csak ezeket be is kellene rúgni” – mondta Szoboszlai Dominik.

Szoboszlai elárulta, hogy az edzéseken tudatosan készült a panenkára, és miután büntetőből azért meccsen így még nem „bökte meg” a labdát, a 99. percben kicsit azért izgult. Viszont úgy volt vele: ha a német kapus nem vetődik el, és a helyén marad ilyen kiélezett pillanatban, akkor megemeli előtte a kalapját. Hozzátette: jó volt német ismerősök ellen pályára lépni, a büntetőre visszatérve pedig azt emelte ki, hogy az csapatmunka érdeme volt. Mert örül ugyan a góljának, annak ugyanúgy, hogy közösen hozták össze. A válogatott egész évét tekintve úgy értékelt, hogy hullámvasútra emlékezteti.

„Ha visszatekintünk a nyárra, ott az Eb-n beragadtunk, különösen az első meccset rontottuk el, aztán jött Varga Barni sérülése, majd következett Csoboth Kevin felejthetetlen gólja a századik percben. Aztán a Hollandiában történtek, most meg a 99. perces gól tizenegyesből. Végül egész jó érzésekkel vághatunk bele a 2025-ös évbe.”

Az Union Berlin légiósa, Schäfer András szerint az eredmény nem befolyásolta ugyan egyik csapat helyezését sem, végül a döntetlen mellett önbizalmat növelő teljesítménnyel várhatják a következő évet a válogatottban. Hozzátette: mindössze az ellenfél kapuja előtt lehet némi hiányérzetük az utóbbi időszakban, mert amíg a közelmúltban feleennyi helyzetből hoztak össze több gólt, a helyzetkihasználásukra most éppen nem lehetnek büszkék.

„Az viszont pozitívum, hogy egyáltalán helyzeteket dolgozunk ki, és érezhetően jobban készülnek ránk, belőlünk az ellenfelek, mint korábban. A kihagyott helyzetemnél nem rágódtam sokat, de nem is szabad, mindig úgy kell készülni, majd jön a következő, és akkor azt kihasználom. Azért a németek kapusa nagyot védett, de nem csak akkor, az egész meccsen kiválóan teljesített, több bravúrja volt.”

Az NL-jövőt illetően úgy fogalmazott: jó lenne megőrizni A divíziós tagságunkat, mert ott a világ közvetlen sportági elitjével találkoznak, és fejlődhetnek. Az előző kiírásban mindhárom, ezúttal a bosnyákokat leszámítva két riválisunk tartozott oda, emlékeztetett. A playoffos ellenfélre úgy tekint: körülbelül egyforma képességű rivális közül kerül majd ki az, amellyel márciusban meccselniük kell tagságuk meghosszabbításáért, és ezt a kiváltságos pozíciót az elitben senki nem adja olcsón, viszont aki meg oda vágyik, az képes érte a legjobbját nyújtani. „De szerintem mi sem vagyunk éppen könnyű ellenfelek.”

A magyar kapuban ismét kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott Dibusz Dénes, ráadásul ezúttal is akadtak bravúrjai. A Ferencváros kapusa szerint a magyar csapat megérdemelte a gólt a meccs hajrájában, mert ezen a mérkőzésen sokat tett azért, hogy hazai pályán ne kapjon ki.

Melyik válogatottat szeretnél ellenfélül a Nemzetek Ligája-osztályozón? Ausztria

Görögország

Törökország

Ukrajna

„Abban biztos voltam, hogy Szobi nem remeg meg, biztos lábbal szokta értékesíteni a büntetőket. Több helyzetünk is volt a második félidőben, igazságtalan lett volna, ha vereséggel búcsúzunk 2024-től. Tudtuk, hogy a németeknél jó játékosok jöhetnek be a padról, a hármas cseréjük után egy kapufát is lőttek, de összességében jól zártunk hátul, levontuk a tanulságokat az előző vereségből. Agresszívebbek, bátrabbak voltunk, volt pár labdaszerzésünk is, Varga Barni is meg tudta játszani a felívelt labdákat. Nálunk is jól szálltak be a cserék, mindenképpen rászolgáltunk az egy pontra” – mondta az M4 Sportnak a lefújás után.

A szélső Sallai Roland közben úgy fogalmazott, hogy rengeteget küzdöttek a pályán, mert nem akartak belefutni még egy nagy pofonba.

„Tudtuk, hogy Szobi panenkázni akar, örülünk, hogy bejött neki. Ilyen kaliberű válogatottak ellen csak úgy tudunk eredményt elérni, ha egy célért küzdünk, nem fér bele, ha valaki nem teszi oda magát védekezésben. Látszik, hogy jól felkészültünk erre a meccsre. Minden találkozón közel vagyok a gólhoz vagy gólpasszhoz, ez most egy olyan időszak, hogy nem mennek be a labdák, de azon dolgozom, hogy a tendencia megváltozzon.”

Willi Orbán úgy értékelt, hogy kiegyenlített meccset játszottak riválisukkal, és többet volt ugyan a labda a németeknél, de a tizenegyessel mégis sikerült feltenniük az i-re a pontot. A lipcseiek védője hozzátette: a vendégek a gól után kicsit visszavettek, ettől függetlenül úgy érzi, hogy mind a két csapat jól játszott.

A csereként pályára lépett Gera Dániel a vegyes zónában azt mondta: furcsa meccs volt, és belülről úgy érezte, hogy „ebből még bármi lehet”. A középpályás úgy látta, hogy a német gól előtt a vendégek szabálytalankodtak, annak viszont kifejezetten örült, hogy góllal tudtak válaszolni.

„És nem érdemtelenül egyenlítettünk, mert a tizenegyes előtt is volt már helyzetünk. A németeken az egész meccsen éreztem a fókuszt, nem tűnt úgy, hogy félvállról vennék ezt a meccset.”

Kata Mihály elárulta, hogy Rossi agresszivitást kért tőle, amikor a pályára küldte, nem sokkal azt követően, hogy a németek akvitálták a kispadról a Wirtz, Musiala, Havertz triót. Az MTK középpályása elmondta: mentálisan kell tudni felkészülni az olyan helyzetekre, amikor az ellenfélnél klasszisok kerülnek bevetésre, akár a cseresorból, benne viszont erősen égett a bizonyítási vágy. A válogatott találkozón ismét végig pályán volt a kecskemétiek szűrője, Nikitscher Tamás, aki úgy értékelt, hogy erős ellenféllel szemben sikerült kemény mérkőzést játszaniuk.

Nemzetek Ligája, A divízió, 5. forduló

6. forduló (november 19.)

Magyarország–Németország 1–1 (0–0)

Budapest, Puskás Aréna, 60 ezer néző. Vezette: Duje Strukan (horvát)

Magyarország: Dibusz – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Nego (Gera, 65.), Nikitscher (Kata, 65.), Schäfer, Nagy Zs. (Schön, 82.) – Sallai (Csoboth, 82.), Szoboszlai – Varga Barnabás (Gruber, 89.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Németország: Nübel – Kimmich (Gosens, a szünetben), Koch, N. Schlotterbeck, Henrichs – Nmecha, Andrich – Sané (Kleindienst, 80.), Brandt (Havertz, 61.), Führich (Musiala, 62.) – Gnabry (Wirtz, 61). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Szoboszlai (99. – 11-esből), illetve Nmecha (76.)

Sárga lap: Gera (87.), Schäfer (94.), illetve N. Schlotterbeck (58.), Wirtz (72.), Andrich (94.)

A csoport másik mérkőzésén:

Bosznia-Hercegovina–Hollandia 1–1 (0–1)

A végeredmény 1. Németország 14 pont, 2. Hollandia 9, 3. Magyarország 6, 4. Bosznia-Hercegovina 2

A folytatásban:

A bennmaradásért vívott rájátszás (2025. március 20–25.)

Az A liga negyeddöntője (2025. március 20–25.)

Az A liga négyes döntője (2025. június 4–8.)

Korábban:

1. forduló (szeptember 7.):

2. forduló (szeptember 10.):

3. forduló (október 11.)

4. forduló (október 14.):

5. forduló (november 16.):

Németország–Bosznia-Hercegovina 7–0 (3–0)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Németország elleni hazai Nemzetek Ligája-csoportmérkőzésen 2024. november 19-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)